“お天気キャスター”椿野ゆうこ、二郎系ラーメンへ“色気マシマシ”物語 週刊SPA!「このあと、どうする？」
アイドルグループ「ひめもすオーケストラ」でも活躍するお天気キャスターの椿野ゆうこが、3日発売の『週刊SPA!』の人気企画「このあと、どうする？」に出演し、二郎系ラーメンを舞台にしたストーリーグラビアに挑戦している。
【写真】同号の企画「グラビアン魂」には小日向優花が登場
今回のシナリオを手がけたのは、映像化もされた小説『ネガティブハッピー・チェーンソーエッヂ』や『NHKにようこそ！』で知られる作家・滝本竜彦氏。後輩に誘われて訪れた二郎系ラーメン店で、苦戦する“僕”を横目に、余裕の表情で完食する椿野という設定から物語は展開する。見かねた彼女の行動をきっかけに、日常の延長線上にある距離感と空気感が描かれていく。
グラビアでは、スーツ姿の知的な雰囲気から一転、艶やかな表情までを披露。ラーメンという身近な題材と滝本氏ならではの内省的な語り口が重なり、「色気マシマシ」とも言える独特の世界観を生み出している。
椿野は2000年8月1日生まれ、京都府出身。20年にひめもすオーケストラとしてデビューし、アイドル活動と並行して学業にも力を注いできた。茨城大学で気象学を専攻し、24年に気象予報士試験に合格。防災士資格も取得し、お天気キャスターとしても活躍している。26年2月でグループを卒業予定。
滝本氏は1978年生まれ、北海道出身。02年に『ネガティブハッピー・チェーンソーエッヂ』で第5回角川学園小説大賞特別賞を受賞し、同年発表した『NHKにようこそ！』が大きな話題となった。24年には『新NHKにようこそ！』を発表し、最新作としてエッセイノベル『超人計画インフィニティ』が発売されている。
【写真】同号の企画「グラビアン魂」には小日向優花が登場
今回のシナリオを手がけたのは、映像化もされた小説『ネガティブハッピー・チェーンソーエッヂ』や『NHKにようこそ！』で知られる作家・滝本竜彦氏。後輩に誘われて訪れた二郎系ラーメン店で、苦戦する“僕”を横目に、余裕の表情で完食する椿野という設定から物語は展開する。見かねた彼女の行動をきっかけに、日常の延長線上にある距離感と空気感が描かれていく。
椿野は2000年8月1日生まれ、京都府出身。20年にひめもすオーケストラとしてデビューし、アイドル活動と並行して学業にも力を注いできた。茨城大学で気象学を専攻し、24年に気象予報士試験に合格。防災士資格も取得し、お天気キャスターとしても活躍している。26年2月でグループを卒業予定。
滝本氏は1978年生まれ、北海道出身。02年に『ネガティブハッピー・チェーンソーエッヂ』で第5回角川学園小説大賞特別賞を受賞し、同年発表した『NHKにようこそ！』が大きな話題となった。24年には『新NHKにようこそ！』を発表し、最新作としてエッセイノベル『超人計画インフィニティ』が発売されている。