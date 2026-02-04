世界経済の失速を招く「FRB金融政策」のヤバすぎる真相…！背景にトランプ批判一色のアメリカで「パウエルの失敗」が封印される悪夢！

二の次にされる「パウエル」の責任

トランプ関税の影響で米経済が不況に陥るという主要メディアの物語がアメリカで力を失いつつある。それは、次期FRB議長にケビン・ウォーシュ元FRB理事が指名され、レームダックとなったパウエル議長の金融政策運営にも微妙な影を落とすことになるだろう。

筆者は前回『アメリカの主要メディアが拡散した「この世の終わり説」が敗北…！「トランプ関税批判」がここに来て様変わりした本当のワケ 』、『米メディアは「トランプ嫌い」を反省し、冷静さを取り戻したほうがいい…「トランプ関税＝不況」が上滑りする深刻なワケ』で、トランプ関税が米経済を破壊するという主要メディアの悲観シナリオが説得力を失いつつあることを解説した。

米国経済をめぐる責任の所在は大きく変化し、いま問うべきは関税ではなく、インフレ退治を至上命題として高金利政策を続け、雇用と中間層の生活を犠牲にしてきたFRBの判断に移っている。

その象徴が、パウエル議長の解任騒動だ。

米連邦準備制度理事会（FRB）の独立性をめぐっては、トランプ大統領によるFRB人事への介入を警戒する声が、司法や主要メディアの間で強まっている。とりわけ最高裁では、「大統領の一存によるFRB理事解任は、制度そのものを揺るがしかねない」という懸念が前面に出ている。

この問題意識自体は決して的外れではないが、ここで注意すべきなのは、「FRBの独立性を守ること」と「パウエル議長の政策運営を評価すること」は、まったく別の次元の議論だという点である。

FRBが政治から独立していることは、あくまで「制度の前提条件」にすぎない。その独立した立場を与えられたうえで、議長がどのような判断を下し、どのような結果を招いたのかは、当然ながら検証されなければならない。

最優先課題は本当に「インフレ退治」なのか？

トランプ関税による危機的インフレは生じなかったとはいえ、米生活者にとっては、トランプ大統領の公約であった物価下落が体感できず、政権の経済運営に不満が高まりつつあるのも事実である。

2025年12月の消費者物価指数によれば、牛肉（前年同月比16.4％上昇）やコーヒー（19.8％増）などが影響し、食料品価格は11月の2.6％増から3.1％へと伸びが加速している。

この影響が、2025年の一連の地方選挙における民主党の快勝という形をとって現れたのだ。

同時に、インフレ懸念を理由に頑なに利下げに抵抗する米連邦準備制度理事会（FRB）が作り出した高金利環境が企業の投資や雇用拡大を妨げることで、米経済を必要以上に冷やし、中間層や低所得層に打撃を与えていることを示唆するデータも積み上がっている。

まず、失業率の推移から見てみよう（下の図）。

2025年７月に4.2％という低水準にあったものが、８月は4.3％、９月には4.4％、統計のない10月を経て11月は失業率が速報値で4.6％、その後の改定値で4.5％にまで増えている。

一方、12月には再び4.4％へと下降したため、「労働市場には⁠力強さがあり、われわれが直面している最も重要課題は、インフレ率を（FRBが目標とする）2％に戻すことだ」（シカゴ連銀のグールズビー総裁）、つまり「現時点で追加利下げを実施する理由はほとんど見当たらない」（カンザスシティー地区連銀のシュミッド総裁）という、金融当局主流派の主張が勢いを得ているように見える。

米議会がFRBに課した使命はふたつある。すなわち、雇用の最大化と物価の安定である。ところが、実はこれらの2つ責任を果たす面において、2018年2月に就任したジェローム・パウエル議長は大失敗を重ねている。

それは現在、「雇用の不況」（米海軍信用金庫チーフエコノミストのヘザー・ロング氏）という状況になって表れている。

冷え込む一方の労働市場

しかし、米労働市場の健全さは、毎月の失業率を見るだけでは判断できない。

年間の雇用純増や求人数の増減、立場の弱い若年層労働者や黒人などの失業率など、全米平均失業率と合わせて見なければ全体像がわからないのである。

まず、2025年の米民間部門の雇用純増は73万3000人と、2024年の155万9000人の半分未満であった（下の図）。

雇用は最大化していない。なぜ、ここまで労働市場が冷え込んだのか。それを考えるには、コロナ禍以降のFRBの金融政策を振り返る必要がある。

パウエル議長の率いるFRBは2021年ころに、パンデミック期におけるサプライチェーンの混乱から急伸しつつあったインフレを「一過性のもの」と断じてゼロ金利政策を継続し、利上げによる抑制に大きく出遅れた。

このため狂乱物価が発生し、2022年6月には物価上昇率が前年同月比9.1％にまで達したのだ。この失敗を挽回するため、パウエル議長率いるFRBは2022年6月、7月、9月、そして11月に、通常の3倍の利上げ幅となる0.75ポイントもの政策金利引き上げを4回も実施。過熱した米経済を冷やすためだ。

雇用悪化の原因は？

すると、どんなことが起きたのか、下の図が端的に示している。

1人の失業者当たり2.02件もあった米求人数が急激に減少を始め、2025年11月には0.91となったのだ。

これは、第1次トランプ政権時代の1.24よりもはるかに低い数字だ。

さらに、雇用増加数の推移を示した下の図を見れば、その深刻さが分かるだろう。

こうした中、毎月の雇用増加数は2025年に入ってから急減し、マイナスになった月（エメラルド色線）が3回もある。労働市場の黄信号はすでに利上げの始まった2022年から点滅しており、2025年にさらに悪化している。

何が雇用悪化の原因なのか。バイデン前政権の最後の1年である2024年暮れに米労働市場の軟化を伝えるブルームバーグ通信の一連の記事では、「高金利」「引き締め的な金融環境」など、FRBの金融政策が主要因であることが明示されている。

第二次トランプ政権が発足した2025年からはこれに加えて、景気のサイクルがもたらす循環的失業が増加しており、トランプ大統領が進める関税政策によって経済の先行きが不透明であることから企業が新規採用を控えていることも原因に挙げられるようになった。

だが関税導入以前から、ヾ覿箸亮擇蠧れコストを押し上げ、⊆要を押し下げるFRBの高金利政策が雇用を悪化させ続ける基調は変わっていないのである。

高金利維持は本当に正しいのか？

一般的に、家計・企業・政府という3つの経済主体の間をお金がスムーズに循環することが好景気だとされる。

ところがパウエル議長の下で、FRBは雇用の最大化とインフレの抑制の両方の使命において、国民生活を守らず大失敗を重ねてきた。

データから読み取れるのは、FRBが2％のインフレ率目標達成に固執し、失業率や毎月の雇用数の増減という表層にしか関心がなく、インフレ退治という「錦の御旗」を掲げながら、高金利維持の金融政策で労働者の苦境を悪化させている可能性だ。

このつづきは後編『アメリカ経済の「失速」に備えよ…！トランプ大批判のウラで「富める者だけがさらに富む金融政策」が進行中！パウエルFRBが犯した致命的な誤算の呆れた真相』に譲ろう。FRBパウエル議長がなぜ迷走したのか、さらに彼の退任によって何がもたらされるのかを考えていく。

