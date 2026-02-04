都内私立中学の入試に「ガンダム」出題でSNSに衝撃…「奇問」を出す学校側の「深すぎるウラ事情」

さすが「ガンダム研究部」のある学校

「2月の勝者」になるには、アニメの知識も必要ーー？

今月に入り、首都圏の私立中学入試が本格化した。過熱する中学受験戦争にあって、各校は他校と差別化を図るようなユニークな問題を出題している。

「ガンダム」が入試問題にーー。今年SNSで話題になったのが、東京都品川区にある攻玉社中学校（第一回）の社会の入試問題だ。時事ニュースに絡めて、『銀河鉄道999』『新世紀エヴァンゲリオン』そして『機動戦士ガンダム』など各年代のSFアニメの名作から、正解の選択肢を答える問題だ。

(1979年テレビ放映)というヒントが問題文の中にあることから、長年のアニメファンからすれば「常識問題」かもしれないが、今年中学受験に挑むのは2013~2014年生まれの小学生たちだ。

初回放映からすでに30数年が経過しており、正解に辿り着くには、関連作品からシリーズ一作目まで深掘りしているか、問題文に散りばめられたヒントを元に消去法で選べる論理的思考能力を持っているかなど、多面的な能力が試される。

いずれにしても、地理歴史公民の幅広い分野から出題される中学受験の社会科にあってアニメの問題は「奇問」ではないかという声が多数あった。

「攻玉社には私学でも珍しい『ガンダム研究部』が置かれています。所属人数も多く、イメージされる文化系の『幽霊部』とはまるで違う活況ぶりです。同校に設置されている『レゴ部』は兵庫の名門・灘高校など他の学校にもありますが、『ガン研』は滅多に見ない。SNSでも今回の出題に関して、『さすがガン研のある攻玉社らしい出題』『文化祭に行っていれば解けた』という声が寄せられていました」（教育ジャーナリスト）

「テクニック」だけの受験生は要らない

ちなみに同じく都内の難関校・海城高校は2026年第一回の理科の入試で、「ポケモン」を題材にした生物の問題を出題、こちらもSNSで話題になった。

各校はなぜユニークな問題を入試に取り入れるのか。長年受験業界を取材するライターの平河らむ氏はこう分析する。

「7〜8年ほど前から中学入試戦争がいっそう過熱し、入試で手っ取り早く高得点を取れるような『テクニック』を身につけようとする受験生も一定数存在しました。ですがテクニック頼みで合格した学生は、学力の伸びしろが無いことも多い。

それよりも、柔軟な発想力や高い志望度を持った子どもを合格させたいと学校側は考えています。その能力を測るために、塾の想定問題集には載っていないような『初見』の問題を出題するようです。

入試問題は『紙で行う面接』と言っても過言ではありません。家族とどんなふうに過ごしてきたのか、そこで得た知見や経験をどう活かせるかについても、入試問題から受験生に問うているような印象があります。親御さんと一緒に昔の名作アニメを観ていたら、または日頃からアニメの話をしていたら、件の『ガンダム』もスッと答えることができたかのかもしれません」

中学受験ではいわゆる「詰め込み教育」が長年の問題となっており、小学生に必要以上に難しい問題を解かせる必要があるのか、という向きも多い。結果的に学習塾は、基礎的な学力や出題の意図を読む力を二の次にし、解法をテンプレート化して指導することが常態化してきた。

当然だが学校は、学習塾の指導方針に沿って入試問題を作成しているわけではない。むしろ受験戦争が過熱するにつれて、こうした小手先のテクニックでは答えに辿り着けない問題を出すように至ったのだろう。

「滑り止め」より「熱望組」

東急目黒線不動前駅徒歩2分にある攻玉社中学校は、私学男子校ではいわゆる「中堅上位校」として知られている。２回の一般学級試験に加え、国・算特化の特別選抜、帰国生を対象にした国際学級選抜試験を設置している。

城西・横浜からアクセスしやすい立地、入試難易度や理系にも強い大学進学実績、入試の回数自体が多いことなどから、開成・麻布・武蔵といった御三家や早稲田・慶應の付属校の「滑り止め」、駒場東邦・前出の海城など上位校の併願として出願する学生も少なくないようだ。

「学校側は、『滑り止め』で受かる学力の高い子どもより、その学校に本当に通いたいと思っている子どもの方を合格させたいのです。これは別に綺麗事ではありません。

少子化や住宅事情で、首都圏の子どもには『コミュニティ』の存在が希薄化しています。一人っ子で子どもの頃から電車通学、そういう生活を過ごしてきた子どもにとって、（私学の）中学はある意味で心の拠り所になる最大のコミュニティになりえます。

学校で交友関係を育み、コミュニティ意識を持ち、卒業してからも『通ってよかった』と思える場所になれば、OB・OGとして学校の発展に貢献してくれるかもしれない。その最たる例が早稲田・慶應ですよね。自分が通い、子どもにも入ってほしい…そう思ってもらえる学校を作り上げたい。各校は長期的な目線で、どんな問題を出すか練っているのだと思います」（前出・平河氏）

中学受験が過熱する一方で、子どもの総数は年々減っていく。ガンダムやポケモンが出題される背景には、学校側の深い意図があるようだ。

【こちらも読む】『14年連続「東大合格者数」トップ10のスーパー進学校「渋幕」が生徒たちの「成績アップを急がない」深いワケ』

【こちらも読む】14年連続「東大合格者数」トップ10のスーパー進学校「渋幕」が生徒たちの「成績アップを急がない」深いワケ