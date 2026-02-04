カシオ計算機は2月、3月に発売する「PRO TREK」の新製品を発表した。

【画像】コラボ先のコンセプトがデザインに反映 商品外観

2月に発売するのは、「White Mountaineering」とのコラボレーションモデル第2弾となる『PRW-B1000WM』だ。

White Mountaineeringを象徴するカラーであるマットブラックを基調に、煌びやかさを排除した実用性重視のデザインを採用している。

マットブラックのダイアルおよびケース、バンドに、白い蓄光インデックスと白い時分針、赤い秒針がコントラストとなり、高い視認性を確保している。

大型ボタンによって、アウトドア中にグローブ着用時でも操作しやすい作りだ。

PRO TREK唯一となる電波ソーラーとBluetoothを搭載し、世界6局の標準電波受信とBluetoothの2wayによる自動時刻補正に対応している。

他にもアウトドア向け機能として、トリプルセンサーによる方位、気圧・高度、温度の計測機能をはじめ、高輝度なフルオートダブルLEDライト、ロケーションインジケーターによる目的地方角の確認や、タイム＆プレイス機能による行動記録などが用意されている。

2月20日に、140,800円（税込）で販売される。

3月には、里山の保全活動に取り組む「日本自然保護協会」と、同協会の大使を務める「かえるのピクルス」とのコラボレーションモデル『PRJ-B001NJ』が発売される。

今回のコラボは、自然との共生や環境保全への想いに共感したことで実現した。葉っぱを手にした「アース＆ピクルスビーンドール」をモチーフに、里山の豊かな自然を守りたいという想いと安全なアウトドアライフへの想いをデザインに落とし込んでいる。

深みのあるダークグリーンをベースに、裏蓋、12時位置のインデックス、ボタン、小針には、明るくフレッシュなグリーンカラーを配色している。

9時位置のインダイアルには葉っぱをモチーフにした針を採用し、さりげないグリーンの差し色が軽やかなアクセントになっている。

遊環に「日本自然保護協会」のロゴをレイアウトし、裏蓋には「かえるのピクルス」のオリジナルデザインが刻印された。また、「かえるのピクルス」のオリジナルデザイン缶バッジを同梱したスペシャルパッケージが用意されている。

メーカー希望小売価格は36,300円（税込）だ。3月1日より予約開始し、3月13日に発売予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）