アインシュタインが問うのをやめた「光量子」の問題…稀代の天才物理学者を誤らせた、「唯一最大の原因」の正体

「奇跡の年」

「奇跡の年」と称される1905年に、アインシュタインは光に関する最大の謎の端緒を開いた。

光は明らかに波でありながら、時として粒子のようにふるまうーーこの謎は、北極海沿岸で発見された一角獣（ユニコーン）の角と同じくらい奇妙なものであった。このふしぎな角にまったく取り合わない者もいれば、魔法の角をもつ馬の存在を声高に唱える者もいた。海で一角獣を探そうと考える者はごく少数だろう。

だが、北極に生息するこの歯クジラこそが、その角の持ち主なのだ。アインシュタインはザルツブルクに赴（おもむ）き、まだ会ったことのない物理学者仲間を前に話す予定であった。

光は波でも粒子でもなく、現時点では理解できないが波と粒子の融合したものである、と。

実際のイッカクは、神話に出てくる一角獣よりも奇妙な動物である。アインシュタインは、光の粒子（と物質）が他のどの粒子とももつれない独立性、粒子の局所的実在性、独自の分離可能な状態を有していると考え、その解明に乗り出した。

その後、50年もの長きにわたって分離可能性を研究する中で、アインシュタインは宿敵であるもつれと繰り返し対峙し、望ましくない結果を得た際も、それについてきっちりと報告した。その探究は失敗に終わったが、20世紀で最も実りある研究の一つとなったのである。

プランクが見出した公式

学会の前年、アインシュタインは光の研究に没頭していた。

「私は放射線の構造の問題に取り組んでいて休む間もなく忙しい」

アインシュタインは1908年に、オランダのライデン大学のヘンドリク・A・ローレンツと、ベルリン大学のマックス・プランクの二人と書簡で議論を交わす中でそう書いている。ローレンツとプランクはともに傑出した理論物理学者で、アインシュタインより20歳以上も年上であった。

アインシュタインはプランクのことを「自分よりも他人のことを考える真っ正直な人間」だと感じていた（自分の妻よりもプランクのほうに、ゆるぎない忠誠心を示していたほどだった）。

だが、1908年には意を決してこう書いている。

「プランクには一つ欠点がある。彼はなじみのない思考の流れについていくのが苦手だ」

一方のローレンツについては同年に、「驚嘆するほど思慮深く」、「他の誰よりもこの男を尊敬する。愛していると言ってもいいほどだ」と記している。

アインシュタインとローレンツは、19世紀最後のひと月にプランクが物理学をひっくり返したと思っていた。すべては、内壁が光を反射する箱に光を当てることから始まった（アインシュタインが繰り返し立ち返ったイメージである）。

長年にわたる研究の末、1900年にプランクは公式を見出した。任意の温度で、箱の内部にある光のそれぞれの色がもつエネルギーを予測するというものだ（「箱」はどんな形でも色でもよいが、当たった光をすべて吸収できなければならない）。

プランクは正しい公式を得るために、「hν」で表される一定の大きさの「量子」に含まれるエネルギーを測定しなければならなかった。量子ーー「クオンタム」はドイツ語で単に「量」を表すーーはまだ謎でもなんでもなく、ν（ニュー）は光の色（振動数）、hはごく小さな新しい定数（プランク定数）であった。

そして1905年、青色寄りの高周波の光の実験結果から、プランクの発見が単なる計数手段でなかったことをアインシュタインは発見した。箱の内側でも外側でも、紫外線、Ｘ線、γ（ガンマ）線は「互いに独立したエネルギー量子」ーー光の原子ーーで実際に構築されているかのようにふるまったのである。

「光の粒子性」に注目した3人の物理学者

この問題に取り組むために物理学者たちが用いたのが、ルートヴィッヒ・ボルツマンの数学解析である。

ウィーン出身のボルツマンは、物質が原子で構成されていることを誰よりも論理的に証明してみせた人物である。だが、たえず鬱に悩まされていた彼は、1906年に62歳で自ら命を絶った。

この悲劇が明らかになった頃、彼の教え子である26歳のパウル・エーレンフェストは、プランクの新しい公式が従来の物理学からは生じえない、あるいは調和すらしない「まったく新しい何か」を持ち込んだことを証明した。

純粋な波動理論に立つと、高エネルギーで高周波の光に関しては予測が大きく外れてしまうことがわかったのである。エーレンフェストはこれを「紫外発散」とよんだ。

アインシュタインは、「この量子の問題は並外れて重要かつ難解であり、誰もが関心をもつべきだ 」と1908年に述べている。当時、プランク、ローレンツ、エーレンフェストを除けば、ほとんど誰もこの言葉を気に留めていなかった。

1909年5月初旬、ローレンツはアインシュタインに示唆に富む長い手紙を送り、彼の説く「光の粒子性」を批判した。アインシュタインは同月末に返事を書いている。

「私は光量子に関してはあいまいな態度を取ってきたようです。つまり、私は光が互いに独立する量子で構成され、比較的小さな空間に局在しているとはまったく考えておりません」

互いに依存し、非局所的な量子とは、どんな奇妙なものだろうか？ 探究が進んで真実が明らかになり、つぎはぎのキメラ状態から解放されることをアインシュタインは切に願っていた。

粒子か、波動か

「理論物理学の発展が次の段階に進めば、波動理論と粒子理論の一種の融合と言える光理論が生まれるだろうと私は考えています」

アインシュタインは、ザルツブルクに集った物理学者たちにそう語りかけた。講演の目的は「この意見の正しさを証明し、光の性質や構造に対する考え方の大きな転換が不可欠だと示すこと」だと説明した。

疑念と戸惑いが広がる聴衆に対し、アインシュタインは、プランクの公式では実際に光が粒子であると同時に波動でなければならないことを示した。

煙（けむ）に巻かれた聴衆の拍手が鳴りやむなり、プランクは立ち上がった。父方も母方も神学者という家系に生まれ、まじめな顔つきで威厳のある口髭を生やし、細身であったプランク自身も、さまざまな意味でドイツの物理学者の精神的指導者であった。

「私は、演者と意見が異なる点にしぼって話したいのですが 」と彼は口を開いた。「私の意見ではまだ必要でない一歩」をアインシュタインが踏み出したのだと彼は感じていた。

「いずれにせよ、私たちはまず量子論の問題を物質と放射エネルギーの相互作用の領域に移す努力を払うべきでしょう」

好戦的な実験主義者の「意外な発言」

好戦的な性格で知られるヨハネス・シュタルクも立ち上がった。バイエルン出身の35歳の実験主義者で、鼻眼鏡をかけ、流れるような口髭のために整った顔立ちが小さく見えた。

アインシュタインの1905年の論文では、数少ない脚注にプランクとともに引用された一人であった。アインシュタインは気難しい人間に煩（わずら）わされるほど繊細ではなかったので、敵ばかり増やしていたシュタルクとも友人になったようである。10年にわたって彼は唯一、アインシュタインの光量子説を支持していた。

だが、アインシュタインの名声が高まるにつれて病的な嫉妬心にとらわれるようになり、アドルフ・ヒトラーが政権に就（つ）くと、シュタルクは先頭に立ってアインシュタインの抹殺を叫び、ドイツから「ユダヤ人の物理学」を排除するよう強く求めることになるのである。

それはのちの話として、1909年当時のシュタルクは、アインシュタインの根拠のある論点を評価していた。「もともとは私も同じ意見でした」シュタルクはプランクに向かってこう言った。

「しかし、ある現象のために、電磁波は物質と分離され、空間に集中していると考えざるを得なくなったのです」

その現象とは、当時はレントゲン線とよばれていたX線である。

「たとえ10ｍ離れても集中的に（すべての力で）一つの原子に作用できるのですから」

つまり、同心円状に広がって世界に拡散する波とは正反対のはたらきを見せるのだ。

「レントゲン線にはどこか独特な特性がある」とプランクも頷いた。「シュタルク氏が量子論を支持する意見を述べられたので、私は反対意見をつけ加えたい」と続けた。

「幽霊波」という希望

光のふるまいの多く、とりわけ「干渉」とよばれる現象は、粒子説ではほとんど説明がつかない。

「もし量子が自分自身と干渉するのなら、何十万という波長の光が空間に広がっていなければならない」とプランクは言った。糸のような粒子の雨が、どうすればきっちりと光と影の帯をつくれるというのだろうか？ 光を波と考えなければ、干渉の説明がつかないのだ。

それに対してシュタルクは、自信たっぷりにこう答えた。

「放射線密度が非常に低ければ、おそらく干渉の結果は変わってくるでしょう」

ちなみに、このもっともらしい発言の誤りが明らかになったのは75年ほど後の話で、たった一つの光量子でも自分自身と干渉することが実験により証明されたときである。

そこでアインシュタインが口を開き、のちに彼が「幽霊波（ゲシュペンスターフェルダー）」とよんだ現象について説明した。電子が電場に囲まれているように、個々の量子も同様に場を放射し、その中を幽霊波が広がっていく可能性があるのではないか、と。

この希望的な言葉をもって学会は幕を閉じた。

行き詰まったアインシュタイン

アインシュタインはその後の何年にもわたって、粒子は分離可能で「一つの粒子が一つの波」をもつとする説の証明を試みた。結果的にはこの考えは誤っていたが、その理由は数十年をかけてしだいに明確に浮かび上がってきた。

原因は「もつれ」であった。もつれでは、二つの粒子がはっきりと分離できない一方、一つの波で記述できてしまうためである。

「光量子問題の解決の糸口が見つからない」と、アインシュタインは大晦日にある友人に宛てて書いた。

「それでも、このお気に入りの問題をなんとか解決できないかやってみようと思う」

だが、1910年12月になっても進展はなかった。

「放射線の謎をまだ突き止められない 」。1911年の春にアインシュタインは親友でエンジニアのミケーレ・アンジェロ・ベッソに手紙を書いた。

「私はもう、光量子が本当に存在するのかと問うのをやめたよ。光量子なるものを構築したりもしない。私の頭ではその方向性で進められないとわかったのだ」

アインシュタインは3年半にわたって光量子の問題だけを考え続けたが、行き詰まっていた。1911年6月、彼は新たに別の問題に取り組み、最大の成功を収めることになる。

「私は目下、重力の問題に専念している 」と1912年に記している。

しかし、分離できない（よって数えられない）量子の問題は、ずっとアインシュタインの頭の片隅に残っていた。

