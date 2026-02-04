今、くしゃみや目のかゆみといった症状が出ている方、もしかすると花粉症かもしれません。福岡市内のクリニックでは、早くも花粉症と診断される患者が増えていて、医師は早期の受診を呼びかけています。

2月3日午前、福岡市南区の耳鼻咽喉科クリニックを訪れたこちらの男性。2、3日前から、せきや鼻水の症状が出ているといいます。



■しらつち耳鼻咽喉科・白土秀樹 院長

「鼻水は色が付いていますか。」

■男性

「付いていないです。」

■白土院長

「さらさらでしょう？これ、アレルギー反応が出ているんですよ。2日前だったら、スギ（花粉）の可能性がありえます。ことし、ちょっと早めに飛び始めているんですよ。」

診断の結果は、花粉症でした。



■男性

Q.毎年、花粉症を発症しますか？

「いや、毎年ではないです。いまだに認められない。」



また、こちらの男性も、診断結果は花粉症でした。症状が出始めた時期は。



■男性

「年明けからちょっと、鼻水とのどの調子が悪かったので、前回来て、今回は結果を聞きに来ました。花粉症かなと思っていましたが、今回しっかり、結果としてスギ花粉症だったことが分かりました。」

医師は、花粉症の症状を訴える患者が例年よりも早く出てきていると話します。



■白土院長

「12月下旬くらいから、おかしいな、花粉症に近い症状だなという人が、1月上旬も含めてお越しになっています。」



症状がある場合は、早めの受診が肝心だといいます。



日常に取り入れられる花粉対策についても聞きました。



■白土院長

「ふさふさの洋服を避けて、花粉をはじきやすいようなコート類でも気をつけていただくこと、マスクやゴーグルをちゃんと装着することだと思います。」

花粉症のシーズンが本格化するのに備えて、福岡市の生活雑貨店では、1月中旬から特設コーナーが登場しています。



■中村安里アナウンサー

「こちらには、花粉対策グッズを集めたコーナーが目立つ所にできています。」

眼鏡やスプレーなどの定番商品のほか、ことしは新たに「着る花粉対策」グッズもお目見えしました。



■中村アナウンサー

「生地がサラサラとしたタイプなので、花粉をよく払い落せそうです。」



こちらのパーカーはナイロン素材で、花粉が付着しにくいということです。

さらに、花粉を家の中に持ち込まないための服用ブラシも効果的だといいます。



■ハンズ博多店・山崎英之さん

「お出かけの際は吸い込まないようにマスク、部屋の中に持ち込まないようにウエアだったり、玄関先で洋服ブラシで花粉を落として部屋に入るなど、工夫されたらいいと思います。」



医師は、花粉症の症状が出る前に対策を取ることが重要としています。



最新のグッズも味方に万全に備えたいものです。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年2月3日午後5時すぎ放送