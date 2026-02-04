少ないリードを守り切った。赤坂ドリブンズの鈴木たろう（最高位戦）が2月3日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。昨年末以来となる、待望の今期2勝目を飾った。

【映像】欲張りゼウス発動！狙って決めた対々和・三暗刻

当試合は起家からU-NEXT Pirates・仲林圭（協会）、KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）、たろう、KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）の並びで開局。東1局は、阿久津が1100点で仲林の親を流した。たろうは東2局、仲林、伊達がリーチをかける中、「自分の手牌の価値で、もうちょっといっていいかな」と攻めの姿勢。中を含めた暗刻が2つ、対子が3つある形から9筒をポンして五万、7筒のシャンポン待ちでテンパイさせると、次巡、見事にアガリ牌を引き寄せ、中・対々和・三暗刻・赤の跳満・1万2000点（供託2000点）を成就させた。

これでトップ目に立つも、東3局、全員ノーテン流局で迎えた南1局1本場では仲林が満貫・8000点（供託1000点）、親満貫・1万2000点（＋300点、供託1000点）を獲得。たろうは5100点差で2着目に沈んだ。それでも、南1局2本場では重ねた中を早々に鳴き、チーから5・8筒待ちで待機。その次々巡、中を引いて加カンすると、新ドラが1つ乗った上に嶺上牌がアガリ牌で、嶺上開花・中・ドラの5800点を奪取した。

トップ目に返り咲いた後は、伊達が南2局で1000点（供託1000点）、南3局で5200点、南4局で1500点と3連続で加点。南4局1本場は伊達とたろう、南4局2本場は伊達と阿久津のテンパイで流れた。この時点で、たろうは2着目の仲林と4500点、3着目の伊達と1万2100点差。南4局3本場では「滅多にやらない」という遠い形からの食いタンでのアガリを目指す中、ラス目の阿久津が4000点（＋900点、供託4000点）をツモアガリしたことで逃げ切り勝利が決まった。

昨年12月26日以来の個人2勝目だ。チームは直近4試合、3着・4着・4着・4着と厳しい結果だっただけに、たろうは「ホッとしました」とひと言。「やばいというところだったので、ここでトップを取れたのは大きいかなと思います」と述べた。「そもそも僕が足を引っ張っているので、こんなものでは全然足りないんですけど…。次戦以降も頑張ってトップを取りたいと思います」。遂に目覚めたゼウス。ここから怒涛の逆襲が始まる。

【第1試合結果】

1着 赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）3万9700点／＋59.7

2着 U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）3万4200点／＋14.2

3着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）2万6600点／▲13.4

4着 KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）−500点／▲60.5

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

