ロジクール、コトコト音が楽しい自社初のガスケット構造メカニカルキーボード
ロジクールは2月3日、、キー入力時の衝撃を吸収し、静音性を高めるガスケットマウント構造を採用したメカニカルキーボード「Alto Keys K98M」（以下、K98M）を発表した。2月26日に発売する。価格はオープンで、直販価格は18,590円。
Alto Keys K98M。カラーはグラファイト、オフホワイトの2色
K98Mはロジクール製品で初めてガスケットマウント構造を採用したメカニカルキーボード。独自開発の「UniCushion ガスケット」を本体底部に組み込み、このクッションでタイピング音を特有の「コトコト」とした打鍵音に抑えている。
キー配列は日本語102キー。半透明のトップケースはデザイン上の特徴だ
UniCushion ガスケットを外から見て楽しめる。内部は10層構造（トップケース、PBTダブルショットキーキャップ、Marbleスイッチ、ポリカーボネート製スイッチプレート、ラテックス製トップフォーム、IXPEスイッチフォームパッド、PCB[プリント回路基板]、ラテックス製ボトムフォーム、UniCushion ガスケット、PCR製ボトムケース）
キースイッチは独自のMarble Switchを採用。暗い中で作業しやすい白色バックライトを内蔵し、輝度調節も行える。なお本体はホットスワップ対応で、保証対象外とはなるが市販のキースイッチ交換も可能という。
キー配列は日本語102キーで、上部にはスクリーンショットキー、音量コントロールキーなどのショートカットキーを搭載。PC用ユーティリティ「Logi Options+」を組み合わせることで、最大12個のショートカットカスタマイズや、マクロ登録機能「Smart Actions」も適用できる。
最大3台のデバイスを切り替えて使えるEasy-Switchも装備。デバイスとの接続はBluetooth LEおよび、Logi Bolt USB レシーバー（同梱）の2種類をサポートする。本体はバッテリー駆動式で、充電インタフェースはUSB-C。バッテリー駆動時間のめやすは最長12カ月。カラーはグラファイト、オフホワイトの2色。
本体サイズは401×147×39.6mm、重さは1,100g。保証期間は2年間。底面に角度調節スタンドを搭載する。
カーソルキーは通常サイズで右下に配置。なおキーボードを実際にタイピングしてみたところ、金属が触れる音をやや鈍らせたような、ココココ……という気持ちのいいコトコト音が楽しめた。無音にはならないので図書館など静かな場所では気になるかもしれないが、不快な音ではない
F1〜F3キーにEasy-Switchが割り当てられている
側面から見たところ（スタンドを立てた状態）
充電インタフェースはUSB-C
本体底面
スタンド部。Logi Bolt USB レシーバーを収納するスペースも用意されている
