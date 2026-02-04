野党党首が、TV局記者が、あからさまに、台湾で相次ぐ「スパイ容疑」事案〜総統選、統一地方選に向け深刻化する「中国の工作」

中国に対して国防上の機密を漏らした疑い

今年に入ってから台湾で、大手メディアの記者や野党の立法委員（国会議員）による「スパイ容疑」事案が相次いで発覚した。まず1月16日、海軍兵士による中国への軍事機密漏洩を捜査していた高雄市の橋頭地検が、大手テレビ局「中天」の林宸佑記者兼キャスターもスパイ行為に関わっていたとして自宅を捜索、橋頭地裁は翌日、国家安全法や汚職処罰条例違反を理由に林氏の勾留と接見禁止を認めた。

続く1月19日、立法院で国防特別予算についての秘密会が開催された際、野党民衆党党首の黄国昌立法委員が機密資料を手にしたまま約1分半にわたって会議室を離れたことが分かり、民進党立法院党団の陳培瑜書記長が国家機密保護法と国防秘密漏洩罪の疑いで黄氏を台北地検に告発した。いずれも中国に対して国防上の機密を漏らした疑いが持たれる事案である。

台湾の国家安全部門によると、中国共産党による台湾へのスパイ活動は近年活発化しており、共産党のスパイとして起訴された人数は2023年が48人、2024年が64人に上っている。また起訴事案の件数でも2021年が３件だったのに対し、その後は5件、14件、15件と増加している。このうち主な工作の対象となっているのは現役及び退役した軍人で、2024年に起訴された現役軍人は28人、退役軍人は15人と合わせて全体の3分の2を占める（中華民国国家安全局、2025年1月25日「共諜案滲透手法分析」）。

ただ、今回の2件の事案については、メディアの記者や立法委員の関与が疑われていることが特徴である。

もともと親中TVだが

検察が摘発した記者の所属が「中天テレビ」だったことは、筆者にとってあまり意外感がなかった。中天テレビは中国ビジネスで多額の利益を上げている食品企業「旺旺」グループの蔡衍明オーナーが経営権を取得して以降、「中国を褒めたたえる報道」が急増した。

2019年には翌年初めの総統選挙を前にしたニュースチャンネルの番組で、「（国民党の）韓国瑜候補をけなす人はみな、毎月5000台湾ドル（約2万4000円）をもらって民進党の手助けをしている」などと根拠のない出演者の発言をそのまま放送した。これによって独立規制機関のNCCから罰金を科されるなど、規則違反の回数があまりにも多く、2020年にこのニュースチャンネルは衛星チャンネルの免許不更新の処分を受けた（詳細は2024年5月14日公開の拙稿「中国べったりTVへの免許再交付圧力、これが台湾・頼清徳新政権が直面する最初の難関」）。

これに対し中天は行政訴訟を起こし、まだ最終審の決定が出ていない。野党国民党と民衆党は、中天が与党民進党への激しい批判を行っていることもあって免許の再交付に前向きで、今年1月30日には立法院で「報道の自由を守るため」と称して衛星ラジオテレビ法の修正案を可決、再開できるとしてこれを歓迎した。中天ニュースチャンネルは行政訴訟の最終的な結論が出るまでは元の第52チャンネルで放送を再開できることになった（ET today、1月31日「衛廣法三讀通過『中天條款』！中天振奮喊話重返52台 華視急發聲」）。ただし、NCCは、「この法律には遡及条項が無いので、中天ニュースチャンネルには適用されない」と説明した。

中天は台湾でも親中色が極めて強いテレビ局であるため、こうした記者がいても別に不思議ではないのだが、今回記者が摘発された際に中天が激しく検察当局を非難するかと思ったら、そのコメントは「事実関係が分からないのでコメントできない」というものだった（太報、1月17日付「6人全押了！中天主播『馬紱』林宸佑驚傳涉《國安法》遭羈押 電視台回應」）。自局のニュースチャンネルが衛星チャンネルとして放送再開できるか肝心な時期だったため、反発を招く可能性があるコメントを避けたようにも見える。

将来性のない記者職は草刈場

ところが、中天ニュースチャンネルの免許不更新を支持していた世新大学の羅慧雯助理教授は筆者に対し、今回の事件は記者個人あるいは特定のテレビ局の問題として見るよりも、台湾の現在のメディア界の構造問題として捉えるべきだと指摘した。

羅氏によると、今の台湾経済は2025年の成長率が8.63％に達するなど好調そのもので、人手不足の中、レストランの下層の従業員でも月給が4万5000台湾ドル（約22万円）に達する一方、記者の月給は3万台湾ドル（約15万円）に過ぎないという。

その要因の1つは世界的に見られる傾向で、メディアの広告収入がFacebookやYouTubeに蚕食されじり貧を余儀なくされていることである。従って台湾で記者職に就こうという人の多くは、それを生涯の天職とは考えておらず、有力者とのコネを使って別の仕事に再就職するための「踏み台」に過ぎないという。

その上で羅氏は、台湾の他国にない特徴として、こうした記者を諜報工作に取り込みたいと考える中国の存在があると説明した。記者は軍関係者との接触機会も多いし、その生活が苦しいなら少額の買収費用で取り込めるだろうから、工作対象としてはうってつけであり、今回表面化した記者のスパイ容疑事件は氷山の一角に過ぎない可能性もあるという。

野党党首が議会内で堂々と

次に野党民衆党の黄国昌立法委員の事案だが、台湾では中国の軍事的脅威に対応するため、今年度1兆2500億台湾ドル（約6兆1100億円）に達する国防特別予算を行政院が立法院に提出したが、野党がなかなか審議に応じない中、1月19日に秘密会で国防部長がその詳細を説明することになった。この会議は本来立法院外交・国防委員会のメンバーが出席するものだが、委員ではない黄国昌民衆党主席が出席した上、秘密指定の資料を会議室から一時持ち出したのである。

国防部幹部が気づいてすぐ取り戻したが、黄氏は「自分の資料に国防部の資料が挟まっていた」と述べ、故意ではないと強調した（三立テレビ、1月20日「黃國昌『不小心』帶走國防機密！他揭6點打臉：台灣人最厭惡這種」）。しかし民進党は「監視カメラの死角に入って黄氏が写っていない時間が42秒あり、この間に資料を接写した疑いがある」と問題視し、1月22日に民進党立法院党団の陳培瑜書記長が黄氏を国家機密保護法違反の疑いで台北地検に告発した（Newtalk新聞、1月23日「䖝告發涉洩漏國家機密 黃國昌嗆法盲 律師回擊：為掩飾『消失的42秒』轉移焦點」）。

筆者は実は10年近く前に黄氏と面談したことがある。当時の黄氏は与党民進党に近い政党「時代力量」の立法委員だったが、もともと黄氏は先述の中天テレビの蔡衍明オーナーのメディア支配に強く反対する運動を行っていた人物である。現在は野党民衆党の党首で中天ニュースチャンネルの免許復活に動いているのだから、まさに政見を180度転換したわけだが、そのことについて黄氏が説得力のある説明をしたことは、筆者の知る限りない。

軍、メディア、政治家に浸透する中国

黄氏の今回の事案について、かつて黄氏と一定の親交があったベテランジャーナリストの盧世祥氏は、「以前は知識人としての熱意や行動力を感じたが、感情的になりやすい面もあった。最近は集会デモ法に違反して警察官の首を絞めたとか、パパラッチを組織して政治家を隠し撮りしたとか、金銭を受け取って国会質問をしたとか、今後裁判になりそうな事案がいくつもある。（民衆党前主席の）柯文哲氏ほど大きな事件（収賄）ではないが、逮捕され有罪になる可能性は大きく、その場合民衆党の支持率は下落することになる」と述べた。

また中国の浸透工作について盧氏は「非常に重大なもので、メディア、社会、（秘密）情報の分野で集中的に行われている。その手法も従来は、交流と称して既存メディアの幹部を中国に呼んで『講義』を行うといった方法だったが、最近はネットインフルエンサーを工作対象としたり、偽の世論調査結果を流したり、資金提供を行ったり、SNSを操作したりといった方法が取られている」と指摘した。

中国の軍事的脅威に脅かされる台湾で、国会の多数を占める野党が中国に迎合的になり、軍人、メディア、政治家が次々と浸透工作の対象とされていることは由々しき問題である。台湾で今年11月に行われる統一地方選挙、そして2028年1月に行われる予定の次期総統選挙の行方は、われわれ日本人にとっても目が離せないものとなりそうである。

