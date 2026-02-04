【フランス・カップ】スタッド・ランス 3−0 ル・マン（日本時間2月4日／スタッド・オーギュスト・デローヌ）

【映像】圧巻のカットイン＆スルーパス

スタッド・ランスに所属する日本代表MFの中村敬斗がアシストを記録。左サイドを個人技で突破し、送り届けたキラーパスのシーンにファンが歓喜している。

スタッド・ランスは日本時間2月4日、フランス・カップのラウンド16でル・マンと対戦。ベンチスタートだった中村は、1点リードの70分に左ウイングとしてピッチに登場した。

すると先発出場していたDF関根大輝のアシストにより、2ー0とリードを広げて迎えた84分、今度は中村が魅せる。センターサークル付近で中村がインターセプトに成功。そのままドリブルで左サイドを一気に駆け上がると、寄せてきたDFテオ・エユムの逆をついてカットインし、大きくあいた右サイドへとスルーパスを通した。このパスを受けたFWヤシン・ベンハタブが、巧みな足技で飛び出したGKをかわしてシュートを捻じ込み、スタッド・ランスが3点目を挙げている。

出場からわずか14分で結果を残した中村に対して、SNSでは「3点目は敬斗くんからの新しく入ったメンバーでゴール」「中村敬斗のアシスト」「敬斗ナイスカット」「今度は敬斗くんがアシスト！」「さすが敬斗！ナイスアシスト！」「敬斗が入って流れ変わったな」と喜びの声が多くみられた。

試合はそのままスタッド・ランスが3ー0で勝利し、準々決勝進出が決定した。今季の中村はフランス・カップで2試合に出場し1アシストを記録。リーグ戦では16試合で8ゴール2アシストをマークするなど、リーグドゥで結果を残している。

（ABEMA de DAZN／フランス・カップ）