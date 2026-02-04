「日本人は痩せ我慢をやめましょう」NYミシュラン三つ星鮨職人が渡米10年で痛感した「日本人だけが見落としているもの」

海外で見えてきた景色

2024年3月にニューヨークで江戸前鮨の店「すし匠」をオープンし、翌年には『ミシュランガイド』米北東エリア部門で最高評価の三つ星（鮨店では全米唯一）を獲得した中澤圭二さんに、渡米して気づいた「日本だけが安すぎる」現実について聞いた。

「アメリカから日本人に伝えたいこと」はほかにもある。中澤さん自身がアメリカに移住して10年で見えてきた「景色」だ。

「日本も日本の職人も素晴らしい。鮨だけでなく日本酒、日本茶、漆、備前焼き、藍染め……。すぐ横にこんな素晴らしいものがたくさんあって、外国人がその価値に気づいているのに、日本人が日本を見ていないし価値を一番わかっていなくてもどかしいです」

この要因の一つは日本のメディアが「安売りこそ正義、値上げこそ悪」という風潮を作ってしまったことにあるのではないかと中澤さんは分析する。

中澤さんが鮨業界に入った半世紀前、鮨屋は現在のような地位とはほど遠い存在だったというが、

「雑誌やテレビ、漫画の影響で人々が一億総グルメ化して鮨や職人のステータスも上がっていった。価値が上がったことで我々は探究し勉強し続けた。そして価値に見合った価格に引き上げ『進化』させてきたんです。だけど日本のメディアは激安こそが美徳、値段が高いことが悪と見たりするところもある。それでは進化していかないですよね。一番大切なのは価値なのです」

「痩せ我慢はやめましょう」

中澤さんはエデュケートされたアメリカの客を前にして職人として誇りが湧き上がり、ビジネスが厳しくてもストレスがなく毎日が楽しいと語る。

「皆さん、食の楽しみ方を知っています。我々に対してリスペクトを持ってきちんと向き合って所作を見ながらスマートに食べてくれる。話し込んで大酒飲んで騒いでいる人はいません」

ストレスがなければ誇りを持てるのではないかと、中澤さんは言う。

「日本人は本当はすごいのに痩せ我慢をするからストレスが増えるんです。『うちは値上げしない』なんて言う人がいますが、いい顔をしなくていいじゃない？痩せ我慢はやめましょうよ。私の店ではきちんと価値をわかってくれる人に堂々と利幅をいただき、我々の価値を世界に示したいと思っています」

「それと最後にね、ミシュラン星は確かに光栄ではありますが、私よりできる職人はいっぱいいるし、個になってるからできないだけでチームで頑張ればびっくりするくらい強固なものを作り出せる、それが日本人なんです。

日本が日本の価値に気づいて向き合い誇りを持てば、これからの若い世代の夢にもなるので伝承していけると思います。アメリカに来て10年、そう感じるようになりました」

