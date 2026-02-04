トランプが「韓国にいきなりの関税再引き上げ」の舞台裏〜日本よ、韓国の先例を「反面教師」にせよ

国内政治闘争に血道を上げている間に

現地時間の1月26日、ドナルド・トランプ米大統領が韓国産製品に対する関税を15%から25%に再引き上げすると発表した。韓国メディアはこの発言を事業家出身のトランプ大統領特有の「交渉用」と認識しながらも、韓国経済にとって危機信号として厳重に受け止めている。韓国メディアが一斉に韓国国会と政府に向かって迅速な立法措置と米国との積極的なコミュニケーションを強調しており、専門家の間では追加的な「贈り物」が必要になりうるという指摘も出ている。

トランプ大統領の「対韓国関税の再引き上げ」発言直後、韓国の主要紙は社説を通じてトランプ大統領の気まぐれを強く批判しながらも、李在明（イ・ジェミョン）政権の安易さについても指摘した。中でも保守紙と経済紙を中心に、李在明政権の「情報力不在」と「外交無能」に対して厳しい忠告が出た。

『朝鮮日報』は、「対米ホットライン自慢の直後、『関税25%』爆弾、米動向について何を知っているのか」という題名の社説を通じて、韓国政府は米国側から公式の事前通知さえまともになされなかった点を指摘し、「通商のリスク管理に失敗した」と強調している。

「韓国が約束した対米投資の進捗が日本や欧州に比べて遅いのは事実だ。ただ、いくらでも対話で相談できる問題なのに、（米側は）奇襲的に関税引き上げを発表した。その背景と本当の意図が何かを把握してこそ、対策も立てることができるだろう。ところが、大統領府も政府もトランプの意図が何なのか全く分かっていない。原論的な言及ばかりしている」

『中央日報』も、「トランプの関税圧迫、原則を守って緻密に対応を」という社説で、「トランプ大統領の突発的な関税の覆しは、韓米間の疎通の亀裂を表わすだけでなく、韓国政府対応の安易さを示している」という点を強調している。同紙は「米からの3度の警告状…··· （韓国）政府·国会は黙殺した」という記事でも韓国政府の安易さを指摘した。

「ドナルド・トランプ米大統領の『関税元復（原状復帰）』は理由のない急発進ではなかった。米国のビックテック企業に対する不利益につながりかねない韓国の立法（韓国国会に係留中の『オンラインプラットフォーム規制法』と『デジタル規制法』）に対する（米側の）公開での憂慮表明や韓国政府あてに送った公式書簡に続き、J.D.バンス米副大統領が金民錫（キム・ミンソク）国務総理に直接問題を指摘したが、韓国政府と国会は深刻な兆候だということを認知できなかった」

『毎日経済』は「特検法に押された関税特別法、米の関税爆弾に口実を与えた国会」という社説で、今回の危機を韓国政府の安易さと国会の立法怠慢が招いた国難水準の危機と規定し、特に巨大与党である「共に民主党」が米韓合意事項である対米投資支援法の処理を先送りにし、トランプ大統領に攻撃の口実を与えたと批判した。

「与党は法案処理が遅れた責任を野党のせいにしているが、説得力に欠ける。与党は国会多数党として、この2ヵ月間、法案の必要性そのものが疑問視される第2次総合特検法や表現の自由を萎縮させる素地が大きい情報通信網法改正案の処理を推し進めた。今回の関税引き上げ警告には、米国ビッグテックに向けた政府と与党の非関税規制計画に強硬対応するという意志が共に反映されたものと見られる」

「トランプ大統領の関税再引き上げの発言はすでに『前兆』があった」という保守紙と経済紙の分析とは異なり、進歩および中道メディアではトランプ大統領の発言を「気まぐれ」「不意打ち」「意地悪」等と表現しながらかなり激昂した反応を見せている。

確かにトランプはひどいけれど

『ハンギョレ』は、「『関税再圧迫』の荒唐無稽なトランプ、政府·国会冷静な対応を」という社説でトランプ大統領の気まぐれと無礼さにため息が出ると言った。

「韓国国会が交渉結果に反対するという意思を明かしたこともなく、正常な審議過程を踏んでいる状況で、韓国側に何の事前説明もなしに合意内容を全面的に覆す発表をしたことは、外交的に理解し難い行動だ。トランプ大統領の一方的で予測不可能な交渉スタイルはよく知られているが、いつまでこのような無礼さを甘受しなければならないのかため息が出るだけだ」

『京郷新聞』もトランプ大統領の発言が「荒唐無稽だ」と主張した。新聞は「両国の合意事項には法案通過期限がない」として、「韓国の立法問題をトランプが突然言及したことは両国間の信頼を傷つけ、貿易に悪影響を与えかねない無責任なこと」と猛非難した。

中道に分類される『韓国日報』は、「韓国国会の承認が遅いと、合意を覆したトランプの関税脅し」という社説で、「トランプ大統領の発言は関税合意を覆す『一方的処置』であり、韓国を『模範同盟』と称えながら裏切った格好だ」と非難した。それと共に「約束を無視して同盟を揺さぶる圧迫に堂々と対抗するものの、特別法を与野党合意で処理し正当性確保と共にリスクを最小化しなければならない」と強調した。

ただ、このような中道紙と進歩紙も、韓国政府と国会が国会立法と投資履行に速度を上げるべきだという点にはおおむね同意している。韓国経済に再び暗雲が立ち込めることを憂慮しているのだ。

実際に米国に輸出される韓国製品に対する関税が25%に戻るならば、韓国の実質GDPが0.3〜0.4%減少（韓国対外経済研究院の分析）し、韓国の年間経済成長率は既存展望値の半分水準の0.5〜1%に留まる(アメリカのウェルズファーゴ銀行（Wells Fargo bank）の分析)という展望が出ている。韓国の証券会社では米国が韓国産自動車に対する関税を既存の15%から25%へ引き上げる場合、韓国の自動車産業、特に現代自動車・起亜自動車は年間で少なくとも3兆1000億ウォン（日本円で3310億円）から最大4兆4000億ウォン（約4720億円）に達する追加費用を負担しなければならないというレポートも出てきた。

要するに11月中間選挙対策か

トランプ大統領の発表直後、ホワイトハウスとトランプ政権の主要人物は一貫したメッセージを出している。ホワイトハウス関係者は「韓国が関税引き下げの代価として合意した約束を履行しなかったために関税再引き上げを考慮している」と明らかにし、グリア米貿易代表部（USTR）代表も「私たちは約束を守っているのに、韓国の義務履行が遅いことは容認し難い」と批判する。スコット・ベセント財務長官は「韓国国会がまだ協定案を通過させていないだけに、彼らが承認するまで韓国との貿易合意はなかったことだ」と、迅速な法案処理を圧迫している。

米行政府では韓国産製品に対する25%の関税引き上げ案を連邦官報に載せるための実務作業も始まった。ひとまず官報に掲載されて発効すれば、これを再び取り消すためには複雑な行政手続きやまた別の大統領令が必要となる。トランプ大統領が関税再引き上げ発言の翌日の27日、「韓国と共に解決策を用意する」とし交渉の可能性を示唆したが、水面下では関税賦課のための手続きに着手し、韓国に対する圧迫強度を引き上げているのだろう。

韓国と米国の専門家たちは、現在の状況を打開するためには対米投資の迅速な履行とともに、米国が米国のテック企業に対する非関税障壁だと強く反発している韓国のオンラインプラットフォーム規制法とデジタル規制法に対する緩和や撤回、そして米国産LNG（液化天然ガス）購入の早期実行などの譲歩カードが必要になりうると助言する。

11月の中間選挙を控えて目に見える成果が必要なトランプ大統領を相手に韓国の交渉チームがどこまで譲歩するのだろうか。米国の関税攻撃で楽な日がない日本をはじめとする米国の同盟国にとって韓国の「先例」は、「手本」にも「反面教師」にもなるものとみられる。

