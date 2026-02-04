「祖父が最初で次は父、兄と弟が入り、私と母は一番最後」…お風呂の順番が決まっている家族「驚きの理由」

2025年に世界経済フォーラムから発表された日本のジェンダー指数（男女の格差）は118位で、先進国の中では最も低く、過去にさかのぼってみても20年ほど低空飛行を続けている。

現在は各業界が男女格差解消に向けてさまざまな取り組みを行っているが、それでも「家」という単位で見ると、男尊女卑としか言えない扱いに悩む女性が数多くいる。

前編記事『「女性は台所で食事」「男性よりも敷布団の枚数が少ない」…女性たちが「夫の実家」で目の当たりにした「ありえない男尊女卑」』につづき、女性が抱える問題や心の闇、家族間のトラブル、子育てなどをテーマに執筆活動を行っているライターの清水芽々氏が取材した。

女が入った後は浴槽の湯を入れ替える

栃木県出身の船田理香さん（仮名・37歳）が生まれ育った家は未だに男尊女卑の考え方がまかり通っているそうだが、そのうちのひとつが入浴の際におけるルールだという。

「私は祖父・父・母・兄・弟の6人家族で育ったのですが、物心ついた時からお風呂の順番は決まっていました。祖父か父が最初で、次が兄と弟、そして母と私は必ず最後だったんです。父と兄の順番や、母と私の順番が入れ替わる時はありましたが、男が先に入るというのが暗黙の了解になっていました」

だが、その通りには行かない場合もある。

「父がどこかに出かけていて帰りが遅くなった時や、兄が夜遅くまで試験勉強をしていた時などは私や母が先に入ることもあったんですが、後に男が入る場合は風呂のお湯を全部入れ替えさせられました。先祖代々の言い伝えとかで徹底していたんですよ」

理香さんの家の浴槽は大人4人がゆったり入れるほどの大きさのため、お湯をすべて入れ替えるとなると水量もかなりのものになる。

「今、水道料も高くなってるじゃないですか？ だから母は『もったいないから』と言って浴槽に入らず、シャワーだけで済ませるんです。私にもそうするように言います。夏場ならまだしも、冬に浴槽に浸かれないのは身体が温まらなくてつらいですよ」

どうしても浴槽に入りたい時、理香さんは男全員の入浴が済むのを待っているそうだが、待ちくたびれて寝てしまうことも珍しくなかった。

「夜のうちにお湯は抜かれてしまうので、朝起きて新しいお湯を入れて入ることもあった。でもそうすると、『女のくせに一番風呂とは何事か！』って祖父や父に怒られるんです」

船田家にはこの他にも、「男のおかずは女よりも1品以上多い」や「男は女の荷物を持ってはいけない」といったルールがあるそうだ。

「特にお刺身は男だけにしか出されなかったですね。家族で旅行に出かけた時なども、大荷物を抱え、子どもたちの手を引きながら歩く母を父は傍観しているだけでした」

大学進学で上京し、そのまま都内で結婚した理香さんは「実家を反面教師」とし、男女格差のない家庭を築いているそうだ。

息子の学費は親、娘の学費は奨学金

新潟県出身の佐藤碧唯さん（仮名・25歳）は工場で働きながら風俗店で働いている。理由は借金の返済のためだ。

「大学の奨学金と学資ローン、合わせて750万円借りています。毎月の返済額は20万円。本当はもっと減額できるんですけど、一刻も早く返して身軽になりたいので繰り上げ返済をしています」

碧唯さんの実家は祖父母が農業をしており、父親は会社員、母親もパートに出ている。

「はっきりとした世帯収入はわからないんですけど、お金がないと思ったことはないですね。3歳年上の兄は私立の高校から大学に入学し、大学院まで出ています」

しかし、碧唯さんが大学進学を希望した時は「学費は自分で用意しろ」と言われたという。

「うちの親、というか祖父母やその前の代から『息子の学費は親が出すが、娘が高校以上の学歴を欲しがった場合は自腹』という決まりになっているそうです。家の経済状態は関係ない。『男には学歴が必要だけど女には必要ない』という考え方みたいです」

現代の社会において、「女に学歴は不要」という考え方は時代錯誤としか言いようがない。親が資金援助してくれないため、碧唯さんは奨学金を借りるほかなかった。

「物心ついた時から兄と差別されていることはわかっていました。兄の七五三は料亭を借りて大々的にやりましたが、私の時は家族でお祝いしただけでした。兄は立派な武者人形も鯉のぼりも持っていますが、私のお雛さまはケースに入った小さな親王飾りだけです。兄は小学生の頃から様々な習い事をしていましたし、塾にも通っていましたが、私は何もやらせてもらえず家事を手伝わされました。兄が運転免許を取った時、両親は600万円以上する新車を買い与えましたが、私の時は親戚のお下がりの軽自動車でした。

大学時代も兄は学費や家賃などの他に月30万円くらい仕送りをもらっていたみたいですが、私にはあるわけがありません。兄が贅沢な学生生活を満喫している様子をSＮSにアップしているのを見ながら、私は生活費を稼ぐためにアルバイトを掛け持ちしていました。勉強との両立が大変で過労で倒れたこともあります」

風俗の仕事がバレたら……

そんな環境のせいか「男性不信気味だった」と碧唯さんだが、就職後に初めて恋人ができる。しかし将来の話が出た時に学費の返済がネックになるのではないかと恐れを抱いた。

「借金のあるパートナーは嫌がられると思ったんです。恋人ができたと母に話した時も、『結婚費用は自分で出してね』と言われました。一昨年兄が結婚して、その費用が1000万円くらいかかったから、私に回すお金がないそうです」

借金の返済と結婚費用の貯金……碧唯さんの会社の給料は決して悪くないのだが、これではいくら稼いでも間に合わない。

「そうなるともう風俗しかありません。いつ結婚できるかわかりませんけど、それまでに借金をゼロにするのはもちろん、お金はできるだけ貯めておきたいんです」

風俗の仕事が恋人にバレないかと、「毎日が綱渡り状態」だと碧唯さんは語る。

「以前、母に『女というだけで不公平だ』と訴えたことがあるんですけど『お兄ちゃんがいなければ違ったんだけどね』と言われただけでした」

家庭というのは社会の最小単位である。ここまで見てきたものは珍しいケースではあるが、今も男尊女卑が残る家庭があるのは事実だ。日本のジェンダーレス指数を上昇させるためには、見つめなおさければいけない課題が多くある。

こちらもあわせて読む『死装束の裾をまくり局部に小刀を…！”実の父”から10年以上「性的暴行」を受けた女性が「父の葬儀」で行った”凄まじい報復”』

【あわせて読む】死装束の裾をまくり局部に小刀を…！”実の父”から10年以上「性的暴行」を受けた女性が「父の葬儀」で行った”凄まじい報復”