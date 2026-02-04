選手生命が絶たれるのに…いまだにあとを絶たない「ドーピング」を考える

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

エンハンスメント（増強）の登場

現代では、薬を飲むのは病気で患者になったときだけとは限りません。急速に発展する医学技術は、病気を治療するだけではなく、健康な人びとのさまざまな性質を改良（増強：エンハンスメント）するためにも用いられます。1990年代から、病気治療を超えたエンハンスメント目的での医学技術の利用の安全性や倫理が、議論されてきました。

もちろん、エンハンスメントそのものがすべて倫理的に悪いという意味ではありません。エンハンスメントの中には当たり前に受け入れられているものもあります。たとえば、美容整形手術は、治療ではなく、美的な性質を強化するエンハンスメントの一種です。また、ワクチン接種も、健康な人びとの免疫を強化するエンハンスメントでしょう。

その一方で、倫理的に非難されることの多いエンハンスメントには、スポーツに関わるドーピングがあります。アスリートにとって、競技で勝利することは重要です。が、どんな手段を使ってもよいというわけではありません。もし、オリンピックなどでドーピングが発覚すれば、選手生命が絶たれることもあります。

それにもかかわらず、ドーピングがあとを絶たないのはなぜでしょうか？

この理由を考えるには、社会学でいう「価値自由」や「相対化」という態度が役立ちます。これは、ドーピングやエンハンスメントに対して、最初から善悪の判断を下すことなく、何が許されて何が許されないかの価値基準がどう生まれてきたのか、それがどういう社会的な役割を果たしているのかをじっくりと検討していく考え方です。

この視点からみれば、トレーニングのように「ふつうの方法」として認められているものと、ドーピングのようにふつうではない「特別な方法」として禁止・規制されたり、一部は許可されたりしているものは、連続的となります（「エンハンスメント連続体」）。

オリンピックとドーピング

ドーピングとは、スポーツ競技の成績を向上させるため、薬物を使用したり、それ以外の方法を用いたりすることをいいます。薬物としては、筋肉量を増大させるステロイド薬、覚せい剤（アンフェタミン）などがよく知られています。そのほかに、薬物以外の方法としては、自分の血液を保存しておいて赤血球を自分に輸血する「血液ドーピング」があります。これは、マラソンやノルディックスキーのような競技において、赤血球を増やして血液の酸素運搬力を高めることで、競技での持久力が高まることを利用しています。

ドーピングでの興奮剤はすでに19世紀から使われていました。とくに20世紀初頭に覚せい剤が開発されてから、それを興奮剤として利用するドーピングが広まりました。ちなみに、覚せい剤は、常用性や依存性が問題となる前には、もともと空軍パイロットなどの眠気防止用に合法的に使われていたものです。

ステロイドによる筋力増強は、1970年代にはアスリートの間に広がっていました。それがドーピングとして規制されるようになったのは、1976年のモントリオール・オリンピックからです。1988年のソウル・オリンピックでの男子100メートル走で世界記録を樹立した「世界一速い男」ベン・ジョンソン（カナダ）が、ステロイドのドーピングで、金メダルを剥奪されたことは当時大きなニュースとなりました。ただし、1980年代には、当時の冷戦体制のなかで、東側諸国が国家ぐるみでドーピングを推し進めていたため、政治的に扱いが難しくなり、規制は不十分にしか行われませんでした。

1990年代になって冷戦体制の崩壊後には、反ドーピング対策が世界規模でとられるようになりました。それが、1999年に設立された世界反ドーピング連盟（WADA）です。これは、1998年に自転車競技ツール・ド・フランスでのドーピングが大きな社会問題となったことをきっかけとしています（フェスティナ事件）。また、2010年代には、ロシアのドーピング・スキャンダルが発覚し、2018年からは国としてのオリンピック参加が認められない状態が続いています（個人の中立選手としては参加可能です）。

