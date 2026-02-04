【冬のなんかさ、春のなんかね 第4話】⽂菜、売れっ子小説家で元恋人の二胡と再会
【モデルプレス＝2026/02/04】女優の杉咲花が主演を務める日本テレビ系ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時〜）の第4話が、4日に放送される。
【写真】杉咲花、32歳イケメン俳優と手を重ねる姿
⼩説家として2冊の本を出版し、古着屋でアルバイトをしている⼟⽥⽂菜（杉咲）。恋⼈はいるものの、過去の恋愛の影響で“きちんと⼈を好きになること”や“向き合うこと”から、いつしか逃げてしまっていた。⽂菜は「まっすぐ“好き”と⾔えたのはいつまでだろう？」と思い、今の恋⼈と真剣に向き合うためにこれまでの恋愛を振り返っていく。監督・脚本は、映画「愛がなんだ」（2019年）をはじめとした多くのヒット作を手掛けてきた今泉力哉が担当する。
文菜の新作小説「生活123」のトークイベント＆サイン会場。トーク中の文菜を後方から見つめる1人の男性がいる。売れっ子小説家で元恋人の小林二胡（胗俊太郎）だ。久々に再会し、二胡に誘われて軽く飲んだ帰り、本屋に立ち寄り、二胡の最新刊を手に取る文菜。そういえば、昔もこんなふうに二胡の小説を探したことがあったな、と思う文菜。7年前、大学4年の秋。クラスメイトのエンちゃん（野内まる）に誘われて、遊びに来ていたクラブの大きな音の中、小説を読む二胡がいた。
◆杉咲花主演「冬のなんかさ、春のなんかね」
◆「冬のなんかさ、春のなんかね」第4話あらすじ
