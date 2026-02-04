巨人、ロッテ、レッドソックスで日米通算５４９試合に登板し、１月に現役を引退した沢村拓一さん。まさかの人気番組に生出演し、ネットが沸いた。

３日放送のＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）。この日はＭＣを務める「麒麟」川島明と田村真子アナウンサーの誕生日会を開催した。

「誕生日の川島にやらせてあげたいこと」として行われた、川島主演の「古畑任三郎」。川島のファンである武豊騎手と沢村さんがスタジオに生登場し、劇に参加した。

沢村さんはグレーのスーツ姿で登場。番組の終盤に感想を求められると「来てよかったですし、これからカラオケでケミストリーを歌いたいと思います」と、同じくサプライズ出演したボーカルデュオ「ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ」の歌声にも感動の様子だ。火曜レギュラーのビビる大木に名前を「かずひろ」と間違えられるシーンにも笑顔で対応していた。

インスタグラムのストーリーズに武豊との２ショットをアップ。比べるとさすがの体格だ。ネットは「沢村ってあの沢村？」「沢村いるじゃんえっ沢村？？」「えー？！沢村！待て待て」とテレビを二度見。「沢村さんに似てる人がテレビ出てるなと思ったら本人で草」「沢村拓一と武豊が同じ画面にいて一気に目覚める」「沢村いておったまげた」と仰天した。