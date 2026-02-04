俳優、ミュージシャンの相島一之（64）が4日、自身のX（旧ツイッター）を更新。高市早苗首相の解散のやり方に対し疑問を呈し、警鐘を発した。

相島は「みんな選挙に行こうね」と衆院選（8日投開票）の投票に行くよう呼びかけた。そして「今回の選挙はノーリターンポイントなのかもしれません。内容も示さずに自分を信任しろと言って解散する首相なんて信じられない。そもそもカルト宗教に蝕まれている政治家たちなんてSFの世界です。そしてそのことをほぼ取り上げないマスメディア」と高市首相の姿勢や一部メディアの姿勢などに対し、私見を述べた。

さらに「坂道を転げ落ちてからでは遅い」とつづった。

この投稿に対し「相島さん、勇気ある発信ありがとうございます！！ 他の俳優さんやタレントさんなども続いてほしい！みんなでこの腐敗政治を止めましょう」「素敵な俳優さんたちが声をあげてくれるのが嬉しいです！」「ありがとうございます！心ある方々は声をあげてくださっています」「勇気に感謝」「相島さん、勇気ある発言…本当になぜマスメディアが突っ込まない！？と思うことが多過ぎます」などとさまざまな声が寄せられている。

相島のポストを受け、俳優松尾貴史も4日、自身のXを更新。相島のこのポストを引用し「相島さんの言うとおりです。彼女は、内容を示さずに『私を選べ』と言っています。戦争ができるように憲法改悪を目論んでいるのは明らか。投票して、NOを表明してください。このバタバタで整理券が届いていない人も多いと思いますが、無くても簡単に投票できます！」と述べた。