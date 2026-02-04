ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、キャンプを行う米アリゾナ州グレンデールの球団施設で自主トレを行った。報道陣やファンに公開された午前中には姿を見せなかったが、球団広報によると施設を訪れるという。

大谷は非公開だった前日２日（同３日）に今オフ初めてアリゾナ州グレンデールの球団施設で自主トレ。チームのキャンプ初日はバッテリー組が１３日（同１４日）だが、例年通り早めにキャンプ施設で汗を流している。

３月には第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場することが決まっている大谷。井端監督２７日の強化試合・中日戦（バンテリンＤ）からメジャー組も合流する意向を示しており、大谷もキャンプ期間が短くなるため、自主トレも例年以上のペースで行っている模様だ。

１月３１日（同２月１日）に本拠地で行われたファン感謝イベントでは「今のところ健康な状態では来ている。順調に進むと思う。ただ、ＷＢＣがあるので、少し調整が早くなるのかなとは思っています」と話し、すでに３度ほどブルペン入りしたことも明かしていた。

米国ではこの日、共同著者として出版する「ＤＥＣＯＹ ＳＡＶＥＳ ＯＰＥＮＩＮＧ ＤＡＹ」（デコピンが開幕戦を救う）の発売が開始。大谷はインスタグラムで「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました。僕たちは皆さんにこの本を読んでいただけることを嬉しく思っています」と心境をつづっていた。

この日、キャンプ施設ではスコット、シーハン、バンダらがキャッチボールなどを行って自主トレ。球団広報によると、佐々木朗希投手（２４）も近日中にキャンプ施設での自主トレをスタートさせる見込みだという。