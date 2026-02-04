カンボジアの拠点で「ニセ警察詐欺」をしていた日本人が証言…！緻密すぎる「詐欺マニュアル」の内容

近年、日本各地で発生している詐欺グループらによる「ニセ警察詐欺」。

警察官のふりをして電話をかけてきて、不正や逮捕をちらつかせ言葉巧みに金銭を騙し取る手法で、その被害の多さから警視庁も警鐘を鳴らす詐欺事案だ。

これらの詐欺の多くは、東南アジアにある詐欺拠点から行われている。詐欺組織はいかにしてターゲットから金銭をだまし取るのか。

今回、「現代ビジネス」は、カンボジアに渡り詐欺拠点でかけ子部隊の一員として働いた経験を持つ日本人・Ａ氏に接触。取材のなかでで明かされたのは、一攫千金を夢見て東南アジアへやってくる日本人の姿と、そんな彼らを利用する中国組織の存在、そして言葉巧みにジャパンマネーをだまし取るグループの巧妙な手口だった。

犯罪組織の内部事情を見た人物の証言をもとに、日本社会を恐怖に陥れる詐欺組織の実態を明らかにする。

カンボジアで詐欺に手を染めたメンバーが語る

「どうせこのまま日本で働いたって稼げるカネはたかが知れている。それなら実力次第で稼げるカンボジアのほうが大金を掴めるかもしれない。本音を言えば派手に遊びたいし、旨いものだって食べたい。そんな思いがあって応募しました」

2025年初頭に日本からカンボジアへ渡り、およそ3ヵ月間、現地の犯罪組織で働いた経験を持つA氏（20代）は当時の心境をそう振り返る。

2026年１月、カンボジア当局に摘発されたアジア最大の金融犯罪組織「プリンス・ホールディング・グループ」を筆頭に、国際的な詐欺拠点として知られるカンボジア。日本では1月14日までに、現地で詐欺行為を働いていた20〜60代の日本人の男女13人が詐欺容疑で逮捕されるなど国内でも社会問題化している。

「逮捕された13人は昨年11月の時点で、南東部の都市・バベットでカンボジア当局に身柄を拘束されていました。１月14日に日本へ移送され、逮捕に至っています。いずれのメンバーも詐欺電話をかける『かけ子』とみられており、警視庁は押収したパソコンやスマートフォンの解析を急いでいます。警視庁と神奈川県警が合同捜査本部を立ち上げるなど、警察は本腰を入れて摘発に動いている」（全国紙社会部記者）

Ａ氏もそんなカンボジア詐欺に応募した一人だ。詐欺行為に手を染めるきっかけについてこう語る。（以下、鉤カッコ内はＡ氏）

なぜ日本人はカンボジアへ渡るのか

「日本では正業に就いていましたが、給料は微々たるものでした。一方で周囲から喋りはうまいと言われていたので、自分の腕なら詐欺で稼げるという自信もどこかであったと思います。ちょうどそんな折に知人から『カンボジアの企業が働き手を探している』と言われ、すぐに手を挙げました。頑張り次第で人生が逆転できるかもしれない。そんな感覚ですね。

知人に応募の旨を伝えると、すぐに現地の担当者を紹介され、メッセージアプリでやり取りしたあと、電話で『いつから働けるか』や『パスポートは持っているか』といった質問をされました。あとで知人に聞くと、電話はきちんと仕事ができそうかどうかのチェックも兼ねていたそうです」

翌週には組織が手配したカンボジア行きのチケットを持って、A氏は日本を発った。

「カンボジアの空港に到着すると、出口に案内役が待っていました。事前に顔写真が送られていたのですぐに分かりました。案内役とは翻訳アプリを使って挨拶しました。カンボジア語（クメール語）を話していたので、現地の人間だったと思います」

スタッフとともにタクシーに乗り、詐欺拠点へ向かったA氏。移動すること数時間、到着したのはカンボジア内でも有数の観光都市だった。

アジトに到着したA氏が見た光景とは…

「拠点は10階建てぐらいの古びたビルでした。日本で言う団地のような外観です。入口には軍服を着たカンボジア人らしきセキュリティが立っていて、荷物検査と金属探知機によるボディチェックを受けました。出入りのチェックは靴の写真を使っていました。建物に出入口では必ず足の写真を撮影され、そのデータを見比べられて入館許可が出る仕組みとなっています。入館チェックの機能です。荷物検査も出入りの際は必須です」

A氏の場合、日本からカンボジアへの移動時間は乗り換えを含め、およそ12時間。長旅のすえ、辿り着いた拠点は詐欺のアジトとは思えぬ光景が広がっていたという。

「案内された仕事部屋は日本でよく見るオフィスと変わらなかったです。デスクが並び、そこに座って15人ほどの日本人が絶えず電話をかけていました。ただ、換気設備は十分ではなく、空気は淀んでいた。担当者が拠点のことを『会社』『企業』と呼んでいたのが印象的でした。

仕事場の見学が終わるとそのまま近くにあるホテルで休むように指示され、かけ子のマニュアルが書かれた紙を渡され、明日までに目を通しておくようにと伝えられました。マニュアルには電話をかける際の文言が細かく記載されており、暗記するだけで詐欺が行えるほど詳細な内容です。

ホテルは間借りしているマンスリーマンション。海外なのでユニットバスにトイレットペーパーはなく、用便後はハンドシャワーでお尻を洗いました。シャワーも水圧が弱く、温度も安定せず大変でしたね」

初日から慣れない海外生活の洗礼を受けたＡ氏。翌日からは「仕事」が始まったが、Ａ氏が従事したのはまさに、日本各地で頻発しているあの詐欺だった。

明かされた巧妙な手口

「私が所属するグループはいわゆる『ニセ警察詐欺』を専門に行っていました。警察を騙り、資金を引き出す詐欺です。かけ子部隊は3つの組織に分かれており、現場では『1線』『2線』『3線』と呼ばれています。まず『1線』がランダムで電話をかけ、引っかかりそうなターゲットを探し、手応えがあれば『2線』へ繋ぐ。『3線』はそれでも怪しんでいる対象に対して使う予備部隊です」

生活安全課に扮した「1線」がターゲットに対して電話をかけ、「数年以内に身分証明書や財布を紛失したり、盗まれたことはありますか」と質問。「ある」と答えれば、「あなたの銀行口座が不正に使用されている可能性がある」と事前に用意していた事件番号も合わせて伝える。そこから「今回は捜査二課の協力要請を受け、電話をしている。詳しい話は二課の担当者に聞いてください」と「2線」へと橋渡しを行う。そこで不正口座の解約や逮捕をちらつかせ、金銭の振り込みに持ち込むのが主な手順だという。

「もし『財布を落としていない』と返答されたら、『では、楽天やAmazonなどショッピングサイトで商品を購入した記録はありませんか』という質問に切り替えます。1線の役割はとにかくターゲットの首を縦に振らして2線へと繋ぐことで、誰でも心当たりがあるような広く浅い質問を投げ続けます。内容はどうでもいいんです」

Ａ氏いわく、ターゲットを信用させるための決め手として使用するのが情報確認だという。

「ハッキング部隊」の存在

「電話をかける番号のリストには、相手の氏名、住所、免許証番号も記載されている。グループにはハッキング部隊がおり、サイバー攻撃で盗み出した情報は組織内で共有されているんです。電話の相手には、そういった個人情報を『不正口座の情報を情報開示しています』という名目で確認をします。この際、怪しまれないように『今から言う情報が間違っていたら教えてください』と伝え、手元の情報を読み上げ、信用させます。住所に関してはすでに引っ越している可能性もある。前段の『以前に落とし物したことがあるか』という質問はそれを見越してのもの。あえて年数の幅を広くとって質問して、別住所であることにも備えます」

1線の応対中、2線はすぐそばで待機。その場で聞き出した追加情報をメモし、即座に引き継ぎ、再び対象へ電話をかけるという。

「2線は捜査二課に扮したかけ子で、『特殊詐欺の捜査をする中であなた名義の銀行口座が使われていることが判明した。このままでは逮捕するしかない』と誘導していく。仕事場には個室スペースもあり、必要とあればそこでテレビ電話をかけて、信用させます。電話部屋の壁には県警のポスターが貼られ、警察官のコスチュームを着た2線が対応します」

信用したターゲットに対して詐欺グループは、「資産の保護」や「口座の調査」、「保釈金」などと称して金銭を要求。A氏の所属する組織では振り込みでの支払いへと誘導していたという。

巧妙な手口でターゲットを貶めていく詐欺集団たち。

つづく後編記事『「食堂、カジノ、性欲を満たす「ヤバい店」まで…！現地で働いた「日本人」が明かす「カンボジア詐欺拠点」の知られざる内部事情」』ではカジノや売春宿まで併設された詐欺拠点内部の様子や日本人かけ子の素性、またグループを束ねる中国人組織の存在について詳しく報じる。

