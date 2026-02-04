織田裕二主演連続ドラマ『北方謙三　水滸伝』より、壮大なスケールで描かれるファイナル予告（感動編）映像解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

織田裕二をはじめ、反町隆史、亀梨和也、満島真之介、波瑠、玉山鉄二、松雪泰子、佐藤浩市ら豪華キャストが集結する連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』（WOWOW×Lemino）よりファイナル予告（感動編）映像が解禁となった。

■熱いシーン連発のファイナル予告！ナレーションは声優・諏訪部順一

今回あらたに解禁されたのは、激乱の世を生きる者たちの葛藤、信念、そして絆を、エモーショナルかつ壮大なスケールで映し出した予告映像。

「小さな国だが、大きな志を持つ者が集まる国だ――」。廃れきった国を立て直す意志を胸に、叛逆の拠点・梁山泊について語る宋江（織田裕二）の言葉から映像は幕を開ける。宋江のもとには、同じ志を胸に闘う者たちが集っていく。もうひとりの頭領として国家に立ち向かう晁蓋（反町隆史）、国を変えるため、自らの責務を背負い戦い続ける林冲（亀梨和也）。それぞれが譲れぬ信念を抱えながら、運命へと踏み出していく姿が、熱を帯びた人間ドラマとして描き出されていく。

「助けてやる。信じろ」という晁蓋の言葉に、「頼む」と応える宋江。言葉少なに交わされるふたりのやり取りからは、梁山泊を率いる頭領同士の揺るぎない信頼関係が浮かび上がる。一方、林冲とその妻・張藍（泉里香）の間には、深く愛し合いながらも、抗えぬ運命に引き裂かれていく切なさが漂う。また、気高き正義の武人・楊志（満島真之介）と、彼を静かに支える伴侶・済仁美（波瑠）からは、過酷な時代の中で育まれる温かな家族愛が伝わり、宋江に仕えるスパイ・馬桂（松雪泰子）と娘・閻婆惜（吉田美月喜）の姿からは、乱世に翻弄されながらも互いを想い合う親子の絆が胸に迫る。

さらに、王進（佐藤浩市）と史進（木村達成）が築く真っ直ぐな師弟関係、そして国家を内側から立て直す思想を掲げ、梁山泊の前に立ちはだかる最大の敵・李富（玉山鉄二）ら、国のスパイ機関＜青蓮寺＞の面々も登場。それぞれの立場、それぞれの正義が交錯し、物語は避けられぬ激突へと向かっていく。

MISIAが歌う主題歌「夜を渡る鳥」がダイナミックに響きわたるなか、登場人物たちは理想の国を夢見て、家族のため、仲間のため、そして己の信念のために、命を懸けて生き抜いていく。想いと想いがぶつかり合い、信念と信念が交錯する――壮大でありながら、どこまでも人間的な群像劇。その感情のうねりが、観る者の心を熱く、深い感動へと導いていく。

そして、このファイナル予告編のナレーションを担当するのは、『テニスの王子様』の跡部景吾役や『呪術廻戦』の両面宿儺役をはじめ、人気作品のキャラクターを数多く演じ、その存在感を放ち続けている声優・諏訪部順一。さらにドラマ本編のナレーションも諏訪部が務めていることが今回明らかとなった。本予告映像で聴くことのできるその重厚な声は、本編の物語世界にもさらなる深みを与えている。

物語はいよいよクライマックスへ。様々な登場人物たちの“生きざま”が胸を打つ、渾身のファイナル予告映像が、ここに完成した。

■北方謙三『大水滸伝シリーズ』特設サイトにて、連載企画「木村達成、北方謙三『水滸伝』を読む」がスタート

連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』で、強靭な肉体と闘争心を持つ“九紋竜”史進を演じる木村達成。そんな木村が登場する連載企画「木村達成、北方謙三『水滸伝』を読む」が、北方謙三『大水滸伝シリーズ』の特設サイトにてスタートした。

本企画は、木村が原作を実際に読み進めていくなかで、『水滸伝』シリーズの魅力や、ここだけでしか聞けないドラマ撮影時の裏話や作品にかける想いなどを語り明かす、全10回＋対談（予定）による読書連載企画。

心技ともに未熟な荒くれ者でありながら、様々な人物たちとの出会いを経て大きな成長を遂げ、やがて梁山泊の一員として戦火の世を駆け抜けていく史進。そんな若武者をこの上なく堂々と演じきった木村と一緒に重厚感溢れる物語に触れながら、連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』を存分に味わおう。

■番組情報

連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』

2月15日（日）スタート

毎週日曜22:00 ※全7話

放送：WOWOW

配信：WOWOWオンデマンド、Lemino

出演：織田裕二／亀梨和也、満島真之介、波瑠・松雪泰子（特別出演）、佐藤浩市（友情出演）・玉山鉄二／反町隆史

原作：北方謙三『水滸伝』（全十九巻／集英社文庫刊）

監督：若松節朗、村谷嘉則、佐藤さやか

脚本：藤沢文翁

音楽：村中俊之

主題歌：「夜を渡る鳥」MISIA（ソニー・ミュージックレーベルズ）

(C)北方謙三／集英社 (C)2026 WOWOW／NTTドコモ

