「ザクセン人」のハインリヒ1世が「フランク人の王」を自称!?…コンラディン家に圧倒されたリウドルフィング家が打った「起死回生の策」

リウドルフの躍進

ともあれ、ここの文脈で大事なことはザクセンが公爵ではなく多くの伯爵によって分割統治されていたということである。

なにしろカール大帝はザクセンを平定しキリスト教化するのに30年以上も費やしている。ザクセン族のリーダーであるヴィドゥキントが大帝に降伏し、現フランスのアティニーで改宗したのが785年だが、残りのザクセン族の抵抗はなお続き、804年になってようやく世に言うザクセン戦争は終結した。それからまだわずか1世紀しかたっていない。戦いの余燼はまだまだあちこちにくすぶっていた。

リウドルフはフランク族の族長ビルングの娘オーダと結婚し、ザクセンでのプレゼンスを高めた。これが836年頃と推定されている。そして彼はルートヴィヒ敬虔王の死後、3人の息子が相続を巡って争ったフランス北中部の「フォントノワの戦い」（841年）でカロリング家のルートヴィヒ・ドイツ人王に味方したことにより、ザクセン伯に任じられた。

さらに彼は娘リウトガルトを東フランク王ルートヴィヒ3世（若王）に嫁がせることで東フランク王家の外戚の地位を得た。若王は父ルートヴイヒ2世ドイツ人王からフランケン、チューリンゲン、ザクセンを相続していたので、リウドルフィング家にとってこの結婚はさらなる飛翔のばねとなった。

つまりリウドルフィング家は自分たちの権威の光源をカロリング家に求めたのである。同家にとってカロリング家とのつながりこそが、最重要課題であった。カロリング家との離反などは絶対にあってはならない。特にハインリヒ1世は東フランク王国で即位した歴代諸王の中で唯一フランク族に属していなかったため、なんとしてもカロリング朝との連続性を示す必要があったのだ。だからこそ彼は後にカール大帝の後継者を任じ、ザクセン人でありながら「フランク人の王」と自称しているのだ。

外戚同士のライバル関係

カロリング王家の外戚となったリウドルフは、いくつかの史書が書いているように事実上の公爵となった。彼の後を襲ったオットー貴顕公は、娘オーダ（祖母と同名）を国王アルヌルフの庶子で共同国王であったツヴェンティンボルトに嫁がせ、外戚の地位を固めた。ところが外戚と言えばリウドルフィング家のライバルであるコンラディン家の方が一枚も二枚も上手であった。

コンラディン家は庶出ながら国王アルヌルフの長女クリスムートを大コンラートの嫁にもらう。彼女は後の東フランク王コンラート1世の母となる。さらに同家は一族の娘オーダ（ここでも同じ名前）を国王アルヌルフに嫁がせている。彼女はアルヌルフの唯一の嫡出子である幼童王を産む。コンラディン家は王家と二重の縁で結ばれたのだ。

これでは勝負にならない。コンラディン家はリウドルフィング家を圧倒する。しかもコンラディン家は国王アルヌルフの宮廷での地位を笠に着て、貴顕公の妻の実家バーベンベルク家も追い詰める。貴顕公は面白くない。王家との関係も疎遠となる。そこで国王アルヌルフは懐柔のため貴顕公にフェルスフェルト修道院を与えた。

ちなみにカロリング朝では俗人に名目上の修道院長の職を与え、実際の収入は王家が取り、修道院の運営は代理の聖職者に任せることが多く、この場合もその口であった。しかし何よりも名誉が重要な時代である。オットー貴顕公は謹んで修道院長職を拝命し王家に協力の姿勢を示した。しかし幼童王の時代になると、宮廷でのコンラディン家とリウドルフィング家の影響力の差は広がる一方であった。しかも宮廷のもう一方の大立者であったバイエルン辺境伯ルイトポルトが対ハンガリー戦の際、プレスブルク（現スロヴァキアのブラティスラバ）で戦死すると、コンラディン家は幼童王を独り占めにした。

以上の経緯からあらためて考えると、幼童王が亡くなったとき貴顕公が真っ先に後継候補に挙がったという話にはいささか無理があるように思える。確かにこれを伝える史書はコルヴァイの修道士ヴィドゥキント（前出のヴィドゥキントの後裔と言われている）の『ザクセン人の事績』（三佐川亮宏訳）だけである。しかもヴィドゥキントはこの著作をオットー大帝の娘マティルデに献呈している。いわば彼の史書はオットー朝の正史と言ってもよい。だとすれば、もしかしたらこのエピソードは貴顕公の息子ハインリヒ1世の国王即位の正当性を主張する「勝者の歴史」なのかもしれない。

