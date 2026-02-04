日本列島を襲った「東日本大震災・熊本地震・能登半島地震」が与えた大打撃

日本はこのまま崩れ去ってしまうのか？ 道路、鉄道、水道、インフラ、橋……なぜ全国各地で次々に事故が起きるのか？ お金も人も足りない……打つ手はあるのか？

東日本大震災と熊本地震

東日本大震災の朝、私は仙台空港から成田空港経由でタイのバンコクに渡航しており、大津波をはじめとする被害の様子はバンコクの空港のモニターで確認しました。

最初何が起きたかまったく理解できず、あわてて仙台の自宅に連絡し、家族の無事を確認しました。当日、国内の電話はまったくつながらなかったと聞いているので、海外からだったことが功を奏したのかもしれません。バンコクでの出張を早々に切り上げ、関西国際空港、羽田空港と乗り継ぎ、車で仙台に到着したのはその1週間後でした。

その後、家族を東京の実家に送り届けた後、仙台に戻り、そこから本格的な調査を開始しました。とはいえ、沿岸部については津波による甚大な被害が生じており、被災者の感情に配慮すると構造物の調査ができるような状況ではなかったため、内陸部の地震による構造物の被害調査をおこないました。

結果は、阪神・淡路大震災の教訓を受けて耐震補強したものはほとんど被害のない状況でした。補強が間に合わなかったものについては損傷があったものの、構造物全体の被害はあれだけの地震でありながら一定のレベルにとどめることができたと評価されます。

また阪神・淡路大震災以降のノウハウの蓄積により、高速道路や新幹線といった大動脈の構造物の復旧は比較的早期に完了しました。しかしながら、新幹線の早期再開を阻んだのは電化柱でした。長時間にわたる揺れにより、電化柱が500本以上倒れたことで、その復旧に時間を要し、新幹線が開通したのは発災から1ヵ月半経ったゴールデンウィーク初日のことでした。

一方、未曽有の大津波が構造物に与えた影響は甚大でした。これまで経験したことのない高さの津波が橋の上部構造を直撃し、数キロ先まで流されたものもありました。これまで橋は地震の力によって落ちないような設計はなされていましたが津波の力を受けて流されることなど想定していなかったのです。そのため以降は津波により橋が流されないよう設計する方法が指針などに盛り込まれました。

次に熊本地震です。この地震では活断層がずれて、その直上にあった橋や建物が無残にも倒壊しました。これまで土木構造物や建築物は地震の揺れに対しては抵抗できるように設計されていたのですが、地盤のずれによる影響は考慮されていませんでした。以来、活断層の直上には構造物を造らないということが基本的な考え方として取り入れられるようになりました。

能登半島地震

2024年の元日の能登半島地震も大きな爪痕を残しました。ここでは半島型の地震というものが過去の物とはまったく異なる様相を引き起こすことを露呈したのです。まず能登半島地震は地震によるあらゆる被害が起こったものと言えます。地震によるインフラや建物の倒壊や火災、斜面崩壊などの土砂災害、地盤の液状化、津波による被害、海岸隆起などです。

さらに半島の先端部では道路の寸断により物流が途絶え、海岸が隆起したことにより、船も接岸できず、空からの物資供給に頼らざるを得ない状況となりました。上下水道や電気といったライフラインも寸断され、その復旧・復興も過去のどの震災よりも遅れる結果となりました。今、南海トラフ地震の発生が危惧されていますが、この地震により紀伊半島が被害を受けたら、能登半島よりもずっと大きく、内陸から半島の先端に向かう道路網がさらに脆弱なため、能登半島以上に問題が顕在化する恐れがあります。

さらに、能登半島地震では同年9月に発生した能登半島豪雨により、被害を助長させるとともに、復興をさらに遅らせることとなりました。国と県、市町村の連携や初動体制に対する問題も指摘されています。これだけ多くの地震被害を経験してきても、天災は私たち人間の思考を常に超える事象を引き起こすのです。私たちは自然の脅威に対し謙虚に受け入れつつも、人と財産の安全・安心を守るため、防災・減災に取り組まないといけないのです。

