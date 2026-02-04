【難解英熟語】”Cut down on” ってどういう意味？…「切る」よりもよく使う意味があります
あなたはわかりますか？
突然ですが、“cut down on” ってどういう意味か分かりますか？
cut は「切る」、down は「下に」、on は「〜の上に」。直訳するとなんだか物騒で、「何を切り倒すの？」みたいになりますよね。でも実はこの熟語、日常でもビジネスでも頻出するのはもっと現実的で、超使える意味なんです。
気になる正解は……
正解は・・・
「（量を）減らす／控える」でした！
“Cut down on” は、食べ物・出費・時間・無駄などを 今より少なくする ときに使います。「ゼロにする」ではなく、量を落とすニュアンスが強いのがポイントです。
語源のイメージとしては、大きすぎるものを 切って小さくする（down＝減らす方向へ） 感覚。つまり「削って減らす」→「控える」につながります。
例文を見てみましょう。
I’m trying to cut down on sugar.
砂糖を控えようとしている。
He cut down on drinking.
彼は飲酒量を減らした。
健康管理でも、節約でも、仕事の効率化でも使えるので、覚えておくと本当に便利な熟語です。
この機会に意味をしっかり覚えておきましょう。
