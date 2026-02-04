未曽有の気候変動を前にして現れた「気候懐疑論者」と「終末論者」…世界の過激な二極化の背景に潜む”単純な感情論”

人種差別、経済格差、ジェンダーの不平等、不適切な発言への社会的制裁…。

世界ではいま、モラルに関する論争が過熱している。「遠い国のかわいそうな人たち」には限りなく優しいのに、ちょっと目立つ身近な他者は徹底的に叩き、モラルに反する著名人を厳しく罰する私たち。

この分断が進む世界で、私たちはどのように「正しさ」と向き合うべきか？

オランダ・ユトレヒト大学准教授であるハンノ・ザウアーが、歴史、進化生物学、統計学などのエビデンスを交えながら「善と悪」の本質をあぶりだす話題作『MORAL 善悪と道徳の人類史』（長谷川圭訳）が、日本でも刊行された。同書より、内容を一部抜粋・再編集してお届けする。

『MORAL 善悪と道徳の人類史』 連載第166回

「中央の有権者」の重要性

逆に少し前までは、西側民主主義国家の学者や知識人は、戦後の政治では二極化が十分に進行していないといって嘆いていた。国民に真の意味での代替案を提示しなければ民主的な社会は生き残れないという考えに立脚してのことだ。しかし残念ながら、政治の現実はいわゆる「中位投票者定理」が正しかったことを証明したようだ。この定理に従うなら、選挙に勝つためには、最終的にはイデオロギーを均一化してバランスをとらざるをえなくなる。どの政党も例外なく、結局は“中央”にいる有権者に気に入られないと十分な票を得られない。

今の私たちには、二極化への憧れは感動的にさえ映る。全両親の半分ほどが、我が子が“別の”政治陣営に属する相手と結婚することに反対するだろう。1960年代には、それに反対する両親はごくわずかだったに違いない。この種の政治的アイデンティティの分断は、生活様式や文化的嗜好のみならず、居住地の選択にも反映されている。この数十年で、都市、区画、近隣の分離が進み、文化的環境や政治陣営が日常生活と融合した。たとえばベルリンのプレンツラウアー・ベルクやミュンヘンのグロッケンバッハフィアテルは異端児が集まる地区となった。

しかし基本的に、政治的二極化はよく目立つ少数派による表面的な現象でしかない。「1パーセントルール」という言葉が知られている。インターネット利用者のたった1パーセントだけが積極的な利用者で、新たなコンテンツなどを追加しているが、残りの99パーセントはただの「ラーカー」で、インターネットをただ（受動的に）眺めているだけだ、という説のことだ。この1パーセントの人々は、イデオロギー的に見て中立ではない。当然ながら、政治的に極端な立場を占める人ほど、その考えやアイディアを披露しようとするからだ。

二極化は「整理と分離の現象」である

極端なイデオロギーをもたない人、つまり残りの99パーセントは口を閉ざす。そのため、Xなどを通じて発言する人は誰もが熱烈なイデオロギー信者であるかのような印象が生まれ、残りの圧倒的大多数はより穏健な立場を受け入れながら、敵対する陣営は互いにもっと妥協しなければだめだ、と考えるのだ。こうして、私たちは政治的な「敵」に対して、彼らの立場を実際よりもはるかにずっと極端で過激だと想定するようになる。他人のイデオロギーを見誤るようになる。

二極化とは、政治的な集団が特定の信条にこだわり、その信条がどんどん過激になっていく現象を指すのではない。二極化とはむしろ、敵対する政治陣営への“振り分け”が進んでいくことを指す。50年前には、どの政党にも自由主義的な人もいれば、保守的な人もいたし、右も左も入り交じっていた。しかし、過去数十年で政治グループとイデオロギーの再編が加速した。要するに、二極化は過激化の現象ではなく、むしろ整理と分離の現象だと言える。

協力の論理があるため、私たちは自分のことを信頼できるグループメンバーとして提示しようとする。人間の精神は「部族的」だ。部族として生活していたころの考え方が浸透している。グループ内では、ほかのメンバーに信頼のしるしと認められる忠誠のシグナルを送ることが重要になる。そのシグナルとして好都合なのが、ほかの人には受け入れられないとしても、グループのメンバーからは認められる信念だ。そうした信念が、アイデンティティを構成する。ワクチンの効果あるいは気候変動に対する疑いや拒絶は、アイデンティティを構成する役割を果たす。

気候変動に見られる集団行動の問題

対立するグループがそれに反応して、さらなる過激化を推し進めた場合、その結果は致命的になる。実際、社会の病の多くは集団行動が引き起こした問題に過ぎない。治療したいのなら、まずはそれらを集団行動の問題と正しく診断する必要がある。

その典型例が気候変動だ。二酸化炭素の排出による地球の温暖化は、囚人のジレンマの一例だ。エネルギー消費は個人にとって合理的な行為であり、加えて、エネルギー消費がもたらすデメリットはほぼ完全に外部化できる。つまり、環境を所有する人など存在しないので、たとえば私が環境に悪い行動をとったとしても、誰も私に弁償させたり、行動を社会経済的に許容できる形に抑制させたりできない。

ただ、世界をそのように見ることは直感に反する。この点に問題が潜んでいる。そもそも、集団行動の問題は自動的に隠蔽される性質をもつ。500万年にわたる生物としての、文化としての、そして社会としての進化を通じて、人間の精神は、協調を自動的に当然のこととみなし、戦略的な理由から非協力的な態度が選ばれた場合も、それが認識されないように形づくられてきた。数十年前、地球規模の気候変動に憂慮すべきパターンが現れたことに気づいた専門家は、人類は壊滅的な結果をもたらす非常に深刻な問題に直面していると警告した。最も懐疑的な人々でさえ、地球温暖化が世界経済の壊滅的な被害から、自然災害の増加、極端な天候、飢饉、生物多様性の損失、沿岸住人の移住にいたるまで、数多くの大問題を引き起こすという点は否定しない。

脅威に直面して、国家では、この史上初の世界規模の人為的危機には対処できないという事実が明らかになり、人類はついに国境を超えて団結するという希望が生まれた。しかし望んだ団結が生まれなかったため、環境活動家たちが介入しはじめる。ところが彼らは問題の本質を誤解し、地球温暖化のリスクに対する警告を声高に主張するようになった。人々が本気で問題に対処しはじめるまで、もっと不安をあおってやろう、という態度だ。

実は共通点のほうが多い

それでもうまくいかなかったので、活動家らは背後に邪悪な存在がいると考えはじめた。悪徳資本家たちにとっては、子供や孫たちに住みよい地球を残すよりも、ビジネスで最後の一滴まで利益を搾り取ることのほうが重要なのだ、と。

その結果、彼らの要求や主張はどんどん過激に、どんどん誇張したものになっていき、大衆にとってはますます受け入れがたいものになってしまったのである。「この世の終わりの到来を食い止めたければ、今後20年で世界人口を10億人まで減らさなければならず、全人類が裏庭で採れる野菜で自給自足の生活を送らなければならない」などといった主張で合意を得られるとはとうてい思えない。

これに対して、対極にある政治陣営が選んだ反応と言えば、基本的には信頼に値する気候学者の予測を単純に無視することだった。その結果、問題の存在を否定する、政治的な発言力が強く、科学に敵対的な気候懐疑論者の陣営と、非生産的な解決策ばかりを提示する、政治的な発言力が強く、科学に敵対的な終末論者の陣営だけが残った。両陣営に共通するのは、気候変動というシナリオのロジックを完全に誤解している点だ。

政治的二極化は、その原因さえ突き止めれば、克服することが可能だ。私たちの政治信条は不安定で、表面的で、合理性にも情報にも欠ける。二極化は本質的に感情の問題だ。私たちは、自分と同じだと思えない相手は信用しない。そして、「我々」に属さないそのような人々を憎みはじめる。本当は、両者のあいだには相違点よりも共通点のほうが多いというのに。

