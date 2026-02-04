右サイドのフトコロの作り方？【アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！】

【アマの勘違い 切り返しでの体重移動】ダウンスイングで左足に乗れないから右に打ち出せない

切り返しで体重が左に乗れば手首が解けない

「右に打ち出しましょう」といっても、なかなかその通りにできない人も。その原因は、切り返しからダウンで体重が左ツマ先方向に乗っていないことにあります。体重が右に残ると、切り返し直後に手首の角度が解け、インサイドからクラブを下ろせなくなるからです。

一方、プロは、切り返した時点（厳密にいうとトップの直前）で左に体重を乗せ始め、腰を左に動かします。この動きがあることで、体の右サイドにスペースができるので、右に打ち出しやすくなります。

【NG】右足体重のまま振り下ろし手首が解けた状態で打ちにいく

【check】

ダウンで手首が解けてしまう人が多いが、これは体重が左に乗る前に打ちにいってしまうから。これでは右に打ち出せない

【これがプロ！対策OK】切り返すと同時に左足に体重を乗せクラブをインサイドから下ろす

【Point】クラブが上がりきる前に左足をしっかり踏み込もう

【check】

しっかり体重移動をすれば、右サイドにフトコロができ、クラブをインサイドから下ろしやすくなる。また、手首の角度も保てる

