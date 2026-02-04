今年もアレの季節がやってきた。そう、花粉だ。最新治療法は種々あれど、手っ取り早いのは、自宅に花粉を持ちこまず、室内の花粉を減らすこと。花粉症仲間の皆様、この最強マニュアルで、今年こそ花粉に克ちましょう！

今年の飛散量は全国平均で平年比130％

読者の中にも、年明け早々、鼻づまりやくしゃみ、目のかゆみなどの症状が出始めた人がいるのではないだろうか。じつは今年は、ほぼ全国的に平年の花粉飛散量を上回る見通し。「ウェザーニュース」によれば、今年の飛散量は全国平均で平年比130％。東北北部や北陸では150％を超える地域もあるという。



今年は平年より飛散量が多い見通し

筆者自身も花粉症歴は35年以上。これ以上、花粉症を重症化させたくはない。花粉症に打ち克つには、1日の中で滞在時間が最も長い自宅を整えるのが近道のはずだ。

そこで今回、花粉症に負けない「最強の部屋」を築くべく、花粉症治療の第一人者や掃除のプロといった専門家に徹底取材。エリア別の花粉対策を一挙紹介する。

花粉がつきにくくなる、出かける前のひと作業

室内の花粉対策は（1）持ち込まない、（2）舞わせない、（3）取り除く、の3つが鉄則だ。なかでも「持ち込まない」ことが肝心で、それには家の入り口となる玄関が要となる。

アレルギー専門医で、ながくら耳鼻咽喉科アレルギークリニック院長の永倉仁史医師が語る。

「『持ち込まない』工夫として、外出時に身につける洋服の素材を意識することも重要です。とくに、花粉がつきやすいフリースや毛の長い洋服などは、花粉を家の中に持ち込む原因になります。飛散量が多い時期は、花粉のつきにくい綿などの素材を選ぶとよいでしょう。出かける前に、衣服に静電気防止スプレーをかけておくと、花粉がつきにくくなります」

さらに、玄関に入る前のちょっとしたひと手間にも大きな効果がある。

（相澤 洋美／週刊文春 2026年2月5日号）