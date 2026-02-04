「サウナは心臓に悪い」イメージを覆す新説…運動後のサウナで「心血管疾患の発症リスク」軽減か

METOSは、フィンランドにおけるサウナが及ぼす影響を実験してまとめた「エビデンス」を持っている。サウナに詳しい中京大学の舟橋弘晃准教授がまとめた学術論文をベースに、実験に基づいたエビデンスを見ながら、サウナの可能性を模索していく。

血液を全身に送り出すポンプの役割を果たしている心臓。そして全身に血液や酸素を運ぶ通り道である血管。その両方の機能を正常に保つためには、《運動＋サウナ入浴》の組み合わせが有効という結果が。

【前編記事】『感染者急増のインフルエンザ、実は「週１サウナ」で発症リスクが激減…血行促進＆老廃物排出がカギに』よりつづく。

※本記事はMETOS監修『METOSが教える! 悩み別サウナの入り方 最高に仕上がるサウナの法則』から抜粋・編集したものです。

心血管疾患のリスクを軽減するために

心血管系機能とは、心臓と血管から構成される循環器系の機能のことです。心臓は血液を全身に送り出す役割を担います。血液の通り道である血管は、酸素や栄養を全身に運んで、老廃物を回収する役割を果たします。

心疾患系機能が衰えると、どんな疾患を発症する可能性があるかといえば、心筋梗塞や狭心症、不整脈、心不全などが挙げられます。

なお、2024（令和6）年の「人口動態統計月報年計」によると、心疾患は日本人の死因第2位。特に心筋梗塞は、突然死の最大の要因と言われているので、心血管疾患のリスクは、少しでも減らしておきたいところです。

心血管疾患の原因はいくつかありますが、主なものとしては、生活習慣による動脈硬化、加齢による血管の老化、ストレス、睡眠不足、喫煙などが挙げられます。また、これらの要因が複合的に作用するケースもあります。

つまり、心血管疾患の発症リスクを軽減するためには、これらの要因をできる限り取り除いていくことが有効だと考えられます。

運動後のサウナで血圧の低下を確認

その方法のひとつとして、サウナが有効であるかを測るために、すでに心血管疾患リスクのある30〜64歳の男女47名を、「週3回1時間の運動のみを8週間続けるグループ」、「週3回1時間の運動＋運動後15分のサウナ入浴を8週間続けるグループ」、そして「運動もサウナ入浴もしないグループ」に分類。最大酸素摂取量や血圧、総脂肪量、総コレステロール値などの変化を測定する調査が行われました。

その結果、「運動のみのグループ」は「何もしないグループ」と比較して、最大酸素摂取量が向上。脂肪量が低下したことが認められました。

さらに「運動＋サウナグループ」は「運動のみのグループ」と比較して、こちらも最大酸素摂取量が向上。収縮期血圧と総コレステロール値が低下したことが認められました。

つまり、心血管疾患のリスクを減らすためには、運動したほうが良く、さらにそこにサウナ入浴を組み合わせると効果が高まる可能性があるということです。

【こちらも読む】『全国でわずか1400人…「心臓・循環器」の病で命を救う名医「修練指導者」が診てくれる病院を初公開する』

