『アオのハコ』24巻発売記念PV公開 アニメ第1期ED曲「ティーンエイジブルー」とコラボ
漫画『アオのハコ』（三浦糀・著）のコミックス第24巻が、2月4日に発売された。これを記念してアニメSeason１第１クールのエンディング楽曲「ティーンエイジブルー」（Eve）の新たな音源を使用したスペシャルなPVが公開された。
【動画】尊い…第1期のED 公開された『アオのハコ』24巻発売記念PV
同作のヒロイン・千夏の高校卒業をテーマに、これまでの部活や恋愛、友情といった学校生活を振り返る映像に、このPVのためにEveが新たに制作したAcoustic ver.の「ティーンエイジブルー」をリンクさせて“箱いっぱいの青春”を表現。
人生の節目を感じさせる歌詞で、卒業ソングの新たな定番と名高い「ティーンエイジブルー」の新たなバージョンを背景に「週刊少年ジャンプ」で人気を誇る『アオのハコ』の魅力が楽しめるPVに仕上がっている。
『アオのハコ』は、2021年4月より「週刊少年ジャンプ」で連載中の青春部活ラブストーリーで、男子バドミントン部・猪股大喜が、朝練の体育館で毎朝二人になる、一つ上の女バスの先輩・鹿野千夏に恋をするところからスタート。そんなある日、進級を迎える春に二人の距離が一変する出来事が起こる…というストーリー。等身大のキャラクターたちが、それぞれの想いを胸に部活に打ち込むひたむきな姿と、”誰かを好きになった時”の心の機微を繊細に描いている。
連載開始から読者の間で大きな反響を呼び「次にくるマンガ大賞2021」では「Global特別賞」を受賞、「全国の書店員が選んだおすすめコミック2022」では第4位を獲得。コミックスの累計発行部数は960万部を突破しているほか、アサヒ飲料の「カルピス」とコラボレーション企画が2022年11月に実施された注目作品となっている。テレビアニメ第1期が2024年10月から2025年3月にかけて放送された。テレビアニメ第2期は2026年秋に放送される。
