大西洋を越えた「右派連合」…彼らはなぜ「リベラリズム」を強烈に敵視するのか？

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

講談社現代新書の新刊、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』（川北省吾 著）では、共同通信社の国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

本記事では、〈「地元の住民を見かけなくなった」「教育と治安が崩壊」…今、なぜ欧米で「右翼」が支持されるのか？〉に引き続き、右派がリベラリズムを敵視する理由について詳しくみていく。

※本記事は、川北省吾『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』より抜粋・編集したものです。

ベッケンフェルデ命題

大西洋を越えた「右派連合」の特徴は、リベラリズム（自由主義）に対する強烈な敵意である。とりわけ、人種や性別、性的指向における少数派を擁護し、社会の多様性推進に熱を上げる「ウォーク」と呼ばれる人々への反発はすさまじい。

ウォークとは、政治、社会的問題への意識が高いことを示す英俗語だ。「wake（目を覚ます）」の過去形の「woke」に由来するとも言われる。日本語ではしばしば「意識高い系」と訳される。

なぜ、そこまでリベラリズムを敵視するのか。ヨーロッパ政治のメインストリームに背を向け、同性婚の合法化に反対するのはどうしてか。そんな疑問をぶつけると、クラーはドイツの著名な法学者の名を口にした。

エルンスト゠ヴォルフガング・ベッケンフェルデ（1930〜2019年）。ドイツを代表する憲法学者・法哲学者で、連邦憲法裁判所の元判事としても知られる。生前、こんな趣旨の言葉を残している。

「自由な国家は、それ自体では創造できない（前近代的な）条件の上に成り立つ」

「ベッケンフェルデ命題」と呼ばれる有名な言葉らしい。AfD屈指の論客と評されたクラーらしい引用だが、不勉強で聞いたことがない。戸惑った表情を見せると、彼は詳しく説明し始めた。

ベッケンフェルデが言わんとしたのは、近代合理主義に基づく自由民主主義国家であっても、伝統文化や宗教的信条、家族の価値といった古典的な規範に立脚しなければ、存立はおぼつかないという「逆説」だという。

ところが、現代のリベラリズムはそうした逆説を考慮せず、個人の自由意思を最優先する。伝統規範がどうであれ、「あなたがやりたいことをやればいい」と促す。クラーによれば、「自由意思が唯一の道徳」と化している。

「過激化したリベラリズム」

彼は例を交え、説明を続ける。

「例えば、ある男性が『明日からは女性になる』と決めたとしよう。むろん、伝統文化とは相容れない。だが、ドイツではその意思は法的にも保障され、役所に行けばパスポートの性別を変更してもらうことができる」

それを疑問視すると、「不道徳」と非難されるという。しかし、そうした態度こそ、個人の自由意思を絶対視し、ベッケンフェルデの指摘した伝統規範を軽んじる「過激化したリベラリズム」だと憤慨した。

「それが本当に正しいのだろうか？」とクラーは問いかける。「人は自然の中から生まれ、その法則に基づいて生きている。男と女が結ばれ、赤ちゃんを授かる。子が親を敬い、親が子を愛し、祖先をあがめるのは自然なことだろう」

クラーに言わせれば、「過激なリベラリズム」は別の価値観を推奨する。生物学上の男性に「あなたは自分の意思で女性になれる」と説き、生物学上の女性には「あなたは自分の意思で男性になれる」と諭す。

なぜなら、西洋社会では「そうした立場こそが、ポリティカル・コレクトネス（政治的正しさ）の証しだからだ」と言う。本章の冒頭で紹介したアメリカの白人ナショナリスト、サミュエル・ジャレッド・テイラーの不満を思い起こさせる。

「しかし、人々は心の底から共感しているのだろうか」と再びクラーは問いかける。「個人の自由意思の氾濫に辟易し、伝統的な国家や郷土、家族のかたちを守りたいと考える人も大勢いるのではないか」と述べ、「私もその一人だ」と言い添えた。

＊

さらに〈「反ナチス」を国是としてきたドイツで、右翼政党が急激に伸長していた…ヨーロッパで加速する「滅びゆく西洋」への焦燥〉では、欧州で力を増している極右ポピュリズムの正体について詳しくみていく。

【つづきを読む】「反ナチス」を国是としてきたドイツで、右翼政党が急激に伸長していた…ヨーロッパで加速する「滅びゆく西洋」への焦燥