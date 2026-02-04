旧村上ファンド系投資グループから株式買い増しの圧力を受けていたフジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）が、旧村上ファンド側の要求通り、不動産事業に外部資本を入れる検討を始める。

完全な売却も排除せず、本業であるメディア事業に経営資源を集中させる方針だが、収益を支えてきた「虎の子」を失えば、今後の経営立て直しは容易ではない。

不動産事業 依存強まる

フジＨＤは、フジテレビなどの「メディア・コンテンツ事業」と、サンケイビルなど不動産を中心とした「都市開発・観光事業」の２本柱が経営を支えている。元タレントの中居正広氏を巡る性加害問題を受け、ＣＭ出稿の差し止めが広がった影響で、不動産事業への利益面での依存度は高まっている。３日発表した２０２５年４〜１２月期連結決算では、本業のもうけを示す営業利益は、メディア事業が２５３億円の赤字なのに対し、不動産事業は２２７億円の黒字だった。

テレビ事業は、国内の人口減や若者のテレビ離れで成長が伸び悩んでいる。フジＨＤは、不動産事業への外部資本の導入で生まれた財務余力を、キャラクタービジネスやインターネット配信などコンテンツ事業の成長投資に充てる方針だ。

旧村上ファンドを率いた投資家・村上世彰氏の長女・野村絢氏らの投資グループはフジＨＤ株を買い増し、保有比率は１７％超となっていた。旧村上ファンド側は「不動産事業に依存する構造が、本業のメディア・コンテンツ事業の成長投資を阻害し、フジテレビの重大なコンプライアンス（法令順守）違反をもたらしてきた」と主張し、事業の分離・売却を求めていた。

フジＨＤの清水賢治社長は、これまでメディア・コンテンツ事業の利益率の低さを課題に挙げていた。３日の記者会見では、本業に事業を集中させることで、「企業価値の向上へ、（ファンド側に）ある意味我々の考えを後押しされた」と話した。

フジＨＤは２５年７月に買収防衛策を策定したものの、発動には株主総会を開いて株主の同意を得る必要があった。２５年１２月に旧村上ファンド側が株式公開買い付け（ＴＯＢ）を通じて放送法の議決権上限である３３・３％まで買い増す方針を示すと、社内では「株主の過半から同意を得て防衛策を発動するのは難しい」（関係者）との見方も出ていた。