アメリカ「地方紙の消失」が止まらない…ニュース存続のために不可欠な「オンラインニュース課金」の難しさ

過去20年間でアメリカの新聞発行部数は推定8000万部減少し、2005年比で70%減少。地方の新聞業界は雇用の4分の3以上を失った。

アメリカのローカルメディアをめぐる危機は、日本にも通じるものがある。

アメリカの深刻なニュース砂漠

アメリカの8000のローカルメディアの現在をまとめた報告書「The State of Local News The 2025 Report」によれば、過去20年間で全米の地方新聞のほぼ40%にあたる約3500紙が消失、過去1年間だけで130以上の新聞がクローズした。

少なくとも5000万人のアメリカ人が信頼できる地域ニュースへのアクセスが十分ではない「ニュースデザート」（砂漠）状態にある。

とくに問題なのが、同調査で把握している報道機関のうち、アメリカのローカルニュースメディアの65%が都市部または郊外にあり、経営のデジタルシフトに成功した事例やメディア系のスタートアップも主に都市部に集中していることだ。田舎のほうがより深刻だ、という点である。

農村部の一次情報を扱うメディアの消失

米国の地方ニュース媒体の3分の2以上(68%)が新聞である。ただしこれらのほとんどが日刊紙ではなく週刊紙である。

地元紙がなくなったところで、「デジタルニュースや公共放送局など別の情報源から地元のニュースを入手できるだろう」と思うかもしれない。

実際のところ、アメリカの農村部ではデジタル専業媒体は10％未満しか存在していない。デジタルメディアが支持されているのは、ほとんどが社会経済的地位が高い層が住むエリアである。

ニュース砂漠にはたいてい貧しく、十分な教育を受けていない農村部が多い。

おどろくべきことに、ニュース砂漠のうち20%の地域では、住民の10%未満しか高速でインターネットに接続できない。

するとますますデジタル専業のニュースメディアを成立させることはむずかしい。

「地元紙がなくなり、全国メディアの支社や派遣員もいない地域」と「地元のニュースソース（たいていは地域の新聞か公共放送）がひとつしか残っていない郡」は増え続けており、これが先ほど言った「少なくとも5000万人が地元のニュースへのアクセスが限られているか、まったくアクセスできない状態」が意味するところだ。

つまり、地元で起こっていることを取材・報道する地元メディアがないか、あっても十分な取材リソースに乏しいのである。

こうした傾向は今に始まったことではない。長期にわたって続いている。

ただし10年前なら大規模な閉鎖や統合に結びついていたが、最近ではそうした経営統合後にふたたび特定地域の拠点を閉鎖・撤退するパターンが増えている。

こうなるとおそらく経営を再々編してどうにかなるかと言えば、その見込みはうすい。

さらに言うと、都市部や郊外ではまだ安泰かというと、かならずしもそうでもない。

2005年以降に消えた3500の新聞のうち約70%は都市部のメディアであり、もっとも影響を受けたのはニューヨーク、シカゴ、ボストン、フィラデルフィア、ミネアポリスである。

公共放送への資金が10億ドル以上廃止

これらのニュース砂漠を補う頼みの綱として、アメリカではすべての州に少なくともひとつの公共放送局がある。

代表的な公共メディアはNPRとPBSであり、それぞれ1970年と1969年に設立された。もちろん、これらよりも小規模な公共メディアもある。

たとえばラジオ局は全国に広がっており、多くの農村地域にも電波を通じて発信されている。

各公共ラジオ局はニュース砂漠の46%、地元のニュースソースがひとつしかない郡の53%にまでニュースを届けている。中継を含めるとニュース砂漠地帯の82%、単一ソース郡の90%にまで広がる。

ところが2025年7月、米国議会の共和党議員たちは、公共放送に割り当てられていた10億ドル以上の資金を2026年度、2027年度に廃止することを可決した。これによってさらに何百もの公共メディア局が業務を縮小・停止せざるを得なくなると見込まれている。

この喫緊の問題に対し、いくつかの財団が緊急の資金供給として3650万ドルを調達し、個々の地方ジャーナリストへの直接支援を行うことをめざすと発表した。

しかし、過去5年間に配布された約1万件のジャーナリズム助成金をレビューした研究では、これらの総額11億ドル以上の資金はわずか1000人弱に割り当てられ、助成金の9割以上が都市部の組織に寄付されたとあきらかにしている。

これでは結局、田舎のニュース砂漠問題は解決されないことになる。

地方メディアを成り立たせるためには？

お先まっ暗なのだろうか。

同報告書はとくに希望めいたことは一切書かずに終わっている。

もちろん、Axios Localや6AM Cityなど――あくまで“都市部を中心に”だが――ニュースレター形式でのローカルニュース配信を拡大しているメディアもある。6AM Cityは2025年までに400以上の都市で約200万人の読者にリーチしている。

アメリカに限らず、近年課金されるニュースメディアの傾向としては、重大事件などのハードニュースだけでなく、地域のイベントや生活情報に密着し、ポジティブに伝えることで読者とのエンゲージメントを築いているのが特徴だ。

日本でもたとえば西日本新聞のニュースアプリ「西日本新聞me」（63万ダウンロード）はニュース配信にくわえて地域の困りごとを取材班が調査する「あなたの特命取材班（あな特）」や、災害・防災情報の提供など、地域生活のインフラ、ライフライン機能を強化し、また、生活支援事業にもつなげている。

世界的な傾向としてFacebookなどのSNSプラットフォームがニュース配信の優先度を下げており、以前のようなソーシャルメディア経由のトラフィックは期待できなくなっている。YouTubeやTikTokなどは若年層へのリーチには有効なものの、個人や小組織ならともかく一定規模以上のメディアとなるとそれらだけに頼るのは収益化への課題が大きい。「無料で見せて広告で回す」のはむずかしい。

紙でもデジタルでもいいから対価を払ってくれる人を増やす、また、メディアビジネス以外の事業を伸ばすことでニュースを成り立たせることが重要だ。

オンラインニュースに対価を払う人の割合

ではオンラインニュースにどれくらいの割合の人が対価を払うのか。

これは国・地域によって大きく異なる。デジタル化以前からの購買行動やニュース以外のコンテンツへの支払いの商慣習などによって大きく左右される。

たとえば北欧ではノルウェーで40%、スウェーデンで31%の人々がオンラインニュースに課金しており、地域紙と全国紙、ポッドキャストなどをセットにしたバンドル版が支持されている。アメリカはそれより割合としては少ないが22%。もっとも課金率が低い部類に入る国のひとつが日本だ。9％しかなく、英国の8%とどっこいどっこいである。

民間が厳しいなら、公共放送はどうだろうか。

たとえば英国BBCですら受信料収入の実質的な減少に直面しており、デジタル重視への転換を図っているが……というところだ（その影響もあってだと思うが、BBCラジオの音楽番組などがサイトから聴こうとすると「エリア外だ」と表示が出て聴けなくなった）。

日本ではNHKが放送法改正によってインターネット業務が「補完業務」から「必須業務」へと格上げされる一方で、ウェブに出していた記事は「民業圧迫」と新聞業界から圧がかかって縮小する動きにある。

つまりこちらも微妙なところだ。

新たな施策で成長軌道にのるメディアも

ひとつだけポジティブなことを書いておけば、助成・支援金の都市部偏重問題に対してAmerican Journalism Project (AJP) はこれまで2億4000万ドル以上を調達し、36州の50の非営利ニュース組織を支援している。

AJPの特徴は資金投入するだけでなくビジネス支援、稼ぐ力を付けるための支援を行うことにある。

これによってウェストバージニア州の「Mountain State Spotlight」やモンタナ州の「Montana Free Press」など、従来は支援が届きにくかった農村部の一部独立メディアが成長軌道に乗ったという。

たとえば読者のエンゲージメントを追跡できるシステムを導入して誰が熱心な読者かを特定して適切なタイミングで寄付を呼びかけるコンバージョン・ファネルを構築した。少額寄付者の数を増やして総収益の約6割を個人からでまかない、徐々に助成なしで経営できる財務構造を実現しつつあるようだ。

新聞社、独立メディアの人たちが経営、ビジネスがわかる人材になる、あるいはそういう人たちを煙たがらずに積極的に起用することで、なんとかしうる可能性もある。

あるいは日本では、新聞社で経営が比較的安定しているのは不動産その他別の事業をもともと持っている会社だとつねづね言われてきたが、事業の多角化自体はまったく悪くない。報道が成立しなくなるくらいなら、別の柱で稼げているほうがはるかにいい。

アメリカほどはニュース砂漠がひどくはない今のうちに日本の地方メディアにできることが、まだあるはずだ。

