インフルエンサーとして活動する女性が自身の「原型の顔」を公開し、大きな反響を呼んだ。

【映像】“原型ない”中学時代の卒アル写真

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。番組内の新企画「シリコンズラブ」では、沖縄を舞台に、シリコンを身にまとい姿を変えた女性たちが真実の愛を求める姿を密着した。

夜のプールサイドで、マッスルバー店員のガッキー（28）や大学生のゆうき（22）と交流を深めていたインフルエンサーのひかり（23）は、自身の整形前の姿について切り出した。「もう原型ないから」と自嘲気味に笑う彼女に対し、男性陣が「見ていい？」「昔の写真？」と興味を示すと、ひかりは自身のスマートフォンを取り出し「中3の卒アル」という貴重な一枚を披露した。

現在のぱっちりとした二重まぶたや整った鼻筋とは印象が異なる一重まぶたの少女の写真が映し出されると、ゆうきは「ガチ！？まじ！？」と驚愕の声を上げた。しかし、間近でじっくりと写真を見たガッキーは「え、でも面影はあるよ」と反応。特に笑った時の表情に現在の面影が残っていることを指摘し、変わり果てた姿の中にも彼女本来の魅力を再発見するようなやり取りが繰り広げられた。