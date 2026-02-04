終盤戦に突入した「衆議院選挙」。

県内では、3つの選挙区に合わせて10人が立候補。各選挙区ごとに、候補者の動きや訴えについてお伝えします。

今回は長崎1区です。

旧外海町と旧琴海町を含む長崎市の全域が対象で、有権者数は2年前の前回から4600人あまり少ない、33万949人となっています。

1区には届け出順に

共産党・新人の内田 隆英候補（70）

参政党・新人の松石 宗平候補（50）

自民党・新人の浅田 眞澄美候補（59）

日本維新の会・新人の山田 博司候補（55）

国民民主党・前職の西岡 秀子候補（61）が立候補しています。

現職と新人の5人による県都での戦いです。

■内田 隆英候補【共産党・新人】

（内田 隆英候補）

「今、高市政権。非核三原則を見直すと、官邸官僚からは核兵器保有の発言が聞かれます。非核三原則を見直す、核兵器を保有するなど、とんでもないではありませんか」

共産・新人の内田 隆英候補。

旧伊王島町議と長崎市議を合わせて9期務めた経験があり、衆院選への挑戦は前回に続き、2回目です。

内田候補は被爆2世。

出陣式では、高市政権周辺から出た核保有に関する発言を強く批判しました。

訴えるのは「暮らし」「平和」「人権」。

深刻な物価高から市民の暮らしを守るため、大企業中心の政治から転換が必要だと訴えています。

公示から2日後には、党政策委員長の山添拓参議院議員が長崎入りし、中国との関係悪化を招いたとして高市総理を批判しました。

（共産党政策委員長 山添 拓 参議院議員）

「お互いが合意できることを何度でも確認し、戦争に絶対にならないようにする。それが政治の役割というものです。まともな外交ができないなら、代わってもらった方がいいんじゃないでしょうか」

（内田 隆英候補）

「今の高市政権がやろうとしていること、それをどういうものなのか、もっと国民がわかってもらえるようにやらないと。

真の対決に軸は、自民党対共産党だということをみんなに分かってもらう。中身をやっぱり知らせていくということ」

■松石 宗平候補【参政党・新人】

（松石 宗平候補）

「暮らしを楽にする。そのためには、減税が一番いいと思っております。消費税の段階的な廃止、参政党はそれを掲げております」

参政・新人の松石 宗平候補。

長崎市出身で建設会社勤務などを経て、実家の小売店を経営。

参政では長崎支部創設のメンバーで、去年8月に県連会長に就任しました。

初めての選挙の第一声では減税に加え、外国との関わり方についても言及しました。

長崎市内をくまなく回り、街頭演説で支持を広げる地道な選挙戦を展開しています。

（松石 宗平候補）

「消費税の段階的な廃止というところと、やっぱり外国人の移民問題ですね。

あとは一人ひとり日本のことを考えて、投票率をみんなで上げていこうと訴えている」

選挙戦が後半に入った1日、後藤 翔太 参議院議員が来崎。

情勢調査では他の党の候補を追う展開となっていて、県内2つの選挙区の参政の候補の応援に入りました。

（参政党 後藤 翔太 参議院議員）

「減税、積極財政、そして教育。当然、エネルギーのこともあります。

食料のこともあります。そういった公約をしっかりと実現してまいります」

選挙戦終盤の巻き返しを図ります。

（松石 宗平候補）

「自民党のやってきた30年、40年の結果、これでよかったのかと。同じことを繰り返すのかと。当時はなかった参政党が今はあるんだ、選択肢が増えましたということをお伝えしていって、有権者の判断を仰ぎたいと思います」

■浅田 眞澄美候補【自民党・新人】

（浅田 眞澄美候補）

「様々なインフラ整備、そういったものが整う中で、長崎全体をもっと売り込んで、稼げる県にしていく。経済を回していく、街を作っていくというものが今、1番求められているのではないでしょうか」

自民・新人の浅田 眞澄美候補。

県議を5期19年務めた経験が強みで、国政選挙への挑戦は2回目。

労働団体などの強固な支持基盤を持つ対立候補がいる1区で、議席獲得を目指します。

新幹線西九州ルートのフル規格化を実現し、経済を活性化。

長崎の発展には、政権与党の力が必要だとして自民の議席獲得を訴えます。

支持の拡大をはかる中で、日本初の女性総理となった高市総理の存在が追い風になっていると感じています。

2日夜、長崎市で行われた浅田候補の総決起集会。

参議院の厚生労働委員長を務める本田 顕子参議院議員がかけつけ、県選出の国会議員や県議、市議、支持団体など 約800人が集まりました。

（自民党 古賀 友一郎 参議院議員）

「県都長崎から与党の議員を出そう、悲願であります。県議5期の実績、自民党長崎県連総務会長。豊富な政治経験を携え、活動量はピカイチ。

必ず皆さんの役に立つ、長崎県を引っ張っていってくれると信じている」

（浅田 眞澄美候補）

「高市政権が今、地方に目を向けている。この時を活かさないで、長崎が乗り遅れるわけにはいかない。その思いで覚悟を持って、私は挑んでいる」

自民党が目指す県都での議席獲得。団結して後半戦に挑みます。

■山田 博司候補【日本維新の会・新人】

（山田 博司候補）

「地盤看板で選ぶんじゃないんです。その候補者がどういった政策を考え、どれだけの情熱があるか、それが皆さん大切なんです。この長崎の小さなこと一つ、一つひとつ、これができずして何を大きなことができますか。

この小さな一つのことができるからこそ、大きなことができるんです」

維新・新人の山田 博司候補は、五島市出身。

市議や県議を務め、衆議院選挙は3回目の挑戦となります。

経済活性化を目的とした川平有料道路の早期無料化や、義務教育の完全無償化。

水や光熱費の消費税ゼロに取り組むと訴えています。

公示から最初の週末となったこの日は、党の中司 宏 幹事長が長崎入りしました。

（日本維新の会 中司 宏 幹事長）

「私たち日本維新の会が、政権に参加することになりました。ここで大きく政策の転換が起こりました。与党同士でも、私たちは自民党としのぎを削って選挙を戦っています。

自公連立はできなかったことがたくさんありました。しかし私たち、自民と維新の連立だからこそできることがあります」

自民と連立し、政権を担っていることをアピールしました。

（山田 博司候補）

「日本維新の会という政党が、立ち位置があるからこそ今の日本が動き出している、それを皆さん方にご理解いただきたい。今までの自民党ではできない政策が、日本維新の会という政党があるからこそできることがあると思います」

■西岡 秀子候補【国民民主党・前職】

4選を目指すのが、国民・前職の西岡 秀子候補です。

ガソリン税の暫定税率廃止などに取り組んだ活動実績をアピール。

スローガンは “手取りを増やす”。

党利党略ではない、新しい政治の流れを作り出すと支持を呼びかけました。

（西岡 秀子候補）

「これからの政治は与党だけで進めるものではない。国民のための、県民のための、市民のための政治。

この政治を、私達がしっかりと作り出していかなければならない」

西岡候補は国民支持層をはじめ連合長崎など労働団体のほか、「西岡党」と呼ばれる祖父の代からの強固な支持基盤に支えられています。

しかし今回は、高市政権の高い支持率を警戒し “厳しい選挙” と位置づけて、陣営を引き締めています。

公示翌日には、党の玉木 雄一郎代表が長崎でマイクを握りました。

（国民民主党 玉木 雄一郎 代表）

「与野党が対立だけでなく、建設的に政策を語り合う。この国会こそが今、日本の政治を、政策を動かし始めてるんです。だからこの新しくできた新しい政治の流れを、止めないでもらいたいんです。皆さん」

国民が最重点区と位置付ける、長崎1区。

西岡候補は新しい政治の実現を訴え、当選を目指します。

（西岡 秀子候補）

「皆様が望む政策を前に進めるエンジン役として、私たちがもっと大きくなって、役に立っていきたい」

5人の戦いとなった、県都・長崎1区。

超短期決戦の中、現職と新人の訴えが熱を帯びています。