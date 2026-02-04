2月4日の運勢第1位は牡牛座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……牡牛座

誰かのためになると感じたら、迷わず行動してみてください。温かい言葉やちょっとした手助けが、相手の心をほっとさせてくれます。あなたの明るい声と、あなたらしい笑顔は、それだけで特別な力を持っています。その温かさが、きっと多くの人を幸せにしてくれるでしょう。

★第2位……山羊座

恋愛面でうれしい進展が見込めます。相手のほうから歩み寄ってくれるうれしい展開がも！距離感が自然に縮まるでしょう。無理に特別な演出をしなくても、温かい気持ちで相手を受け止めるだけで十分。穏やかな時間の中で、幸福感がじわじわ広がっていきます。

★第3位……乙女座

今日は、周囲で意見がぶつかっている場面があっても、慌てず安心してください。自信を持って「どうしたの？」と穏やかに声をかけることで、あなたの存在が大きなトラブルを未然に防ぎます。あなたのおかげで、状況が落ち着きスムーズに進むでしょう。

★第4位……蟹座

積極的にアプローチできる日。あなたの癒やしと情熱が、異性の心を強く惹きつけるでしょう。言葉にしなくても、あなたの仕草ひとつで、心ときめく特別な時間を生み出せるはずです。甘い雰囲気になるように意識してみて。

★第5位……蠍座

あなたのまっすぐな気持ちが、無理なく周りの人に伝わる日。迷わず実行に移して大丈夫。普段なら少し戸惑ってしまうような場面でも、今日のあなたなら思い切って行動できるはず。ブレない気持ちを大切にしてください。