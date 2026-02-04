釈由美子、美肌あらわな“入浴ショット”添え旅ロケを報告 東海地方の温泉地を訪ね「温泉・料理・お酒」を楽しむ
俳優の釈由美子（47）が2日、自身のインスタグラムを更新。旅番組のロケでのオフショットを公開した。
【写真】バスタオルを巻いて…美肌あらわに露天温泉を楽しむ釈由美子
釈は「番組出演のお知らせです」と切り出し、東海テレビ『美味温泉』（5日 深夜0:20〜）への出演を報告。番組について、「東海地方の温泉地を訪ね『温泉・料理・お酒』を楽しむ美味しいひとり旅の番組です」と紹介した。
プライベートでは「温泉ソムリエ」の資格も持つ釈。先月行われたロケを振り返り、「志摩の絶景露天風呂と本当に美味しいお料理とお酒に最高に癒されてきました」と満喫した様子でつづった。
写真では、バスタオルを巻き露天風呂を楽しむ姿を披露。美肌やデコルテラインをのぞかせ、絶景とともに温泉を満喫する様子がとらえられている。
