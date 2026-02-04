新東名と中央道を繋ぐ一大プロジェクト

国土交通省 中部地方整備局は2025年12月24日に、三遠南信道の一部区間である愛知県の東栄ICから鳳来峡IC間の延長7.1kmが2026年3月14日に開通するという発表を行いました。

長野県、愛知県、静岡県の3県にまたがる総延長約100kmの自動車専用道として整備が進められている三遠南信道は、長野県飯田市にある中央道・飯田山本ICと、浜松市浜名区にある新東名高速・浜松いなさJCTを結ぶ高規格幹線道路です。

【画像】超便利!? これが開通する「三遠南信道」のルートです！ 画像で見る（30枚以上）

その名称は、愛知県東部の旧称「三河国」、静岡県西部の「遠江国」、そして長野県南部を示す「南信地方」に由来します。三遠南信道は、新東名と中央道を結ぶ広域的な交通ネットワークを形成するとともに、災害に強い代替路線の確保や地域活性化、救急医療活動の支援を主な目的としています。

今回の開通区間は、すでに部分的に供用されている浜松いなさJCT〜鳳来峡IC間の13.9kmと、東栄IC〜佐久間川合IC間の6.9kmの間に位置しており、この開通によって、これまで分断されていた区間が接続され、合計で27.9kmの道のりが一体的に利用可能となり、その利便性が大きく向上します。

特に、滝の名所や温泉街で知られる鳳来峡の周辺エリアでは、過去に台風による土砂災害で主要道路である国道151号と国道152号が同時に通行止めとなり、救援活動が困難になった経緯があります。今回の開通は、災害時にも安定して通行できるルートを確保し、地域住民の安心感を高めることにつながります。

また、交通利便性の向上は日常生活にも恩恵をもたらし、奥三河地域にあたる東栄町や豊根村と浜松市街地とのアクセスが改善されることで、浜松市天竜区の浜松市佐久間支所から浜松市役所までの所要時間は約30分も短縮されます。これにより、通勤や通学といった日常の移動が快適になるだけでなく、自然豊かな愛知県東部を中心とした観光やレジャーの活性化にも期待が寄せられています。

現在、三遠南信道では難所とされる青崩峠道路（あおくずれとうげ／5.9km）や水窪佐久間道路（みさくぼさくま／14.0km）などで建設工事が進行中です。将来的に全線が開通すれば、地域間の産業連携がより一層強化されるほか、安全で広域的な医療ネットワークの充実など、多岐にわたる大きな効果が期待され、地域全体の発展に大きく寄与するものとみられています。

今回の開通発表について、ネット上やSNSでは、「あのダラダラ続くクネクネ道（国道151号や152号の狭隘区間）を通らなくて済むのは本当にありがたい」「大型車とのすれ違いでヒヤヒヤしなくて済む」「ついに難所が解消！」という歓喜と安堵声や、新東名（浜松いなさJCT）からそのまま北上できる意味は大きい」「これで愛知県側・浜松側からのアクセスが劇的に良くなる」「これだけの高規格道路が無料なのは助かる」と、ネットワークがつながることやコスト面を高く評価する意見が見られました。

一方、三遠南信道の最大の難所である県境の青崩峠に対するコメントも多く見られ、「ここが開くのは嬉しいが、結局、青崩峠がつながらないと本当の意味での最短ルートにならない」「青崩峠トンネルの進捗はどうなんだ？」という、全線開通を待ちわびる焦れったい気持ちが多数書き込まれています。

今回の開通は、新東名高速道路との接続を盤石にする区間であるため、実用性が高い区間として好意的に受け止められているといえそうです。