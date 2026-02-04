みるみる経済傾く中国「習近平を救う救世主」はどこに…歴史が語る「北が窮したら南が救う」カギに？

日本では「東が窮したら、西が救ってきた」

世は、高市総選挙一色である。勝利するのは自維か中道か、はたまた「第三の勢力」か……。選挙中に政治の話を書くのは気を遣うのだけれど、「中国コラム」であるという「借口」（言い訳）を用いて、少しだけ。

私が言いたいのは、日本の近現代史において、「東」が窮したら、常に「西」が救ってきたということだ。

19世紀半ばにアメリカが「砲艦外交」で迫ってきて、江戸幕府は糞詰まってしまった。すると「西」から薩長土肥が出て来て京都で決起。明治維新を成し遂げて、新たな日本に導いた。

江戸時代のうちでも、5代将軍徳川綱吉が、悪名高い生類憐みの令を出したり、貨幣の改鋳や相次ぐ災害などで、お江戸は大混乱。すると上方から、井原西鶴、尾形光琳、近松門左衛門などのスター軍団が現れ、明るく華やかな元禄文化で盛り上げた。

明治に入っても、日清戦争後に深刻な不況に陥り、銀行や中小企業がバタバタと倒産。そんな中、大阪で第5回内国勧業博覧会を開催し、435万人も動員して、自動車やメリーゴーランドなど「20世紀の未来」をアピールした。大正時代に関東大震災で東京が壊滅した時も、救ったのは「東洋のマンチェスター」こと「大大阪」の経済力だった。

戦後も、東大安田講堂事件や'70年安保闘争などで東京が大荒れとなった時、「太陽の塔」の大阪万博で、日本と世界、現在と未来をつないだ。

高市首相を叩いている余裕があったら…

いままた、東京は糞詰まってしまったのである。そこに、大阪の「やんちゃ軍団」（維新）が立ち現れて、日本を救出しようとしている。

総選挙が決まった後、藤田文武共同代表に話を聞く機会があったが、「ベンチャー企業（維新）が大企業（自民）に乗り込んでいった」とたとえていた。その意味では、コテコテの関西弁を駆使する高市早苗首相も、自民党総裁というより「関西政治家代表」と捉えるべきなのだ。

翻って、中国である。かの国では伝統的に、「北」が窮したら「南」が救ってきた。

14世紀後半に元が混乱すると、安徽省の農民・朱元璋が現れて明を興した。20世紀の初めに清が没落すると、広東省の農民の息子である孫文が中心となって、中華民国を建国した。

現在の中華人民共和国（中国）も、「建国の父」毛沢東は湖南省の農民の子だ。その後、臂平・江沢民・胡錦濤と「南の皇帝」が続き、中国を奇跡の経済発展に導いた。

ところが5代目になって、「北」（北京）の方が「皇帝」に就き、経済はみるみる傾いた。いまや周知のように、メディアや外交官を総動員して、高市首相をヒステリックにそしる日々だ。それよりも自国の経済を何とかすべきでは？

