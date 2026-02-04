サウナで痛みが改善される「腰痛」はどれ…？冷えや血行不良に起因する「筋・筋膜性腰痛」に期待大

METOSは、フィンランドにおけるサウナが及ぼす影響を実験してまとめた「エビデンス」を持っている。サウナに詳しい中京大学の舟橋弘晃准教授がまとめた学術論文をベースに、実験に基づいたエビデンスを見ながら、サウナの可能性を模索していく。

腰痛の原因はさまざま。内臓疾患が関連している場合などは、痛みの緩和は容易ではありません。しかし、冷えや血行不良などに起因している場合は、サウナで緩和できる可能性も。

※本記事はMETOS監修『METOSが教える! 悩み別サウナの入り方 最高に仕上がるサウナの法則』から抜粋・編集したものです。

腰痛は日本人の国民病

日本では約4人に1人が腰痛の自覚症状があるとされています。厚生労働省が公表している「2019年国民生活基礎調査の概況」の男女別の有訴者率上位5症状をみると、男性は第1位、女性は肩こりに次ぐ第2位が腰痛という結果です。

なぜこれほど多くの人が腰痛に悩まされているかというと、一般的なデスクワークであっても、長時間に及ぶと腰に大きな負担がかかってしまうためです。

スウェーデン生まれの整形外科医、アルフ・ナッケムソン氏による研究で、まっすぐ立っている状態のときに椎間板にかかる負担を100とした場合、そのほかの体勢においては次に挙げる程度の負担がかかることがわかっています。

・まっすぐ立った状態：100

・立った状態で上半身を前に軽く傾けた状態（中腰）：150

・仰向けで寝た状態：25

・横向きで寝た状態：75

・椅子などに座っている状態：140

・椅子などに座って前に屈んだ状態：185

・椅子などに座って前かがみで物を持った状態：275

つまり、立った状態より、座った状態で仕事をするほうが腰には負担がかかるということになりますし、座ったまま物を運ぶ動作などを伴う仕事であれば、さらに負担が大きくなるということになります。

「筋・筋膜性腰痛」緩和の可能性

日常的動作やデスクワークなどによって腰に負担がかかっている場合、椎間板が変形して、椎間板の中心部にある髄核が外に飛び出して神経を圧迫する「椎間板ヘルニア」や、腰周辺の筋肉が過度に緊張して、痛みを引き起こす「筋・筋膜性腰痛」などを発症しやすくなります。

このうち、サウナ入浴で特に症状が緩和しやすいと考えられるのは、筋・筋膜性腰痛です。

なぜかというと、筋・筋膜性腰痛は、筋肉の温熱療法やストレッチなどによって症状の改善が期待できるとされているためです。サウナで腰をよくあたためて筋肉をほぐすことは、この疾患の予防にもつながると考えられます。

ただし、サウナに通っても一向に症状が改善されない場合や、かえって痛みが強くなった場合などは、内臓疾患に起因している可能性や、腰椎圧迫骨折を発症している可能性も。違和感を覚えた場合はできるだけ早期に病院を受診することが大切です。

