北朝鮮による拉致被害者・横田めぐみさん（拉致当時１３歳）の母・早紀江さんが４日、９０歳の誕生日を迎える。

最愛の娘がいなくなってから半世紀近く。いまだ帰国は実現せず、歯がゆい思いばかりを募らせてきた。早紀江さんは読売新聞の単独取材に応じ、「日本政府はこんな大変な問題を何で解決してくれないのか」と怒りをにじませた。（小川朝煕、古賀章太郎）

「こんなに頑張っているのに、まだ解決しないの」

早紀江さんは毎日、自宅の居間に飾った夫の滋さん（２０２０年に死去）の遺影に語りかける。

めぐみさんは１９７７年１１月１５日、新潟市内の中学校からの下校途中に行方不明になった。早紀江さんは滋さんらと拉致問題の早期解決を訴え続け、滋さんが亡くなった後も、救出活動の先頭に立ってきた。

だが、高齢になるにつれ、体力の衰えも感じている。約３年前には自宅で強い動悸（どうき）に襲われた。玄関先で倒れ、入院を余儀なくされた。体調は回復したが、「死ぬ時は必ず来るので仕方ない。でも、ひと目でいいから会いたい」と言葉を絞り出した。

心の支えになっているのが、連日のように全国から届く励ましの手紙だ。段ボール数箱分に上っており、「これだけ拉致問題を考えてくれる人がいる。皆さんの言葉に日々、勇気づけられている」。

昨年１２月、高市首相に手紙を書いた。「みんな信頼しているので、早く解決してほしい」。手紙を送った首相は１３人目になる。

拉致当時、中学１年生だっためぐみさんは６１歳となった。早紀江さんには、明るく活発で、家族のムードメーカーだった幼いめぐみさんの記憶しかない。「必ず助け出せる日が来ると信じている。めぐみには『くじけないで頑張って』と伝えたい。会える時まで、私も頑張らないといけない」と力を込めた。