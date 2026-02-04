徳川家康（写真：GYRO_PHOTOGRAPHY／イメージマート）

NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』がスタートし、豊臣秀吉の弟・秀長を主人公に据えた物語が話題を呼んでいる。兄を天下人にするべく、秀長は時には心許せる弟として、時には頼れる側近として、秀吉を支えていくことになる。今後のキーパーソンになるのが、徳川家康だ。ドラマでは松下洸平が演じており、状況を冷静に判断し、腹の読めない人物として描かれている。実際の家康は、戦国大名きっての読書家でもあった。時流を読む大局観は、膨大な読書から得たものだといってよいだろう。家康はどんな本を読み、そこからどんなことを得て、人生のターニングポイントで生かしたのか。

家康の慎重さを育んだ歴史書『吾妻鏡』

「人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとし。急ぐべからず。不自由を常と思えば不足なし」

幕末期に幕臣の池田松之介が「家康の遺訓」として創作したフレーズだ。本人のものとして後世で誤解が広がったのは、「辛抱強い」「耐え忍んだ」という家康のイメージにぴったりな言葉だからだろう。

家康に「焦らず我慢して天下を取った」という印象が強いことは、この有名な風刺の歌からもわかる。

「織田がつき 羽柴がこねし天下餅 座りしままに 食ふは徳川」

だが、家康の生涯を見ていけば、「急ぐべからず」どころか「機を見るに敏」とばかりに、好機と見るやすばやくアクションを起こし、「座りしまま」どころかアグレッシブに挑戦しては失敗し、次に生かすことで、天下人となったことがわかる。

家康は幼少期から今川家の人質だったが、永禄3（1560）年に桶狭間の戦いで、総大将の今川義元が織田信長率いる織田軍に討たれると、早々と今川を見切っている。妻子を置いてきた駿府城ではなく、生まれ故郷である岡崎城へと向かい、17歳で独立を果たしたかと思うと、今川の敵である織田信長と清洲同盟を結ぶという決断を下している。

三河の支配にあたっても、家康は大胆な行動に出た。一向宗の寺に認められていた、課税や外部の立ち入りを拒否できる「守護使不入（しゅごしふにゅう）」の特権を無視し、強引に年貢を取り立てたのである。

家康に反発した三河国内の一向宗信徒が蜂起すると、一揆側の和睦案をいったんは呑んで相手が武装解除するのを待ってから、和議を反故にし、領内の一向宗を禁止したうえで寺を破却。三河から僧と信徒を追放する、という強権ぶりを発揮している。

家康はむしろアグレッシブすぎるがゆえに、痛い目に遭ったこともある。今川領をめぐって甲斐の武田信玄と対立したときには、自分がいる浜松城の前を信玄が素通りしたことに激怒。家臣が止めるのも聞かずに、城から打って出たところを狙われて、壊滅状態に陥るほどの惨敗を喫した。家康の手痛い敗戦は「三方ヶ原の戦い」と呼ばれ、後世で語り草になっている。

そんな迂闊なほどに行動力あふれる家康が後世において、どちらかというと「動」というより「静」の慎重なリーダーとされるのはなぜだろうか。

それはおそらく、関ヶ原合戦で勝利してからの振る舞いが、家康の印象を形作ったに違いない。天下人が間近になったときの家康は、確かに慎重そのものだった。薄皮をはぐかのように、豊臣家から少しずつ実権を奪っている。

すべては戦のない平和な長期政権を築くための布石であり、そのために家康が大いに参考にした本が、鎌倉時代に成立した歴史書『吾妻鏡』である。

『孫子』の兵法の手ほどきを受けた家康

先の風刺の歌にも見られるように、信長・秀吉・家康は「戦国三英傑」としてしばしば比較されるが、家康がほかの二人と比べて、突出していたのが読書量である。

家康は今川家の人質として過ごした幼少期に、太原雪斎という臨済宗の僧侶から学問の手ほどきを受けている。雪斎はただの僧ではなく、今川家の軍師でもあり、今川義元を内政と外政の両面でサポートしていた。いわば、今川家の全盛期を築いたブレーンから、家康はみっちり指導を受けたことになる。年齢にして8歳から14歳の時期なので、読書習慣をつけるのに最適なタイミングだ。

『武辺咄聞書（ぶへんばなしききがき）』という江戸時代中期の史料によると、家康は雪斎から兵法を学んだという。13篇に及ぶ中国最古の兵法書『孫子』などで指導を受けたと考えられている。

「桶狭間の戦い」では当初、家康は今川軍の一員として、前線に食糧を送る役目を命じられていた。しかし、食糧を届けるべき場所は織田軍に囲まれている。そこで、家康は敵陣の1カ所に攻撃をしかけて、そこに敵軍が集中すると、その隙に食糧を運び込んだという。

『孫子』の「第五 勢篇」には「故に善く敵を動かす者は、これに形すれば敵必ずこれに従い、これに予うれば敵必ずこれを取る。利を以ってこれを動かし、詐を以ってこれを待つ」とある。敵を動かすための形、つまり餌をまくことで、敵を動かす。何かを敵に差し出すことで、それに食いつくものだ、という教えを家康が実践したのではないかとも言われている。

その後、大将の今川義元が討たれると今川軍から離れて、岡崎城で独立を果たす。そのことはすでに書いたが、実はいきなり岡崎城に向かったわけではなく、いったん大樹寺に入った。

すぐさま岡崎城に向かわなかったのは、今川勢がとどまっていたからだ。城内に入って今川勢とかち合えば、どうなるか。これまでどおり今川家に従って今後の行動について指示を仰ぐか、もしくは軍事衝突をして独立を勝ち取るかの2択となる。

そこで家康は今川軍が立ち去るまで、大樹寺で時を稼ぐことにした。今川勢からすれば、総大将が亡き今、このまま岡崎城にとどまっている理由はない。早急に駿府に帰るべく準備をしているはず。そのときこそ動くべきだ……と、家康は冷静に判断を下していたのである。

そんな家康の読みは的中し、今川勢は岡崎城から撤退し、駿河に立ち去っていった。家康はそれを確認してから、岡崎城に入っている。江戸時代初期の旗本の大久保忠教が著した『三河物語』によると、家康はこう言ったという。

「捨て城ならば拾わん」

捨ててある城ならばもらおう。17歳にして恐るべき判断力だが、雪斎から学んだ兵法書『孫子』にある、このフレーズを家康は頭に描いていたのではないだろうか。

「百戦百勝は善の善なる者に非ざるなり。戦わずして人の兵を屈するは善の善なる者なり」

『百戦百勝』が最高にすぐれたものではない。最もいい方法は、敵兵と戦わずして屈伏させる戦い方だ──。

つまり「戦わずして勝つ」。家康はいったん様子を見たことで、最もスムーズな方法で今川家の支配から脱して、岡崎城に返り咲くことができたのである。

『孫子』を読む者同士で熾烈な争い

『孫子』といえば、武田信玄の愛読書として知られる。信玄は『孫子』にある「疾如風、徐如林、侵掠如火、不動如山」の略称である『風林火山』を旗に採用しているくらいだ。

「兵は詭道なり」（戦争の基本とは、敵をあざむくことにある）

『孫子』の「計篇（始計）」にある言葉だが、戦国時代を生き抜くための基本精神といっても過言ではない。

なかでも、計略をよく用いたのが信玄だった。「三方ヶ原の戦い」で惨敗したときには、改めて兵法書を読み込まねば、と家康は考えたのではないだろうか。

信玄が病死したのちに、家康は織田軍と協力して、武田勝頼が率いる武田軍と激突。

「長篠・設楽原の合戦」が繰り広げられると、重臣である酒井忠次の秘策に家康は耳を傾けた。

忠次の案とは、武田軍が築いた「鳶ヶ巣山砦」こそが長篠城の急所だとして、奇襲攻撃をかけるというもの。リスクの高さから信長は却下するが、家康は「面白い作戦だ、実行せよ」と決行を指示。忠次の奇襲は見事に成功し、武田軍の退路を断ったところに、信長軍の鉄砲戦術が炸裂し、宿敵の武田軍に勝利することができた。

『孫子』では「卒を見ること嬰児のごとし」とあり、「兵を我が子のように思え」と説いている。

「三方ヶ原の戦い」では部下の危惧を無視して暴走し惨敗した家康だったが、「長篠・設楽原の合戦」では、部下の意見を採用して勝利に導くことできた。

江戸幕府を開くのに『吾妻鏡』を熟読した

そのように書物から得た知識を実践しながら、天下人となった家康だったが、「関ヶ原の戦い」に勝利したことで、すぐさま政権を手中にしたわけではない。

というのも、家康をはじめすべての大名は、豊臣秀吉と主従関係を結び、秀吉の家臣となっており、秀吉の死後は、息子の秀頼がその座を継いでいる。「天下分け目の大決戦」と呼ばれるがゆえに誤解されがちだが、関ヶ原の戦いは「徳川軍」と「豊臣軍」の決戦ではなく、豊臣政権内の主導権争いに過ぎない。石田三成に勝利した家康とて、秀頼の存在はまだまだ無視できなかったのである。

家康は征夷大将軍に就くと同時に、秀頼の朝廷官職を大納言から内大臣へと昇進させるなどの配慮をしながら、その一方で少しずつ豊臣家の権勢をそいでいった。自身の息子である秀忠に早々と将軍を譲ったのも、「将軍家は徳川家の世襲である」ことを世に示すためだった。

そうして家康は慎重に江戸幕府の政権を盤石なものにしていくが、そんなプロセスのなかで、家康が熟読したのが『吾妻鏡』だった。

『吾妻鏡』は、鎌倉幕府による準公式記録とされる歴史書で、幕府の中枢にいる複数名によって編纂された。源頼朝が挙兵してから、6代将軍・宗尊親王までの6代の将軍記となっている。

もちろん、頼朝がどのように幕府を作ったかも書かれている。記述に正確性が欠ける点は見られるものの、武士による歴史の体系的な記録はこれが初めてであり、家康は自身が江戸幕府を開くにあたり大いに参考にしたようだ。

2022年のNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』の最終回では、異例の演出が話題となった。

次年度の大河ドラマ『どうする家康』の主人公・松本潤演じる徳川家康が、サプライズで登場したのだ。鎌倉時代から江戸時代へとつなげたのが歴史書の『吾妻鏡』であり、ドラマでは寝転んで本を読む若き家康について、こんなナレーションで解説された。

「熱心に『吾妻鏡』を読んでいるこの男は、のちの征夷大将軍、徳川家康。彼もまた、坂東に幕府を開くことになる。家康は『吾妻鏡』の愛読者であった」

源頼朝から学んだことを政権運営に活かす

家康は具体的に鎌倉幕府のどんな点を参考にしたのか。いくつかの説が唱えられているが、その一つが「権限の持たせ方」である。

鎌倉幕府では、執権と連署を並立させることで意思決定者が一人にならないようにした。また、六波羅探題や、九州を監督する鎮西探題もやはり二人体制にすることで、権限が集中しすぎないようにしている。

そこで家康は江戸町奉行や長崎奉行といった部局の長官は、同じく二人体制にしたとも言われている。

また、家康は「血縁者を政権維持に活用する」という点でも、源頼朝から学ぶことがあったようだ。

頼朝は清和源氏の血縁を「御門葉」として、政治の補佐を担わせていた。その一方で、源家は頼朝からの三代で滅びてしまい、北条が後を継ぐことになる。そこで家康は頼朝と同様に血縁者を活用しながら、かつ、源氏のように将軍家の血筋が絶えてしまうことがないように、尾州（尾張）、紀州（紀伊）、水戸を「御三家」として活用したと言われている。

かつてのシステムをそのまま取り入れるのであれば、鎌倉幕府は越えられない。自分流にアレンジしているところに、家康の思慮深さが見て取れる。

書物を愛して約1万冊の蔵書を誇る

幼少期の家康を指導した雪斎は「駿河版」という印刷事業も行っていた。それを見習って、家康もまた晩年は「伏見版」「駿河版」と印刷業を手がけている。書物を読むことの大切さを、家康が雪斎からよく学んだからこそ、同じことをやろうとしたのだろう。

家康の私設図書室である駿河文庫は、約1万冊の蔵書を誇る。和書ならば、『日本書紀』『続日本紀』『延喜式』『吾妻鏡』『建武式目』『源平盛衰記』、漢籍ならば『貞観政要』『周易』『論語』『中庸』『大学』『六韜』『三略』『史記』『漢書』『群書治要』などを所持していた。それらの蔵書のすべてを読んでいたわけではないだろうが、読書好きの家康のことだから、かなりの書物に目を通していたのではないだろうか。

家康がいかに読書に励んだかについては、家康の侍医を務めた板坂卜斎が、次のように記している。

「家康公は和漢の古典籍を愛好した。僧侶や能書家、朱子学者などと学問談義をよくしていた。詩作・和歌・連歌などは好きではなかったが、中国の儒書・史書・兵学書、日本の延喜式・吾妻鏡などの書物を愛読していた。漢の高祖（劉邦）の度量の大きさに感心したり、唐の太宗や魏徴らを褒め讃えたりした。日本では源頼朝の話を常々された」

国境どころか時代さえも、一瞬にして飛び越えられるのが、読書の醍醐味である。家康はそのことをよく理解していたのだろう。

頼朝が日本で初めて武家政権を築くにあたって、どれだけの困難を乗り越えたことか──。家康の生涯には数々の悲劇と困難が降りかかったが、『吾妻鏡』を読みながら脳内でタイムスリップしては、そう自身を叱咤激励したのではないだろうか。

「世界」を変えた人は、何をどう読んだのか

『本を読む人だけが、“自分の壁”を突破できる』では、「偉人たちが読書によっていかに人生を変革したのか」について紹介した。

（真山知幸著／青春出版社）

第1章の「人生を変える読書の力」では、本稿の徳川家康のほか、膨大な読書によって言葉の力を磨き上げたウィンストン・チャーチルや、シェイクスピアの『リア王』で人間の本質を見つめる眼を養ったスティーブ・ジョブズなど、読書によって、人生を変革した人物を解説している。

第2章「救いとしての読書体験」では、困難な時こそ本は心の支えとなり、新たな道を示してくれることを書いた。悩み深い文豪の夏目漱石は、ジェーン・オースティンの『高慢と偏見』に生きる力を見出し、英雄ナポレオンはゲーテの『若きウェルテルの悩み』をエジプト遠征にまで持参したという。また、どん底にあった樋口一葉は井原西鶴の『日本永代蔵』に希望を見つけ、生きづらさに悩む江戸川乱歩は本の世界に救いを求めて、活路を見いだしている。

第3章「愛読書が映し出す意外な一面」では、若き大統領ジョン・F・ケネディ、越後の虎・上杉謙信、発明王エジソンなど、愛読書から偉人の素顔に迫った。愛読書はいわば、偉人たちの知られざる内面を映し出す鏡ともいえるだろう。

そして第4章の「未知の世界への扉を開く読書」では、本の力で別世界へといざなわれた偉人たちをピックアップ。ダーウィンは船酔いの中で読んだ一冊に進化論の萌芽を見つけ、チェ・ゲバラはプラトンの『国家』に理想社会の青写真を求めた。渋沢栄一は、読書体験から近代日本における資本主義の哲学を築き上げている。

本書の執筆を通じて、読書は私たちを未知の領域へと誘い、新しい可能性を教えてくれるものだということを改めて実感した。32人にわたる偉人たちの多様な読書体験を通じて、本が持つ「真の力」にぜひ触れてほしい。

