宮本茉由“菜穂”、“元カレ”戸塚祥太“徹”と一線を越える『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』第5話【あらすじ】
俳優・宮本茉由が主演を務めるテレビ東京の水ドラ25『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』（毎週水曜 深1：00〜深1：30 ※4日放送は深1：10〜）の第5話が4日深夜に放送される。
【場面写真】元カレと一線を超えて…髪をしばって働く宮本茉由
主人公・松本菜穂（宮本）は、スーパーのパートとして働く主婦。旅行代理店に勤める夫・省吾（猪塚健太）とは結婚2年目を迎え、夫婦円満だと思っていた。
そんなある日、同僚からのある一言によってセックスレスであることを自覚する。そんな中、省吾は職場の同僚・浅野綾香（片山萌美）から「私のセフレにならない？」と不倫の誘いを持ち掛けられ、次第に心を揺さぶられる。
一方、満たされない心境の菜穂もまた、高校時代の元カレ・白川徹（戸塚祥太）と偶然再会し、その変わらぬ優しさに心の拠りどころを求め始める。夫の「裏切り」、愛人の「野心」、元カレの「献身」。4人の男女による“秘密の関係”が複雑に交錯し、一線を越えた夫婦の日常が予測不能な心理戦へと変貌するジェットコースター不倫サスペンスとなっている。
第5話では、省吾の不倫を確信した菜穂が、心の隙間を埋めるように、ついに徹と一線を越えてしまう。別れてからもずっと好きだったと徹から告白された菜穂は、とまどいを感じながらも徹に惹かれていく。
そんな中、仕事から帰ってきた省吾から久しぶりにキスをされかけた菜穂はとっさに拒んでしまう。その拒絶をきっかけで２人は喧嘩となる。
一方、綾香は興信所からある写真を手に入れ、密かに次なる計画を実行に移そうとしていた。徐々に綾香の真の目的があらわになる。
