長嶋茂雄は引退間際、肉体の衰えを自覚しながらも打席に立ち続け、自らの意思で引退を決めた。「巨人軍は永久に不滅です」という名言の中には、人生を自分で切り開く生き様が込められている。その姿勢は、私たちに訪れる決断の場面で、確かな指針となってくれるだろう。※本稿は、臨床スポーツ心理学者の児玉光雄『長嶋茂雄 永久に心を熱くする言葉「積極果敢」で生きる80のヒント』（清談社Publico）の一部を抜粋・編集したものです。

伝説のスピーチは

ファンへ向けたお礼だった

十七年間の現役最後の試合が終わって、

ナイター照明の中で、引退セレモニーがあったわけですね。

その時のスピーチで、「巨人軍は永久に不滅です」と語った言葉が、

皆さん印象に残っているようなんですが、

あのスピーチは、前から決めていたんです。

僕としては、プロ野球、ファンに対してお礼を言いたかった。

そういう記念すべき、大事な一日でした。

（『ミスタープロ野球 魂の伝言』）

――引退試合後のスピーチを思い出しながら語った言葉

1974年10月14日、この日、前日の雨天で順延したため、対中日ドラゴンズ戦はダブルヘッダー。第1試合で通算444号本塁打を放つ。その試合後、長嶋は突然、外野席のほうに移動して、左手で握ったタオルを顔に当て、泣きながらライトからセンター、そしてレフトに歩いた。そのことを思い出しながら、長嶋はこう語っている。

「ファンの皆さんがね、僕に『ありがとう！ありがとう！』って声をかけてくれて、中には『長嶋、辞めるな！』という叫び声ごえも聞こえましたけども。それを直に聞いた時はね、もう何と言ったらいいか、本当にね、選手冥利というか、心から嬉しい限りでしたね」（『ミスタープロ野球 魂の伝言』）

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）