“マエノリ”前田典子、夫・日比野玲との結婚記念日に夫婦で“プチ旅行” 自然体の夫婦ショットに「絵になるご夫妻」「素敵すぎます」
“マエノリ”の愛称で親しまれるモデルの前田典子（60）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。夫でモデルの日比野玲（64）と28回目の結婚記念日を迎えたことを報告し、夫婦で楽しんだ“プチ旅行”の様子を公開した。
【写真】「絵になるご夫妻」“プチ旅行”での自然体な夫婦ショットを披露した前田典子＆日比野玲
前田は「1月31日は28回目の結婚記念日」と書き出し、「記念日プチ旅行へ」と旅行中の写真や動画を多数投稿。海を眺めながらの朝食やゴルフを楽しんだほか、洲崎神社では150段以上ある階段を上りきったことを明かした。
「登りきると館山湾や富士山まで一望でき達成感あり 60代まだまだイケる健脚万歳」と、パワフルな素顔も覗かせ、さらに安房神社を参拝した際には、後光が差すような幻想的な写真が撮れたことも紹介。「これからもお互い健康第一に 元気でゴルフできますように」と夫婦の絆を再確認。梅や水仙が咲き誇る景色や、美しい色の孔雀との出会いなど、旅を振り返った。
コメント欄には「おめでとうございます」「絵になるご夫妻」「素敵すぎます」「憧れのご夫婦」「夫婦円満の秘訣はなんですか？」「同世代なので、色々見習いたい事ばかり」などの声が寄せられている。
