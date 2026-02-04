「カレー」も「ハンバーガー」も力士が食べれば「ちゃんこ」!?…鍋のイメージが強い「ちゃんこ」が角界で持つ隠された意味

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

なぜ「ちゃんこ」なのか

ちゃんこ--。

相撲好きでなくても、この言葉を聞いたことがあるだろう。ところが、多くの方は、こんな勘違いをしている。朝日新聞の同僚記者もほぼ全員そうだったのだが、「ちゃんこ＝鍋」だと思っている。

「ちゃんこ」は、力士の食事のことで、お相撲さんが食べれば、カレーだろうがハンバーガーだろうが、それがちゃんこだ。

力士がよく食べる鍋料理も、ちゃんこの一つに過ぎないのだが、ちゃんこと言えば鍋、というイメージが定着してしまっている。

そもそも、なぜ「ちゃんこ」と呼ぶのか。

諸説あるのだが、先代佐渡ケ嶽親方（元横綱琴櫻）が教えてくれたのは「親方と弟子が一緒に食べるからだよ」。往年の時代劇「子連れ狼」をご存じだろうか。乳母車に乗った幼子の大五郎は、父を「ちゃん」と呼ぶ。ちゃん（父）と子で、ちゃんこだ。

「ちゃんこ長」が作る絶品ちゃんこ鍋

この相撲部屋のちゃんこ鍋。お世辞抜きで、とにかくうまい。私が初めて食べたのは、由来を聞いた佐渡ケ嶽部屋だった。大鍋で煮込まれ、肉や野菜の具材から大量のダシが出る。それをしっかり吸った油揚げ。しなしなになったキャベツと一緒に鶏肉をかみしめると、ダシと肉汁がじゅわーっ、と口に広がる……。

調理にまつわる話は、少し後で語るとして。

力士は食べることも大切な仕事だ。先述したようにたくさん食べることを相撲隠語で「えびすこ」というが、えびすこを決めよう（たくさん食べよう）という時に、まずい料理では話にならない。そのせいだろう。相撲部屋の料理は、すべてがうまい。

「ちゃんこ＝鍋」のイメージは、名門・出羽海部屋で生まれたと言われている。明治末の出羽海部屋は、部屋に何人所属しているのか把握できないくらい、大勢の力士がいた。そんな時代に、大人数でも食べられるようにと、鍋が出されるようになったらしい。この習慣が他の部屋にも広がったとされる。

ちゃんこは、それぞれの相撲部屋で力士が調理する。「ちゃんこ長」と呼ばれるベテラン力士が指揮し、毎日大量の料理を出している。ちゃんこ長に実力上位者はまずいないが、料理の腕はプロ顔負けだ。

「ちゃんこが染みない」

国技館のある東京・両国には、何軒もの「ちゃんこ屋」が味を競っている。引退したちゃんこ長たちが腕をふるう店も多い。

ところで--。

「きょうは、いい練習になりました」

大学出に多いのだが、関取になっても、そんなことを言う力士がいる。それを聞いた親方衆がつい、愚痴を漏らすことがある。

「あいつは、いつまでたっても、『ちゃんこ』が染みねえなあ……」

角界の習慣になかなか染まらない、といった意味だ。ちなみに、角界での言い方は「練習」ではなく、「稽古」である。

もう一つ。

「ちゃんこが染みない」というのは、いつまでたってもろくな記事が書けない相撲記者に、現場責任者のキャップが嘆く言葉でもある。四半世紀ほど前、私もよく言われたもんです。

