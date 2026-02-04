ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は４日、北海道で行われているもう一つの“カイサン”総選挙が話題になっていることを報じた。

総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「衆議院が解散して現在選挙が行われていますが、北海道・豊浦町でもある選挙が行われています」と紹介。「海産総選挙。カイサンはカイサンでも海の幸のナンバーワンを決める総選挙なんです」と伝えた。今回で４回目の開催という同選挙だが、前回は町の人口３４００人を超える約２万６０００票が集まったという。

また人気イベントだけに“候補魚”ポスターのキャッチコピーにもこだわりが。「身を切る覚悟でかずのこ誕生 ニシン」「オレがこの時代をシメる さば」「高い知能で電撃結成 タコ・イカ連合」「「泳いで 泳いで 泳いで 泳いでまいりマス」「殻を割って話そう トゲのない社会の実現を ウニ」「貝を開いて未来を拓（ひら）く ホタテ」などのパンチの利いたキャッチコピーを安住アナが紹介すると共演者は笑いに包まれた。

そして「現在、ホタテが３連覇中。果たしてどういった結果になるのか投票は８日までです」と伝えた。