３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の侍ジャパン出場選手３０人の最後の１枠として最有力視されているレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）の出場許可が、所属するレッドソックスから出たと３日（日本時間４日）、現地メディアが報じた。

ボストンの地元メディア「マスライブ」でレッドソックス番を務めるクリス・コティーロ記者は自身の「Ｘ」（旧ツイッター）で「吉田は出場する許可が出た。あとは日本代表に選ばれるかどうかだ」と投稿した。吉田は２４年シーズン終了後に右肩手術を受けており、保険の問題などがあったとみられる。

侍ジャパンはすでに３０人のうち、２９人を発表。大谷は打者に専念することをドジャースのロバーツ監督が明かし、現時点で大谷を除く投手が１４人、大谷を含む打者が１５人となっている。ＷＢＣに出場する全２０か国の出場登録メンバーは５日（同６日）に発表されることとなっている。

吉田は昨季、右肩手術の影響で開幕に間に合わず、７月からメジャーの試合に復帰したが、５５試合の出場に終わった。右肩に不安があったため出場は指名打者（ＤＨ）がメインで、スタメン出場して守備についたのは左翼が４度、右翼が１度だけだった。

侍ジャパンではＤＨに大谷が入ることが濃厚。外野には鈴木（カブス）、周東（ソフトバンク）、近藤（日本ハム）、森下（阪神）が名を連ねており、牧原（ソフトバンク）、佐藤輝（阪神）、岡本（巨人）も場合によっては外野を守る可能性を井端監督が示唆している。

吉田は、２３年の第５回大会では大会途中から不振の村上（現ホワイトソックス）に代わって４番を任され、準決勝のメキシコ戦では、値千金の同点３ランを放つなど勝負強さを見せた。１９年プレミア１２、２１年東京五輪も経験しており、国際経験も豊富。昨年１２月にはＷＢＣへの思いを「個人的には、日の丸を背負って戦うことは非常に光栄。ベストパフォーマンスができる準備をしっかりしたい」と口にしていた。