シリーズ「戦後80年を超えて‥パイロット「生きる」ことの尊さ」【第3話】

特攻。

第二次大戦下、航空機や小型艇に若き命を乗せ、敵軍に体当たりをする特別攻撃だ。

【写真を見る】出撃当日に届いた終戦･･･死を覚悟した16歳の特攻兵は「頭が真っ白に」 最後の語り部が語る戦争のむなしさと思い「平和ボケでいい」

特攻は若き兵士たちの「志願」によって敢行された。6000人以上が国のためだと命を捧げ、散っていった。

特攻に志願した兵士の中には、成人に満たない少年たちまでもがいた。

その体験を語り継ぐ人は少なく、今なお証言ができる貴重な当事者の声に耳を傾けた。

突如訪れた出撃の機会「お前を伍長にする」 迎えた8月15日

1945年8月13日、明け方。起床時刻にはなっていないはずだったが、上野熊辰さん（97）さんは整備兵に突然、起こされた。

この時、福岡県の陸軍大刀洗飛行場にいた。隊員は、部隊ごとに飛行場そばの集落にある農家に分宿していた。

「別の隊に特攻の出撃命令が出たが、パイロットが足らんから、上野を呼んでこいと言われた」

上野さんは、言われるままに、別の部隊に合流し待機をした。作戦命令を受けた。

出撃直前になって、上官から伝えられたことがある。昇進していた兵長から、さらに伍長に昇格すると。

「兵長は兵隊だから、そのままでは出せない、お前を伍長にする」

しかし、さらに待機命令が出た。8月15日になった。15日は、出撃予定だった。しかし、また待機命令が出る。すると･･･

「頭が真っ白になった」終戦で行方を失った“死への覚悟”

正午。特攻隊員12名が戦隊本部に集合させられた。外には特攻機が並んでいた。だが、そこで行われたのは「詔勅」を聞くことだった。

終戦の詔勅。玉音放送と言われる、ラジオによる国民への、天皇陛下による終戦宣言だ。

上野さんは放送を聞いた印象を「最初は、励まされたのか、終わったのか、分からなかった」と振り返る。しばらくして、隊長が告げた。

戦争は、終わったんだ。

上野さんに、「その瞬間、どう感じましたか」と尋ねる。

「頭が真っ白になりました。今日は死ぬつもりでしたから」

行き場のない感情を抱え、竹を切り、暴れ回る仲間もいた。飛行場の機体は燃料を抜かれ、滑走路には障害物が置かれた。独断での行動を阻止するためだ。私物は書類ごと、すべて焼却されていた。

今も消えない、亡くなった仲間の顔 戦友は「家族と同じ」

「軍服と、飛行服だけで帰りました」

8月18日、復員。上野さんは、叔父の家へと戻った。

97歳の上野さんに聞く。

「上野さんにとって、戦友とはどんな存在だったんですか」

上野さんは少し考えてから答えた。

「家族と同じですね。生死を共にしましたから。今でも忘れられません」

亡くなった仲間の顔は、今も消えない。一方で、生き残った戦友は年々少なくなっている。

「今は、その息子さんたちと話すことが多いです。それでも家族みたいなものです」

戦争とは「むごたらしくて、むなしいもの」 “最後の語り部”の言葉

戦争についての思いを問われると、上野さんはこう語った。

「むごたらしくて、むなしいものです。一番苦しんだのは町の人、国民です」

「戦争はやらないでください。平和ボケでいい。80年間戦争をしなかったから、日本はここまで来たんです」

静かな口ぶりだったが、その言葉の一つひとつは、確かに今へとつながっていた。

【上野辰熊さんプロフィール】

上野 辰熊(うえの たつくま)さん 97歳

1928(昭和3)年3月、山口県生まれ。

1943(昭和18)年10月、陸軍少年飛行兵として大刀洗陸軍飛行学校に入校、基礎訓練。

1944(昭和19)年4月、正式に任官し、京城教育隊へ配属。「赤トンボ」による飛行訓練。

1944(昭和19)年8月、九九式襲撃機の搭乗員となり、訓練や特攻機輸送などに従事する。

1945(昭和20)5月、鹿児島県の万世飛行場で沖縄航空作戦中の飛行第66戦隊に転属。

沖縄戦が終結したため、7月に大刀洗北飛行場へ転属。 8月、終戦を迎える。

終戦後、部隊は解散し、山口県の叔父の家で生活を送る。

現在は、飛行第六十六戦隊会連絡事務局長、万世特攻慰霊碑奉賛会（万世特攻平和祈念館・鹿児島県南さつま市）常任理事、陸軍少飛平和祈念の会 会長を務める

写真：帰還者たちの記憶ミュージアム 所蔵

