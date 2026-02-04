言うまでもなく、日本でプレーする助っ人外国人選手の多くはメジャーリーグ復帰を目指している。そんななか、昨年まで日本ハムでプレーしたドリュー・バーヘイゲンは違った。セントルイス・カージナルスで中継ぎとして活躍した2022〜23年の在籍中も、「もう一度日本に戻ってプレーしたい」という強い思いをたびたび口にしていた。



昨年まで日本ハムでプレーしたドリュー・バーヘイゲン（写真右）と妻のマケンナさん 写真は本人提供





【コロナ禍で深まった絆】

2014年にデトロイト・タイガースでメジャーデビューしたバーヘイゲンは６年間プレーし、20年に日本ハムに移籍。２シーズンにわたって日本ハムのユニフォームに袖を通した。先発投手として通算207回2／3を投げ、13勝14敗の成績を残した。

そんなバーヘイゲンだが、幼い頃から憧れてきたメジャーで再びプレーするチャンスをつかんだ後も、日本での経験について問われると、「また戻ってプレーしたい」と率直な思いを口にしていた。

それは決してリップサービスではなかった。その思いを何より雄弁に語っているのが、2024年９月10日付で自身のX（旧ツイッター）に投稿した一枚の写真だ。当時、恋人だったマケンナさんにプロポーズする、幸せに満ちた瞬間が収められていた。

バーヘイゲンが人生の新たな門出の場として選んだのは、北海道神宮（札幌市）だった。

「ファイターズで最初にプレーしていた頃、北海道神宮のすぐ隣に住んでいました。きれいな池があり、立派な木々に囲まれ、桜も本当に美しい。自然に恵まれた、最高の場所でした。以前、その場所をマケンナに案内したところ、彼女もすごく気に入ってくれて、よくふたりで散歩をしたりしていました。プロポーズを計画した時、ふたりにとって特別な場所でやりたいと思ったんです。もちろん、アメリカのどこかで......という選択肢もありましたが、やはりふたりが大好きな札幌がいいと思ったんです」

札幌がバーヘイゲンにとって特別な場所になった背景には、孤独のなかで過ごした最初の２年間がある。新型コロナウイルス禍が始まった2020年に来日したものの、その間、マケンナや家族など、大切な人たちは誰ひとりとして日本を訪れることができなかった。異国の地で空虚な日々を過ごすなか、札幌への親しみが次第に芽生え、やがて深まっていった。

「ひとりだったからこそ、周囲の皆さんが気にかけてくれました。とても温かく迎えてもらえたと感じています。アメリカから彼女や友人、家族、親しい人たちが誰も遊びに来られない状況が２年も続きましたが、球団の方々はもちろん、市民の皆さんも気にかけてくれて、札幌を本当のホームのように感じさせてくれました。チャンスがあるなら、将来は大切な人たちに、この特別ですばらしい街を紹介し、その魅力を味わってもらいたいと思っていました」



北海道神宮の鳥居の前でプロポーズするバーヘイゲン（写真右） 写真は本人提供





【大好きな北海道神宮でプロポーズ】

そして３年ぶりに、そのチャンスをつかみ取った。2023年オフ、フリーエージェントとなったバーヘイゲンは、ファイターズと再契約。今回は日本への入国制限もなく、マケンナとともに来日することができた。

札幌で共に生活を送るなかで、「この先も彼女と一緒に歩んでいきたい」という思いは、次第に強くなっていった。そうしてバーヘイゲンは、プロポーズを決意する。そして舞台に選んだのが、北海道神宮だった。

しかし、計画は思いどおりにはいかなかった。その時の様子をバーヘイゲンが振り返る。

「素敵なレストランで夕食をとるために車を走らせている途中、『あっ、しまった！ 通訳のタカ（高橋佳佑氏）が予約時間を間違えたから、１時間つぶさないといけなくなった。仕方ないから、北海道神宮で少し時間をつぶそうか』と言ったんです。でも、彼女はなんとなく怪しいと感じていたみたいでした。指輪を隠していた僕は緊張しすぎて、運転も荒くなり、駐車も雑になってしまった。その様子を見て、彼女はさらに不審に思ったでしょうね（笑）」

到着すると、ふたりは境内を散歩し、鳥居の前に立った。その瞬間、バーヘイゲンは突然、片膝を付き、指輪を差し出してプロポーズしたのだ。マケンナは驚きの表情を見せたが、迷わず「イエス」とうなずいた。

「マケンナはずっと怪しんでいたのに、いざその瞬間になると泣き出しました。正直、計画はうまくいったとは言えませんが、それでもあの場所を選んだのは大正解でした。北海道神宮は、ふたりにとって、さらに思い出深い特別な場所になりました」

【侍ジャパン戦士が起こした事件】

そんな日本好きのバーヘイゲンは、こんなエピソードも教えてくれた。じつは、婚約者であるマケンナより前に、バーヘイゲンはある男に日本のよさを伝えていたのだ。

その男とは「たっちゃん」の愛称で知られ、2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンの世界一に大きく貢献したラーズ・ヌートバーである。

メジャーリーグでチームメイトだったふたりは、2023年のカージナルス春季キャンプ中、アパートを借りてルームメイトとして生活していた間柄でもある。

しばらくすると、東京ドームで行なわれるWBC１次ラウンド開幕を前に、大谷翔平らメジャーリーガーたちが続々と来日。ヌートバーも日本に向けて出発することになったが、侍ジャパン初の日系アメリカ選手である彼は日本球界についての知識がなく、不安も大きかった。

そこで、日本で２年間のプレー経験を持つバーヘイゲンにさまざまな相談を持ちかけた。バーヘイゲンは、彼を安心させるため、自身の体験をもとに、日本でのいい思い出や魅力を惜しみなく伝えた。

ところが、日本へ出発する直前、ヌートバーが思わぬ"事件"を起こしたという。その時の様子を、バーヘイゲンは次のように明かした。

「アイツは、台所でオートミールをつくっている最中、鍋が沸くまでの間にシャワーを浴びてこよう、なんてとんでもない発想をしたんです。すると、自分の部屋にいた僕のところまで、台所から妙な音が聞こえてきました。何だろうと思って見に行くと、オートミールが鍋の中からブクブクと噴き上がり、床にまでこぼれていたんです。床も鍋も必死に掃除しましたが、あまりにも粘り気が強くて、鍋はもうダメでした。

そこへ、シャワーを終えたアイツが何事もなかったように出てきて、『どうした？』なんて言うんですよ。もう『出ていけ！ 早く日本に行け！』って言いました（笑）。そんな"最悪のルームメイト"として日本へ向かったアイツが、世界一に輝く国際的なスーパースターとして帰ってきたんですから、信じられませんよね。ルームメイトとしては最悪でしたが、今でもグッドフレンドですし、本当に日本を気に入ってくれたので、そこは少しだけ許しています」

そんな日本を愛したバーヘイゲンだが、昨シーズンで日本ハムを退団。移籍が報じられた韓国プロ野球・SSGランダースとの契約も最終的に合意に至らず、今季はまだどこでプレーするのか決まっていない。再び日本でプレーする機会は訪れるのか。いずれにしても、バーヘイゲンにとって日本は、単なる「プレーした国」ではない。人生の一部として、たしかに心に根を下ろした場所なのだ。