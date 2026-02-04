2026年現在、ようやく金利が上昇し始めたが、私たちが忘れてはならないのは、かつて日本や欧州で長期間実施された「マイナス金利政策」の教訓だ。実は、現金には中央銀行の極端な政策に対するブレーキとしての役割がある。預けているだけで貯金が減っていくマイナス金利下において、銀行から資金を引き出し、手元に現金で保管することは、個人の資産を目減りから守るための唯一の出口だった。国民がこの「現金化」という対抗手段を持っている限り、中央銀行は極端なマイナス金利を設定することができない。しかし、今進んでいるキャッシュレス化・脱現金の動きは、この出口を完全に塞ぎ、国民の資産を逃げ場のないデジタル管理下に置くリスクを孕んでいる。将来再び訪れるかもしれない不況や不当な資産の目減りから、自分たちの老後資金をどう守るべきか。ジェイ・L・ザゴースキー氏の著書『ザ・パワー・オブ・キャッシュ デジタル経済にこそ跳ね上がる現金の価値』（プレジデント社）より、現金の物理的な防御力を解き明かす。

日本が長年進める「マイナス金利政策」の搾取構造

多くの高齢者は、引退までの人生の大半を老後の資金づくりに努めてきた。この蓄えを元手にすれば、少しは利益が得られると期待しているのだ。

だが、世界中の中央銀行は近年、ゼロ金利政策を推し進めている。マイナス金利は、欧州では2014年から2022年までの期間、日本では長年にわたって採用されている。

マイナス金利は、預金者から資金を奪い取るもので、高齢者をはじめ、コツコツと蓄えてきた人々に対するいじめ以外の何物でもない。現金には、このような政策にブレーキをかける効果があり、現金を使えば、高齢者の蓄えを取り上げようとする役人を阻止できるのだ。

預けるだけで減っていく…マイナス金利の暴走を防ぐ「現金」

この問題を詳しく見ていくために、ちょっとしたたとえ話を使いたい。結婚式のような一大イベントのために多額の貯蓄を続けてきたとしよう。マイナス金利とは、大切な日の到来を待っている間に、蓄えの一部が勝手に没収されているようなものなのだ。

せっかくの蓄えをマイナス金利に盗まれない簡単な方法がある。現金で蓄えることである。現金なら、マイナスの利息を取られる心配もない。この策は、金利がプラスのときはよろしくないが、マイナス金利なら十分にありだ。

現金の存在は、中央銀行がマイナス金利の領域まで暴走するのを押しとどめるだけでなく、国内の金融機関で取り付け騒ぎが発生した場合でも、蓄えを保護する役割を果たす。

銀行の取り付け騒ぎはめったに起こるものではないが、大量の預金者がどっと押し寄せて預金を引き出せば、壊滅的な状況に陥る。実際、2023年、米国では、シリコンバレー銀行、ファーストリパブリックバンク、シグネチャー銀行の3行がそろって破綻している。

銀行預金ではなく、現金で手元に蓄えておけば、大規模な銀行取り付け騒ぎが差し迫った状況でも安心だ※。

※ Rose （2023）

もちろん、現代経済に銀行は重要な存在である。余剰資金を持つ人々から資金を預かり、資金を必要とする人々に振り向けることで、言い換えれば預金者の資金を借り手に回すことで、経済成長を劇的に促す役割を果たすのが銀行だ。中央銀行は、金融部門の安定性確保で重要な役割を果たしている。

銀行は現代経済で極めて重要なつなぎ目役であるが、銀行も中央銀行も時折、とんでもないヘマをしでかし、経済成長を損なうばかりか、世界の経済状況を揺るがすこともある。

脱現金が金利の基本原則を揺るがす

中央銀行は、世界の金融システムの監視役でもある。中央銀行の中でも、米連邦準備理事会（FRB）、欧州中央銀行（ECB）、日本銀行は、世界で特に有力な機関である。中央銀行が大きな力を持っているのは、政治的に保護された少数のメンバーに、金利の引き上げ、引き下げの権限が与えられているからだ。

金利は、誰も関心を寄せそうにない退屈な専門分野に見えるが、私たちの生活を大きく左右する。企業が事業を拡大するタイミングも、金利次第だ。

個人でも、家や車など大きな買い物に踏み切るかどうかとか、いつごろ引退する余裕が生まれるかなどは、金利に左右される。政府が大規模な公共事業の資金調達が現実的かどうかを判断する場合も金利が物を言う。

世界各国の経済は何千年もの間、単純な原則に基づいて運営されてきた。まず、貯蓄や支出抑制には、それなりの褒美がもらえるという原則だ。もう1つは、借り入れ（現時点で持っていない金額を消費すること）は、それなりの代償を伴うという原則である。

脱現金は、この2つの基本的な原則を覆す可能性がある。脱現金となれば、中央銀行は、マイナス金利を実施しやすくなる。マイナス金利は、節約志向の人々を痛い目に遭わせ、借金をする人々に褒美を与えることになる。

金利は「プラス」が常識だった

人類史の大部分では、貯蓄をすると、その資金に手をつけさせない代わりに利息が払われた。例えば金利が5％の条件で1万ドルを預けると、1年間手をつけない報酬として、元金の1万ドルに5％の500ドルが上乗せされる。

金利が一定になることはまずない。マクロ経済動向に応じて、上がったり下がったりする。だが、たとえ金利が低くても、預け入れの呼び水として、少ないながらも上乗せがあるのが常識だった。

金利の歴史を知るには、シドニー・ホーマーとリチャード・シラの共著『A History of INTEREST RATES』がおすすめだ。この大冊によれば、古代から現代まで世界の金利の移り変わりを丹念に描いている。数々の図表が掲載されているが、古代ローマから現代のアルゼンチンまでプラス金利を示している※。このため、マイナス金利の実施をにおわせただけで、大ニュースになるような時代だった。

※ Homer and Sylla （2005）

検討しただけで市場激震…香港の「マイナス金利計画」騒動

そのマイナス金利にいち早く手を出そうとした動きが、1987年12月の香港で見られた。その数年前の1983年、香港当局は、香港ドルと米ドルを1米ドル＝7.75香港ドルの固定レートに設定した。1987年11月には、多くの投資家がこの固定相場制は崩壊すると確信するようになる。

その結果、外国人投資家が香港ドル買いに動き出し、現地銀行に蓄え始めたため、香港ドル切り上げの可能性が高まった。外国からの資金流入を食い止めようと、香港当局は、現地銀行のすべての大口預金を対象にマイナス金利の適用を計画中と発表した。

計画では、最低130万米ドルの預金に対してマイナス5.5％、2500万米ドル以上の預金に対して最大でマイナス88％のマイナス金利が適用されるとのことだった。

マイナス金利計画を発表しただけで、外国人投資家は香港ドル買いから売りに転じ、香港の銀行から資金を引き揚げることになった。その結果、香港ドル切り上げの必要はなくなり、マイナス金利も実施されることはなかった。

それでも、マイナス金利を検討中と言うだけで、当時は大きな衝撃を持って受け止められたのである。

リーマンショックが「マイナス金利」の転換点に

2008年、いわゆるリーマンショックで世界経済は深刻な低迷状態に陥った。この景気後退に対処しようと、多くの国々の中央銀行は、利下げに踏み切った。

2008年になるまでは、投機筋による香港ドルへの攻撃などの不穏な動きは別として、現実的にはゼロ金利が最低ラインと考えられていた。これは、金利をこれ以上下げられないという意味で「ゼロ金利制約」と呼ばれた。

ところが、景気後退が長引く中、各国の中央銀行は、この制約を破り、金利をゼロ以下に押し下げたのである。

特に重要な金利の1つは、EU加盟国の各銀行が欧州中央銀行（ECB）にオーバーナイト（翌日返済）で預ける資金に対して、ECBが支払う金利だった。

景気後退に突入した2008年10月時点では、この金利は3％を超えていた。だが、2012年から2013年にかけて、ECBはこれをゼロに抑え込んだのである。さらに、2014年から2022年まではマイナス金利になったのである。

マイナス金利とは、貯蓄すると痛い目に遭うということだ。例えばECBは、2019年10月から2022年6月までマイナス0.5％の金利を設定していた。これは、1万ドルを1年預けていると、誰かが勝手に50ドルを持ち去ることを意味する。

マイナス金利はほかの国でも設定された。日本銀行は、2024年冬までの8年間にわたって、「日本銀行当座預金のうち政策金利残高にマイナス0.1％のマイナス金利を適用する」といった方針をたびたび発表し、マイナス金利を維持した※。

※ Bank of Japan （2024）

短期的なマイナス金利政策は理にかなっているが…

マイナス金利になれば、貯蓄意欲が削がれる。言い換えれば、倹約に税金をかけるようなものだ。そんな課税に人々は嫌気して、余裕資金があれば即座に消費に回すようになる。長く保有すれば、価値が下がるからだ。

マイナス金利になれば、消費が刺激され、経済活動が活発になるため、景気後退期にマイナス金利を打ち出す中央銀行が増えたのである。

個人消費と投資の拡大で景気に弾みをつけるという考え方は、一時的あるいは短期的な対策としては理にかなっている。考え方としては、エンジンのかからないガソリン車を始動させる場合に似ている。車がなかなか始動しない場合、エンジンに少し多めに燃料を噴射することでうまく始動することがある。ただし、燃料を噴射しすぎると、エンジンが詰まり、別の問題を生じさせてしまう。

中央銀行がゼロに近いかマイナスの金利を長期間維持している状態は、このように車にたとえるとわかりやすい。ECBはゼロ金利とマイナス金利を合わせて10年にわたって実施し、2022年末にようやくゼロ金利を抜け出した。

長期間、金利が抑え込まれていると、人々の習慣が変わり、貯蓄よりも支出を志向するようになる。

現金がマイナス金利の「ブレーキ役」になる

銀行、とりわけ中央銀行は、現金を嫌う。現金は、マイナス金利を適用する力を削ぐからだ。仮に、今、中央銀行に、金利をマイナス5％に引き下げる力があるとしよう。私たちが1万ドルを1年預ければ、500ドル取られる計算だ。1年後には、9500ドルに目減りするのである。

だが、銀行から資金を引き出して、タンス預金にしておけば、1年後も元の1万ドルを維持できる。増えるわけではないが、目減りすることもない。

個人も企業も、マイナス金利の環境なら、預けてある資金を引き出して現金に換えられるのだが、多くはそうしない。資金を引き出さない理由としては、わずかな額を引き出して現金化し、その後、必要に応じて銀行システムに再び戻すのが面倒だからだ。

少額〜中程度の額の現金であっても、手元に保管する場合、それなりの費用がかかる。金庫を購入するか、貸金庫を借りる必要がある。引き出しの中やベッドマットレスの中に隠すといったタンス預金なら、保管費用はかからないが、盗難に遭うかもしれないし、うっかり古くなったマットレスを捨ててしまうかもしれない。

多額の現金を保管するとなれば、もっと費用がかかる。莫大な金額を扱う投資家なら、プラス金利に変わるまで、引き出しやマットレスに保管というわけにもいかず、庭に穴を掘って埋めるのも現実的ではない。金庫室を建設して多額の現金を保管するとしても、金庫室の警備・保護に警備員を雇うとなれば、ずいぶん費用がかかる。

だから、個人や企業は、しかたなくマイナス金利を我慢しようと考えるわけである。ただし、金利の引き下げが続けば、銀行離れと現金化が進む可能性は高い。

そこで、中央銀行による低金利政策推進にブレーキをかけたり、阻止したりする役割を担うのが現金だ。現金が使いやすくなり、銀行システムでの出し入れが容易になれば、ゼロ金利制約が維持される可能性も高まる。逆に脱現金となれば、この抑止力がなくなり、中央銀行はマイナス金利を実施し放題になる※。

※ 中央銀行は、現金のブレーキ効果を排除する手段の1つとして、独自のデジタル通貨の発行に関心がある（Ozili 2023）。

では、中央銀行には、どの程度の権限を与えるべきなのか。マイナス金利になると、中央銀行が経済をコントロールする権限はさらに大きくなる。現金が確実に存在し続ければ、中央銀行がコントロールする力は小さくなる一方、個人や企業の力が大きくなる。どの辺りで折り合いをつけるのか、絶対的な正解はない。

マイナス金利は、貯蓄意欲を削ぐことから、景気低迷を打開する特効薬とは言えない。マイナス金利は、景気後退という問題を解決する取り組みではあるが、今度は貯蓄の減少という別の問題が生じる。

人口の半数が貯蓄ゼロ…調査結果が示す、米国家計の脆弱性

米国で貯蓄しない人はどのくらいいるのだろうか。連邦準備理事会（FRB）が全米で無作為抽出した世帯を対象に3年ごとに実施している消費者金融調査という調査がある。貯蓄の習慣や意図を探るのが目的だ。

回答者には、「貯蓄なし」、「月末に余剰金があれば貯金する」、「定期的に貯金する」の三者択一で答えてもらった。2000年以降、「定期的に貯金する」を選んだ世帯は全世帯の半数に満たない状態だ。

この回答はあくまでも貯蓄の意図であって、回答と実態が必ずしも一致しているわけではないため、同調査では、後日、回答者に追跡調査を実施している。この1年の世帯支出額について、「所得を上回った」、「所得を下回った」、「所得と同じ」の三者択一で質問した。

当初の意図に関する回答結果と同じく、過去1年に貯金をしたとの回答は、全世帯の半数を下回った。

十分に裕福なら、貯金する必要はない。現状が裕福で満足できているのであれば、それ以上に貯金する必要はほとんどない。残念ながら、米国では、多くの人々が資産らしい資産を持っていないため、貯蓄があるのは人口の半数未満という問題が生じている。

10世帯に1世帯は、純資産がマイナスかゼロ

調査では、貯蓄の意図に関する質問に加え、資産についても質問している。この質問は、すっかり忘れかけていた銀行口座など、ほんの少額であっても、その存在をあぶり出すのが目的だ。そのうえで、各人の資産から負債を差し引き、各人の純資産を特定している。

1980年代から現在まで続く同調査の平均を取ると、米国では全世帯のうち、純資産が1ドル以上ある世帯は10％にとどまった。つまり、10世帯に1世帯は、純資産がマイナスかゼロということだ。最新の調査結果によれば、全世帯の半分は、貯蓄額が所得2年分に満たない。

純資産がごくわずかかゼロなうえに、貯蓄率も決して高くないことは、全国的な問題である。多くの人々は、老後の生活を国の退職給付制度に全面的に依存していることがわかる。

予期せぬ出費など、金銭面でちょっとしたショックがあると、家計は大混乱に陥りかねない。貯蓄が少なくなれば、いざというときに最低限の生活を保障する社会的セーフティーネットへの依存度が高まる。

シンプル、安全、手間なし…貯蓄意欲を高める「確実」な方法

資産が少ないかゼロ、あるいは負債を抱えている世帯が増えている事実を考慮すれば、政府としては国民に貯蓄を奨励する必要がある。

政治家や政府の政策担当者は、この必要性をはっきりと把握している。国としても、老後に備えて非課税で民間の積立預金などに回すよう、労働者に奨励するさまざまなプログラムを用意している。

例えば、米国では、退職後資金積立制度のIRA（個人退職勘定）、SEP（簡易従業員年金制度）、確定拠出年金（401k）など、まさにこの目的のために作られた専門プログラムが多数ある。また、米国には、529プラン（州政府が設立する高等教育資金積立制度）など、教育目的の特別な積立制度や、医療費のための特別な積立制度もある。

だが、貯蓄意欲を高めるのなら、プラスの金利を提示することが最も単純明快な方法である。貯蓄方法として、最も単純で、安全性が高く、手間もかからないのは、銀行に預けることである。

銀行口座に預金すれば、引き出すまでは増加する。子供でも理解できる簡単な話であるが、それは金利がプラスなら、という条件が付く。現金があれば、銀行の取り付け騒ぎのとばっちりを受けにくくなる。

ジェイ・L・ザゴースキー

米ボストン大学大学院

特任准教授