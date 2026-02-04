福岡市西区の自動車学校で、警察やJAFなどが合同で高齢ドライバーの運転講習を行いました。

■元木寛人アナウンサー

「こちらの自動車学校では、高齢ドライバーを対象にした運転講習会が開かれています。」



この日、参加したのは、60代から80代までの16人です。マイカーで試験場のコースを回り、運転時に注意すべき点などを教わりました。参加した理由を尋ねると。





■参加者「一度確かめてみたいと思って。白内障の手術を来月すぐする。見え方がちょっと怖い。（周りから免許返納の話は）まだ言われていない。運転は80歳くらいまでかな。子どもたちから言われたらやめようかなと思っています。」「うちの女房が、もういい年だから返納したらどう？と。免許返納すれば、しばらくの間は大変でしょうね。この前まで75歳で返納しようと思っていたけれど、今になれば、もうしばらく80歳くらいまでかな。」

警察庁によりますと、全国で運転免許を返納した75歳以上の人は、おととしの1年間でおよそ26万5000人に上ります。ただ、返納者の数は2019年をピークに減少傾向にあります。

返納が進まない背景にあるのが、代わりの手段になるはずの公共交通機関の問題です。



福岡県内では、運転士不足や不採算を理由に、バスや列車の減便・廃止が相次いでいます。



